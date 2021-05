Une photo infâme d’OVNI «perdue» devrait être publiée par les États-Unis lorsque les responsables des agences de renseignement publieront un rapport très attendu sur les rencontres étranges, a déclaré un enquêteur.

Nick Pope, l’un des plus grands experts mondiaux sur les ovnis, qui a sondé le phénomène pour le ministère de la Défense (MoD), a exhorté le Pentagone à publier la soi-disant «Calvine Photo».

M. Pope a déclaré au Sun Online que la photo était l’une des preuves d’ovnis les plus «convaincantes» qu’il ait jamais vues – et il a vu l’image de première main en travaillant pour le ministère de la Défense.

La photo – qui a été prise en 1990 et montre prétendument un objet de 100 pieds planant au-dessus de Calvine dans les Highlands écossais – une fois accrochée au mur de l’unité d’enquête sur les ovnis à Whitehall.

Cependant, cette photo a été retirée sans laisser de trace après qu’une dispute diplomatique a éclaté lorsque les enquêteurs sur les ovnis du ministère de la Défense ont interrogé les Américains pour savoir s’ils testaient un prototype d’avion secret dans la région.

Et depuis lors, l’image époustouflante, qui ne ressemble à aucune autre photo d’OVNI – étant limpide, prise en plein jour et méticuleusement authentifiée par les responsables de la défense, est restée secrète.

M. Pope a déclaré au Sun Online qu’il espérerait voir l’image enfin rendue publique alors que les États-Unis devenaient de plus en plus ouverts à parler des OVNIS.

Et nous sommes maintenant à quelques semaines d’un rapport publié par le principal organe de renseignement américain sur la question, avec un délai de 180 jours mis en mouvement en décembre et expirant en juin.

Les photos sont à peu près aussi bonnes que possible. Ils ont été évalués par le personnel du renseignement de défense comme réels

Nick Pope

On espérait que le gouvernement britannique aurait pu publier la photo car elle se situe maintenant bien dans la «règle des 30 ans» pour la déclassification – mais un dossier britannique sur l’incident aurait été interdit de sortie jusqu’en 2072 au moins.

Il appartiendra donc peut-être aux Américains de prendre l’initiative et de publier la photo – M. Pope étant certain d’en avoir une copie dans leurs archives.

«J’espère que nous récupérons la photo de Calvine, j’espère que nous trouverons que le gouvernement américain en avait une copie – j’en suis sûr – et j’espère qu’il la publiera dans le rapport, car le ministère de la Défense dit qu’elle est perdue ou sous clé pour un autre. quelques décennies », a-t-il déclaré au Sun Online.

Histoire de la photographie de Calvine DEUX hommes marchant près de Calvine en Ecosse auraient pris six des photos d’OVNI les plus extraordinaires jamais capturées – mais elles n’ont jamais été rendues publiques. Des maquettes basées sur le témoignage de ceux qui ont vu la tristement célèbre image montrent un énorme avion en forme de diamant avec un avion de chasse de la RAF volant à côté. Les deux randonneurs – qui restent anonymes à ce jour – auraient repéré l’OVNI massif, silencieux et immobile en août 1990. L’objet s’est ensuite éloigné d’eux verticalement dans le ciel, laissant les témoins choqués par la rencontre. Les photos ont été envoyées à un journal écossais – qui a ensuite contacté le ministère de la Défense pour un commentaire, conformément à la pratique courante. Les images n’ont jamais été publiées – et le ministère de la Défense a pris possession des photos. Nick Pope, qui a travaillé pour enquêter sur les OVNIS pour le ministère de la Défense dans les années 90 et a travaillé à Whitehall jusqu’en 2004, affirme que les responsables de la défense ont vérifié que la photo était authentique. Bien qu’il ne puisse plus donner de détails en raison de leur classification, il qualifie les photos de «sensationnelles». Il a déclaré au Sun: «Ils ont montré un engin structuré d’origine inconnue, contrairement à tout avion conventionnel. «Il n’y avait pas de fuselage, pas d’ailes, pas de queue, pas de moteurs et pas de marques d’aucune sorte. «Parce que les photos avaient été prises à la lumière du jour avec la campagne environnante visible, le ministère de la Défense a pu faire des calculs sur la taille de l’objet mystérieux. « Il s’est avéré qu’il faisait près de 100 pieds de diamètre. » Pendant un certain temps, la photo était accrochée au mur du bureau des OVNIS au ministère de la Défense – jusqu’à ce qu’une dispute diplomatique avec les Américains l’ait enlevée et cachée. M. Pope affirme que le Royaume-Uni a demandé aux États-Unis si la photo montrait leur prototype d’avion d’espionnage hypersonique «Aurora» – le secrétaire de l’US Air Force Donald Rice devenant «irrité» par les questions. Et à la suite de la dispute, la photographie a été enlevée et jamais revue. Lorsque l’enquêteur est retourné au ministère de la Défense en 2008 pour aider à faire connaître la déclassification et la publication des fichiers OVNIS du ministère de la Défense, il a découvert que la photo n’en faisait pas partie.

M. Pope a déclaré que les responsables américains impliqués dans le programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP) – la précédente unité d’enquête américaine sur les ovnis avant l’actuel groupe de travail UAP – étaient au courant de l’incident à Calvine.

«Les photos sont à peu près aussi bonnes que possible. Ils ont été évalués par le personnel du renseignement de défense comme réels – ils étaient clairement visibles, bien focalisés, en plein jour avec la campagne écossaise en arrière-plan », a-t-il déclaré.

Et l’image manquante notoire serait juste une parmi toute une série de photos du même incident en août 1990.

M. Pope a ajouté que les enquêteurs américains de l’AATIP étaient également familiers avec d’autres observations d’ovnis tristement célèbres au Royaume-Uni, telles que la forêt de Rendlesham et l’observation à RAF Cosford.

Et cela lui donne l’espoir que la divulgation américaine pourrait mettre en lumière ces événements inexpliqués au Royaume-Uni.

Le ministère de la Défense prétend avoir mis fin à toutes les enquêtes sur les OVNIS en 2009 – mais M. Pope pense qu’il y a toujours du travail à huis clos aux côtés des États-Unis.

Cependant, malgré ses espoirs de voir la photo de Calvine publiée le mois prochain par le directeur américain du renseignement national, il admet que les observateurs du ciel «de manière plus réaliste» devront peut-être gérer leurs attentes.

«J’espère qu’à tout le moins nous obtiendrons une reconnaissance que quelle que soit sa vraie nature, que le phénomène est réel et qu’il se passe plus que des erreurs d’identification, des canulars et des illusions», a déclaré M. Pope au Sun Online.

«Il existe un phénomène fondamental qui échappe actuellement à toute explication.

«Si la position officielle est« nous ne savons pas », il y aura une meilleure évaluation actuelle, et toutes les théories devraient être évaluées dans cette revue et placées dans un ordre de probabilité – un tableau de classement.

«Même s’il est hautement confidentiel et profondément compartimenté, on espère que les personnes qui rédigent le rapport auront les autorisations de sécurité et l’accès pour obtenir des réponses aux questions.»

Le mois prochain, le nouveau rapport sur les OVNIS des États-Unis doit être publié après les enquêtes d’un groupe de travail qui examine une série de rencontres inexpliquées avec des navires de guerre et des avions de combat américains.

Les responsables du Pentagone ont franchi une étape sans précédent en confirmant que les vidéos et les photos d’OVNIS sont réelles et en admettant qu’ils ne savent pas ce qu’ils sont vraiment.

Les OVNIS sont maintenant plus communément connus parmi la communauté du renseignement sous le nom de Phénomènes Aériens Non Identifiés (PAN) – un mouvement vu par certains comme une tentative de se débarrasser de la stigmatisation des «petits hommes verts» associée à ce terme.

M. Pope dit que le terme UAP a en fait été emprunté aux enquêteurs britanniques qui ont commencé à l’utiliser dans les années 90 comme moyen de briser les portes du gouvernement pour discuter de la question.

C’est un changement de politique remarquable après que les États-Unis ont officiellement rejeté les rapports d’ovnis à la fin du projet Blue Book en 1969.

Les théories concurrentes sur les vidéos étranges continuent de faire rage – certaines sont ancrées sur Terre affirmant que les vidéos capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d’autres affirment qu’il montre des engins d’un autre monde possiblement pilotés par des extraterrestres.

En 2019, le Pentagone a admis qu’il avait lancé des enquêtes sur les observations d’OVNIS et qu’il analyse toujours les rapports d’objets inexpliqués.

Le ministère de la Défense est allé jusqu’à révéler qu’il «continuerait» à enquêter sur de tels rapports dans le but d’assurer la sécurité de la nation.

e Sun Online s’est précédemment entretenu avec Luis Elizondo, qui dirigeait le programme secret avancé d’identification des menaces aérospatiales, et il a déclaré que Les ovnis sont là – et nous ne pouvons pas les arrêter.

Et nous avons précédemment révélé un clip qu’un groupe de scientifiques et d’ingénieurs considère comme la séquence « la plus convaincante » jamais prise d’un OVNI.