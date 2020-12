Le département d’État américain a approuvé la vente possible de 3 000 munitions à guidage de précision à l’Arabie saoudite, ainsi que plus de 4 milliards de dollars de transferts d’armes vers d’autres États de la région, arguant que les accords soutiennent la «sécurité nationale».

La vente de munitions à l’Arabie saoudite a été autorisée mardi par le département d’État, selon un avis de l’Agence de coopération pour la sécurité de la défense (DSCA), donnant le feu vert pour le transfert de 3000 bombes de petit diamètre GBU-39 à la monarchie du Golfe, d’une valeur de quelques 290 millions de dollars.

La DSCA a déclaré que la vente proposée «Soutenir la politique étrangère américaine et les objectifs de sécurité nationale» en améliorant la sécurité d’un « Pays ami » qui favorise « la stabilité » au Moyen-Orient.

L’accord possible intervient moins d’une semaine après que le département d’État a notifié au Congrès qu’il délivrerait une licence pour la vente de 7500 munitions air-sol pour un montant de 478 millions de dollars, permettant à Raytheon de vendre directement les missiles au gouvernement saoudien.

Comme le Congrès, le président élu Joe Biden aura la possibilité de bloquer les ventes après sa prise de fonction en janvier et s’est engagé à « réévaluer » la relation américano-saoudienne, mais il reste à voir s’il franchira cette étape. L’administration Barack Obama – sous laquelle Biden a exercé les fonctions de vice-président – a approuvé des milliards de dollars d’accords d’armement avec le royaume au cours de ses deux mandats, plus que tout autre président précédent, selon Reuters, tandis que le candidat de Biden au secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a été au conseil d’administration de Raytheon depuis 2016.

Les transferts d’armes à Riyad ont été critiqués à Capitol Hill et au-delà ces derniers mois, avec des législateurs tels que le sénateur du New Jersey Bob Menendez, le démocrate de rang au sein de la commission sénatoriale des relations étrangères, refusant de soutenir l’accord sur les missiles de 478 millions de dollars lors de sa première proposition. plus tôt cette année. William Hartung, le directeur du projet sur les armes et la sécurité au Center for International Policy, a insisté sur la vente « Ne devrait pas être autorisé à se lever, » soulignant la campagne meurtrière de cinq ans de bombardement de Riyad contre le Yémen, dans laquelle des armes de fabrication américaine ont été impliquées dans d’éventuels crimes de guerre.

« Les États-Unis ne devraient pas vendre de bombes à guidage de précision à l’Arabie saoudite en ce moment, étant donné leur rôle de premier plan dans la guerre aérienne au Yémen qui a tué des milliers de civils et prolongé un conflit qui est aujourd’hui la pire catastrophe humanitaire au monde », Hartung a écrit dans une déclaration.

L’année dernière, l’administration Trump a opposé son veto à une série de mesures bipartites visant à bloquer les ventes d’armes à l’Arabie saoudite, dans lesquelles les législateurs ont cité la guerre au Yémen et le meurtre en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi, qui aurait été tué et démembré au consulat saoudien de Dinde. Trump a fait valoir que le blocage des ventes «Affaiblir la compétitivité mondiale de l’Amérique» et « dommage » Les relations américano-saoudiennes et ont annulé une tentative de blocage précédente en invoquant « urgence » pouvoirs sur un prétendu « menace » d’Iran, malgré l’extrême scepticisme des législateurs.

Parallèlement à l’accord de 290 millions de dollars sur les munitions approuvé mardi, le département d’État a également donné le feu vert à une série d’autres ventes d’armes à prix élevé aux pays voisins, y compris deux transferts au Koweït d’une valeur de 4,2 milliards de dollars pour une multitude d’hélicoptères d’attaque Apache et de rechange. pièces de missiles, ainsi que quelque 170 millions de dollars en composants d’aéronefs en Égypte. Ces ventes interviennent au milieu d’une flambée des transactions d’armes alors que l’administration Trump entre dans ses derniers mois, autorisant un paquet de 23 milliards de dollars aux Émirats arabes unis et une série de transferts vers Taiwan au prix de plus de 22 milliards de dollars et comptant, entre autres.

