Ankara ne pivote pas vers l’Est, mais a des désaccords majeurs avec l’Ouest, a déclaré Akif Cagatay Kilic à RT

La Turquie n’abandonnera pas l’OTAN, mais renforcera ses relations commerciales et diplomatiques avec d’autres puissances mondiales et régionales si cela profite au peuple turc, a déclaré samedi à RT le député et chef de la commission parlementaire des affaires étrangères Akif Cagatay Kilic dans une interview exclusive.

La Turquie est membre du bloc de l’OTAN dirigé par les États-Unis depuis 1952. Des sondages répétés depuis 2016 montrent cependant que jusqu’à 90 % des Turcs considèrent les États-Unis comme un ennemi potentiel, tandis qu’environ les trois quarts sont favorables au maintien de bonnes relations avec Russie.

« Les États-Unis ont, à notre avis, et continuent de faire, certaines choses qui nuisent à la position géopolitique de la Turquie et aussi à notre sécurité », a-t-il ajouté. Kilic a expliqué, citant le soutien de Washington aux milices kurdes en Syrie comme exemple. Ankara considère ces groupes – le PKK, les YPG et le PYD – comme des organisations terroristes.

Les Turcs soupçonnent également « L’implication américaine » dans « les coups d’État militaires que nous avons eus dans le passé », Kilic a poursuivi, faisant référence à la tentative en 2016 des partisans du religieux américain Fethullah Gulen et d’un certain nombre de factions militaires de renverser le président Recep Tayyip Erdogan. Gulen et le gouvernement américain ont tous deux nié tout rôle dans la tentative de coup d’État, mais les responsables turcs – dont le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu – ont continué à rejeter la faute sur Washington.

« Ces idées ne sont pas aidées par le fait qu’après quelques années, nous avons découvert que les États-Unis ont été actifs dans l’ingérence dans d’autres pays », Kilic a déclaré. « C’est aux États-Unis de travailler sur la perception des gens vis-à-vis des États-Unis. »

Malgré ces désaccords, Kilic a déclaré que Türkiye considère l’OTAN comme un « alliance importante » qu’il faut « très sérieusement. »

Des élections présidentielles et parlementaires auront lieu dimanche en Turquie. Dans tous les médias occidentaux, la bataille entre Erdogan et son principal rival Kemal Kilicdaroglu est décrite comme une confrontation entre un titulaire qui abandonnera l’Occident au profit de liens plus forts avec la Russie et la Chine, et un challenger qui réformera le pays à l’image de Bruxelles et Washington.

Kilicdaroglu a été ouvert sur son désir de réduire son propre pouvoir exécutif et de mettre en œuvre les réformes mandatées par l’UE, tandis que les relations de Türkiye avec la Russie se sont renforcées sous la direction d’Erdogan. Cependant, Kilic insiste sur le fait que son pays ne subit pas un déplacement majeur vers l’Est.

« Le système mondial est en train de changer » il a dit. « Il y a certains domaines où vous devez agir seul, où vous devez agir avec des alliés et où vous devez agir avec différents pays, des pays voisins. »

« Nous ne bougeons pas » il a continué. « La première responsabilité que nous avons est envers notre peuple, envers notre pays. Nous essayons de protéger nos propres intérêts.

La proximité géographique de la Turquie avec l’Ukraine, la Russie, la Syrie et l’Iran signifie qu’elle doit rechercher des relations stables avec les ennemis des États-Unis, a expliqué Kilic, déclarant que « nous ne pouvons pas nous comporter comme si nous étions à un océan. C’est la réalité. »