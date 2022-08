Les États-Unis doivent mieux prendre soin des malades – Shaw Local

Je vous écris pour exprimer ma consternation face à ce qui arrive aux gens aux États-Unis lorsqu’ils tombent malades. Naturellement, nous espérons tous que nous ne serons jamais sujets à une blessure ou à une maladie débilitante, mais le fait est que des millions d’Américains souffrent de maladies et de blessures qui les empêchent de mener une vie productive et épanouissante.

L’hypothèse est que l’assurance maladie, que ce soit par l’intermédiaire de votre employeur ou de la loi sur les soins abordables, couvrira l’essentiel de vos dépenses. Malheureusement, aucun des deux ne vous évitera une dette massive accumulée en raison des franchises et du manque de couverture pour les coûts massifs des traitements médicaux. Quelle que soit notre affiliation politique, nous sommes tous soumis à un système qui favorise l’industrie de l’assurance.

Tout le monde aime ses médecins et ses infirmières, mais personne n’a de sentiments chaleureux pour sa compagnie d’assurance. Il est temps de passer au système dont disposent tous les grands pays industrialisés. J’ai participé à des défilés dans le comté de McHenry pour soutenir Universal Healthcare et j’ai affiché une pancarte qui disait : « Vous ne devriez pas faire faillite si vous tombez malade ». Beaucoup de gens qui lisent le signe commencent à hocher la tête en signe d’accord. Vous travaillez dur pour gagner de l’argent et espérez qu’il en reste assez pour vous maintenir à flot pendant votre vieillesse.

Les républicains déclarent qu’ils mettront fin à l’ACA s’ils reprennent le pouvoir. Veuillez soutenir des candidats comme Bill Foster, Brad Schneider, Jan Schakowsky, Lauren Underwood et Tammy Duckworth qui recherchent vos intérêts et non ceux de l’industrie de l’assurance.

Dave Trost

McHenry