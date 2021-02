Téhéran, Iran (AP) – Le chef suprême de l’Iran a exhorté les États-Unis à lever toutes les sanctions s’ils veulent que l’Iran respecte les engagements pris dans le cadre de son accord nucléaire avec les puissances mondiales, a rapporté dimanche la télévision d’État, ses premiers commentaires sur la question depuis le président américain Joe Biden a pris ses fonctions.

« Si (les États-Unis) veulent que l’Iran revienne à ses engagements, il doit lever toutes les sanctions dans la pratique, alors nous ferons une vérification … alors nous reviendrons à nos engagements », a déclaré l’ayatollah Ali Khamenei, cité par la télévision d’État.

L’ancien président Donald Trump a unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord atomique en 2018, dans le cadre de ce qu’il a appelé une pression maximale contre l’Iran.

En réponse, l’Iran a commencé à violer progressivement ses engagements dans le cadre de l’accord visant à limiter son programme nucléaire. Les responsables ont souligné à plusieurs reprises que le pays ne reviendrait pas en conformité avec l’accord nucléaire de 2015 tant que les États-Unis n’assoupliraient pas leurs sanctions.

Bien que Biden ait promis de rejoindre l’accord, il a insisté sur le fait que l’Iran doit d’abord revenir sur ses pas nucléaires, créant un concours de volontés entre les nations.

Dans le but d’accroître la pression sur la nouvelle administration, l’Iran a menacé de bloquer les inspections nucléaires plus tard ce mois-ci, a commencé à enrichir l’uranium plus près des niveaux de qualité militaire et a intensifié ses exercices militaires, y compris le tir de missiles de croisière dans le cadre d’un exercice naval en le golfe d’Oman le mois dernier.

«C’est la politique définitive et irréversible de la République islamique, et tous les responsables du pays sont unanimes à ce sujet, et personne ne s’en écartera», a ajouté dimanche Khamenei. Le chef suprême a le dernier mot sur toutes les questions d’État en Iran.