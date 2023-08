Les États-Unis doivent s’améliorer car ils ne ressemblent pas à un vainqueur de la Coupe du monde

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande — La largeur du poteau. C’est à quel point l’équipe nationale féminine des États-Unis a failli être éliminée de la Coupe du monde 2023.

Heureusement, pour les États-Unis, le tir de la remplaçante portugaise Ana Capeta dans la première minute du temps d’arrêt de la seconde mi-temps a rebondi loin du danger, permettant aux États-Unis de s’échapper avec un match nul 0-0 qui leur a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale.

« C’était un beau son de l’entendre frapper le poteau, c’est sûr », a déclaré la gardienne américaine Alyssa Naeher.

La séquence était peut-être la seule de toute la nuit qui pouvait être décrite de cette façon par les États-Unis, dans ce qui était un match moche. À la manière dont ça se passe actuellement, les États-Unis ne semblent pas capables de remporter cette Coupe du monde féminine.

Le résultat a vu l’USWNT se qualifier pour les KO en tant que deuxième du groupe E derrière les Pays-Bas, mais c’était à peu près le seul point positif. Maintenant, au lieu d’obtenir un match très gérable contre l’Italie ou l’Afrique du Sud, les États-Unis affronteront probablement la Suède en huitièmes de finale – une équipe qui a donné aux Américains des ajustements dans le passé et qui a semblé très forte en gagnant ses deux premiers matchs. (Lorsqu’ils se sont rencontrés aux Jeux olympiques de 2020, la Suède a gagné 3-0.)

Groupe E généraliste O D L GD STP 1 – Pays-Bas 3 2 1 0 +8 7 2 – États-Unis 3 1 2 0 +3 5 3 – Portugal 3 1 1 1 +1 4 4 – Viêt Nam 3 0 0 3 -dix 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

En plus de tout cela, la milieu de terrain Rose Lavelle, considérée comme essentielle aux chances de succès des Américaines, a reçu son deuxième carton jaune du tournoi et purgera maintenant une suspension d’un match.

Plus d’un joueur a résumé le match en proposant une variante de l’expression « survivre et avancer », et la défenseuse américaine Kelley O’Hara a pu être vue en train de prononcer un discours passionné à ses coéquipières lors de la réunion d’après-match sur un thème similaire.

« Je leur ai juste dit » écoutez les gars, comme, nous avons fait ce que nous devions faire. Ce match est terminé. La phase de groupes est terminée. Nous avançons, c’est la Coupe du monde de football, c’est le nom du jeu. Sortez de votre groupe et puis partir de là », a déclaré O’Hara. « Et pour nous, c’est dans la vue arrière et la seule chose que nous regardons et sur laquelle nous nous concentrons est les huitièmes de finale : un match à la fois. C’est du football à élimination directe. Comme, il est temps d’y aller. »

Les États-Unis semblaient décousus et pauvres contre le Portugal, et ont sans doute eu de la chance d’avancer. Pourront-ils se ressaisir à temps pour les huitièmes de finale ? Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

Ce mantra, inventé par le célèbre entraîneur de basket-ball universitaire Jim Valvano il y a de nombreuses années, implique que l’équipe gagnante a bien fait certaines choses, mais ce match a été témoin d’une performance choquante pour les Américains. Les joueurs sous aucune pression frappent directement hors des limites. Pour la nuit, les États-Unis n’ont réussi que 62,3% de leurs passes, un chiffre choquant pour une équipe habituée à posséder le ballon. Trop souvent, le marquage au milieu de terrain était inexistant et dans les occasions où les États-Unis obtenaient le ballon devant le but, la finition était affreuse.

La défense est à peu près la seule partie du jeu américain qui s’est bien acquittée, mais il y a eu suffisamment de moments anxieux à l’arrière pour faire monter en flèche la tension artérielle collective des fans américains. Cela inclut le tir susmentionné de Capeta causé en partie par Julie Ertz qui a mal jugé un ballon aérien.

« Je ne pense pas que ce soit une bonne performance dans l’ensemble, en partant de la ligne arrière, au milieu de terrain », a déclaré l’entraîneur américain Vlatko Andonovski. « Je ne pense pas que nous ayons pu résoudre les problèmes que présentait l’adversaire. Il y a eu des moments où nous l’avons fait, et ça avait l’air bien, mais ces moments étaient très rares et pas assez pour pouvoir sortir d’ici avec plusieurs buts. J’espère donc que nous pourrons nous synchroniser et synchroniser les lignes pour le prochain adversaire. »

Il convient de noter que les progrès réalisés par le Portugal au cours des six dernières années environ ont été mis en évidence dans ce match. Après avoir absorbé une certaine pression au début, le quatuor du milieu de terrain portugais composé de Dolores Silva, Andreia Norton, Tatiana Pinto et Kika Nazareth a réalisé qu’il pouvait jouer à travers et autour de ses homologues américains, ce qui a conduit à des périodes de possession prolongées qui ont remis les Américains sur leurs talons. Les États-Unis n’ont jamais semblé tout à fait à l’aise.

« Nos filles ont été très courageuses et elles font un match incroyable aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur du Portugal Francisco Neto.

Le jeu du Portugal n’explique pas entièrement la piètre performance des États-Unis. Bien sûr, c’était un match qui a entraîné une pression considérable, mais au lieu de rencontrer le moment, les États-Unis ont semblé se faner. C’est à Andonovski de déterminer pourquoi c’était le cas, mais l’accent devra être mis sur l’attaque. Pour le moment, il n’y a apparemment pas assez de qualité parmi les six premiers pour être constamment dangereux, même s’il a amené Lavelle et Lynn Williams dans la formation de départ.

Andonovski a insisté sur le fait que cela n’avait rien à voir avec le désir ou la volonté de gagner.

« Nous le possédons », a-t-il déclaré. « Nous savons que ce n’est pas assez bon. »

Ce n’est pas la première fois qu’une équipe américaine est déçue lors de la phase de groupes d’une Coupe du monde. L’équipe de 2015 a boité jusqu’aux demi-finales quand elle a finalement atteint son rythme une fois que Carli Lloyd a été déplacée vers un rôle plus offensif. Mais cette équipe, même en difficulté, gagnait toujours des matchs. La partie américaine actuelle, quant à elle, parvient à écrire le mauvais type d’histoire. Pour la première fois lors d’une Coupe du monde féminine, les États-Unis n’ont pas remporté au moins deux matchs en phase de groupes.

En fin de compte, il y a eu suffisamment de discussions sur « l’intégration dans le tournoi ». Ce temps est passé. Le niveau d’urgence a augmenté. Il en va de même pour les États-Unis qui ont besoin de « trouver la chimie ». Ce groupe est ensemble depuis le 26 juin. S’il n’a pas encore développé de chimie, quand le fera-t-il ?

On a demandé à O’Hara si les États-Unis pouvaient gagner s’ils ne jouaient pas mieux que contre le Portugal.

« Je ne sais pas, mec, ça dépend de ce qu’est la Suède », a déclaré O’Hara, tandis que l’attaquant Alex Morgan semblait plus optimiste. « Je connais cette équipe et je sais de quoi nous sommes capables, et ce n’est pas parce qu’elle n’a pas cliqué à chaque instant sur le terrain et que nous ne mettons pas les buts au fond du filet que ce n’est pas le cas. les bons joueurs pour le travail », a-t-elle déclaré. « La confiance est là et maintenant nous n’avons plus qu’à le prouver sur le terrain. »

Le test de la vue dit le contraire. Sans cette conviction, sans parler d’une capacité d’exécution, les États-Unis sont confrontés à la perspective très réelle de quitter une Coupe du monde féminine plus tôt que toute autre dans l’histoire de l’équipe.