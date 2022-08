Les États-Unis doivent «payer la facture» pour l’Afghanistan – Russie

Washington ne devrait pas rejeter la responsabilité de ses propres erreurs, déclare le haut diplomate de l’ONU à Moscou

Les États-Unis devraient se concentrer sur l’indemnisation du peuple afghan pour les 20 années d’« occupation inutile » plutôt que d’accuser les autres de ne pas participer, a déclaré l’envoyé russe à l’ONU, Vassily Nebenzia.

Les États-Unis ont envoyé des troupes en Afghanistan en 2001 pour combattre les talibans, Al-Qaïda et d’autres groupes islamistes dans le cadre de leur guerre mondiale contre le terrorisme déclarée après les attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis. Les talibans, cependant, se sont emparés de Kaboul et ont envahi l’Afghanistan l’année dernière lors de la dernière étape du retrait des forces américaines et occidentales.

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU à New York lundi, l’envoyée américaine Linda Thomas-Greenfield a laissé entendre que la Russie n’en faisait pas assez pour aider l’économie afghane.



« La Russie a fait valoir, comme d’autres l’ont fait par le passé, que les problèmes de l’Afghanistan sont la faute de « l’Occident », et non des talibans. Vraiment?” dit Thomas-Greenfield.

« Voici ma question : que faites-vous pour aider à part ressasser le passé et critiquer les autres ? Si vous craignez que des femmes et des enfants afghans meurent, comment les aidez-vous ? »

L’envoyé américain a ajouté que la Russie contribuait “rien” au Plan de réponse humanitaire des Nations Unies pour l’Afghanistan cette année, et a appelé les contributions de la Chine “tout aussi décevant.”

Nebenzia a riposté à Thomas-Greenfield, arguant que Washington devrait assumer le fardeau, compte tenu des près de deux décennies de troupes américaines dans le pays déchiré par la guerre.

« Le cynisme de telles déclarations est tout simplement choquant : on nous demande de sortir notre portefeuille pour reconstruire le pays dont l’économie a été pratiquement détruite par les 20 ans d’occupation par les États-Unis et l’OTAN », dit Nébenzia.

« Au lieu d’admettre ses erreurs et d’essayer de les réparer, on nous reproche maintenant de ne pas vouloir payer les factures des autres. C’est une proposition inhabituelle.

“Non, chers anciens partenaires occidentaux, c’est vous qui devez payer vos erreurs” il ajouta.

Nous avons aidé et continuerons d’aider l’Afghanistan, et nous vous recommandons de vous concentrer sur l’indemnisation… des Afghans pour les 20 années d’occupation insensée qui ont détruit l’Afghanistan et [threatened the survival of its people]

En réponse, Thomas-Greenfield a déclaré : “Permettez-moi de dire que si la Fédération de Russie pense qu’il y avait une économie en Afghanistan à détruire, elle a été détruite par les talibans.”

L’ambassadeur chinois Zhang Jun a déclaré : «le fiasco des 20 dernières années [in Afghanistan] a une fois de plus prouvé que l’intervention militaire et la politique de puissance ne sont pas la bonne voie », et “La tragédie en Afghanistan ne devrait jamais pouvoir se répéter.”

L’ONU a averti que le niveau actuel de l’aide étrangère à l’Afghanistan n’est pas suffisant.

“Vous ne pouvez pas utiliser l’aide humanitaire pour réparer ce qui a été une économie complètement effondrée”, Kanni Wignaraja, secrétaire général adjoint et directeur régional pour l’Asie-Pacifique au Programme des Nations Unies pour le développement, a déclaré ce mois-ci.