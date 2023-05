Les États-Unis dominent les Fidji lors de la victoire en phase de groupes de la Coupe du monde U20

L’équipe des États-Unis U20 a battu les Fidji 3-0 lors du premier match entre les deux équipes au niveau U20. Les buts de Diego Luna, Cade Cowell et Caleb Wiley ont donné trois points aux Yanks. Les États-Unis ont maintenant remporté leurs deux premiers matchs de la Coupe du monde U20 en Argentine.

Les jeunes Yanks ont commencé leur course à la Coupe du monde U20 par une victoire fougueuse contre l’Équateur samedi. Bien que le match semblait certain de se terminer sans but, Jonathan Gomez avait d’autres plans. L’arrière a marqué un superbe but tardif dans le temps additionnel pour donner aux Américains les trois points du groupe.

Les Yanks ne retrouvent pas le chemin des filets en période d’ouverture

Contrairement à l’Equateur, les Américaines ont été bien en tête dès le début du match de mardi. La grande majorité du jeu en première période s’est déroulée dans la moitié de terrain des Fidji. Cade Cowell, Jack McGlynn et Quinn Sullivan ont tous eu de solides occasions de marquer dans les 20 premières minutes. Sullivan a peut-être eu la meilleure chance, mais il a tiré juste à côté à la 20e minute.

Cependant, la touche finale clé manquait en début de match. Darren Yapi est également passé près d’un premier but pour les Américains en première mi-temps. Tout comme Sullivan, l’attaquant des Colorado Rapids a envoyé son tir à quelques centimètres du poteau des Fidji. Le match est entré dans la pause de la mi-temps peut-être de manière imprévisible à 0-0.

Les Fidji ont entamé la deuxième mi-temps avec confiance. La gardienne américaine Gaga Slonina a été contrainte d’effectuer un arrêt de qualité dès les premiers instants de la deuxième période. Le gardien de Chelsea a plongé sur sa gauche pour bloquer le tir des Fidji directement après un corner. C’était le premier tir cadré de l’équipe dans le match.

Les États-Unis battent les Fidji en phase de groupes de la Coupe du monde U20 avec trois buts

Néanmoins, les Yanks ont finalement percé la avare défense fidjienne à la 66e minute. Le remplaçant de deuxième mi-temps Diego Luna a sauté sur une balle perdue à l’intérieur de la surface et a tiré un bigoudi dans le coin inférieur du filet. Cowell est descendu dans la zone quelques instants avant le tir de Luna et il semblait que l’arbitre du match aurait donné un penalty sans le but. C’était le 18e tir au total des Américains dans la journée, mais seulement le quatrième cadré.

Cowell a finalement attrapé un but pour lui-même avec seulement quelques minutes au compteur pour mettre le match de côté. L’attaquant très bien noté a capté une passe de Luna, a baissé son épaule pour gagner de l’espace et a décoché un beau tir au-delà du gardien plongeant. C’était son troisième but au niveau U20 en huit matchs au total. Cowell a également frappé la barre transversale et posté à moins de deux minutes l’un de l’autre dans le temps additionnel.

Un autre remplaçant, Caleb Wiley a ajouté la cerise sur le gâteau avec un but dans le temps additionnel. Le jeune centre-arrière a été le premier à réagir après que les Américains ont de nouveau frappé le poteau. Wiley a tapé le ballon dans le filet ouvert à quelques mètres après que le gardien fidjien ait tenté l’arrêt initial.

Cette victoire propulse les États-Unis en tête du groupe B, devant pour l’instant la Slovaquie. La Slovaquie affrontera l’Équateur plus tard mardi pour avoir une chance d’être à nouveau à égalité avec les Américains. Les Yanks affronteront la Slovaquie vendredi lors du dernier match du groupe.

PHOTO : IMAGO / Xinhua