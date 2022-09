Les États-Unis doivent réformer leurs efforts pour arrêter les espions ennemis, selon un rapport

WASHINGTON (AP) – Une nouvelle étude du Sénat avertit que les efforts des agences d’espionnage américaines pour empêcher la Chine et d’autres adversaires de voler des secrets sont entravés par une mauvaise communication et un manque d’argent et de personnel au bureau destiné à coordonner ces efforts.

Le rapport vient au milieu d’avertissements selon lesquels les tentatives chinoises et russes d’obtenir des données sensibles et de se mêler des élections sont en augmentation.

Le rapport de la commission sénatoriale du renseignement publié mardi indique que le Centre national de contre-espionnage et de sécurité, qui est censé coordonner les efforts du gouvernement américain, n’a pas de mission claire et est limité dans son autorité. Le NCSC ne peut pas financer ou mandater des programmes pour de nombreuses agences gouvernementales ou entreprises privées qui détiennent des secrets prisés par les services d’espionnage étrangers.

Il existe également un désaccord entre les responsables du renseignement sur qui devrait diriger les réponses aux cyberattaques et aux campagnes visant à influencer les Américains – et si ces efforts doivent être classés dans la catégorie du contre-espionnage, indique le rapport.

Washington accuse depuis longtemps Pékin en particulier de sanctionner des campagnes de grande envergure pour voler des secrets par l’espionnage, les cyberattaques et l’espionnage industriel, ainsi que de diffuser de la désinformation sur la pandémie de COVID-19 et d’envisager des efforts pour influencer la démocratie américaine. Le FBI a déclaré qu’il ouvrait une nouvelle enquête de contre-espionnage impliquant la Chine toutes les 10 heures en moyenne.

“Le gouvernement chinois est déterminé à voler votre technologie – peu importe ce qui fait fonctionner votre industrie – et à l’utiliser pour saper votre entreprise et dominer votre marché”, a déclaré le directeur du FBI, Christopher Wray, aux chefs d’entreprise lors d’un récent discours à Londres. “Et ils sont déterminés à utiliser tous les outils à leur disposition pour le faire.”

Le rapport du Sénat se concentre principalement sur le NCSC, un élément du Bureau du directeur du renseignement national. L’ODNI a été créé lors des réformes de 2004 à la suite des attentats du 11 septembre et des révélations selon lesquelles les agences n’ont pas partagé d’informations sur certains des pirates de l’air impliqués.

L’ODNI était destiné à coordonner les priorités dans le reste de la communauté du renseignement américain de 18 membres et à assurer un meilleur partage d’informations par le biais de centres comme le NCSC, qui coordonnerait le travail de contre-espionnage effectué par le FBI, la CIA et d’autres agences d’espionnage.

Mais le centre de contre-espionnage est lui-même paralysé par la bureaucratie, affirme le rapport. Parmi ses obstacles figure l’incapacité d’embaucher rapidement de nouveaux employés ; ne pas avoir le pouvoir de mettre en œuvre des stratégies nationales ; et ne pas être en mesure de financer des programmes de contre-espionnage en dehors des agences d’espionnage, que ce soit ailleurs dans le gouvernement américain ou dans le secteur privé.

Le président Joe Biden n’a pas non plus nommé d’administrateur pour le NCSC, qui est actuellement dirigé par le directeur par intérim Michael Orlando. La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire sur l’absence de nomination.

“Les États-Unis sont confrontés aujourd’hui à un paysage de menaces radicalement différent de ce qu’il était il y a à peine quelques décennies”, a déclaré le sénateur Mark Warner, le démocrate de Virginie qui préside la commission sénatoriale du renseignement, dans un communiqué. “Les nouvelles menaces et les nouvelles technologies signifient que nous devons apporter des ajustements substantiels à notre posture de contre-espionnage si nous voulons protéger la sécurité nationale et économique de notre pays.”

Le sénateur Marco Rubio, le républicain de Floride qui est vice-président du comité, a noté que la Chine et d’autres adversaires “ciblaient tous les secteurs de la société”. Le comité veut s’assurer que les agences de renseignement disposent “des autorités et des ressources nécessaires pour faire face efficacement à ces nouvelles menaces de contre-espionnage”, a-t-il déclaré.

Un porte-parole du NCSC a déclaré que le centre appréciait le comité “d’avoir identifié plusieurs recommandations pour améliorer la capacité du NCSC à diriger la mission de contre-espionnage”.

Le rapport note que les experts ne sont pas d’accord sur une solution. Certains veulent que les États-Unis aient leur propre agence de contre-espionnage qui assumerait certaines des responsabilités détenues par le FBI, la CIA et d’autres agences d’espionnage.

D’autres pensent qu’une nouvelle agence imposerait simplement une nouvelle couche de bureaucratie et saperait les objectifs initiaux de sa création. Une nouvelle agence serait également confrontée à l’opposition de la communauté du renseignement et des partisans de ces agences au Congrès.

Frank Montoya, ancien directeur du contre-espionnage à la retraite et agent du FBI, a déclaré qu’il réussissait le mieux en établissant des relations personnelles avec d’autres responsables et en persuadant les entreprises d’être proactives dans leurs programmes de sécurité. Créer de nouvelles exigences finirait par être contre-productif, a-t-il déclaré, car “les gens feront tout ce qu’ils peuvent pour faire le minimum requis et non le maximum”.

“C’est la simple réalité sur le terrain que vous ne pouvez pas tout imposer”, a-t-il déclaré. “Et même si vous le faisiez, les gens trouveraient leur chemin.”

