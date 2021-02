Téhéran, Iran (AP) – Le chef suprême de l’Iran a exhorté dimanche les États-Unis à lever toutes les sanctions s’ils veulent que l’Iran respecte les engagements pris dans le cadre de son accord nucléaire avec les puissances mondiales, a rapporté la télévision d’État, ses premiers commentaires sur la question depuis le président américain Joe Biden a pris ses fonctions.

« Si (les États-Unis) veulent que l’Iran revienne à ses engagements, il doit lever toutes les sanctions dans la pratique, alors nous ferons une vérification … alors nous reviendrons à nos engagements », a déclaré l’ayatollah Ali Khamenei, cité par la télévision d’État.

L’ancien président Donald Trump a retiré unilatéralement les États-Unis en 2018 de l’accord atomique, qui a vu l’Iran accepter de limiter son enrichissement en uranium en échange de la levée des sanctions économiques. Biden a déclaré qu’il chercherait à relancer l’accord, mais a insisté sur le fait que l’Iran doit d’abord revenir sur ses pas nucléaires, créant un concours de volontés entre les nations.

« C’est la politique définitive et irréversible de la République islamique, et tous les responsables du pays sont unanimes à ce sujet, et personne ne s’en écartera », a ajouté dimanche Khamenei, réitérant les remarques précédentes des dirigeants iraniens selon lesquelles les États-Unis doivent assouplir leurs sanctions. avant que l’Iran ne revienne en conformité.

Le chef suprême, 81 ans, a le dernier mot sur toutes les questions d’État en Iran et a approuvé les efforts pour parvenir à l’accord nucléaire en 2015.

En réponse à la soi-disant campagne de «pression maximale» de Trump contre l’Iran, le pays a commencé à violer progressivement ses engagements atomiques et a menacé de nouvelles provocations dans le but d’augmenter son influence et d’amener Biden à donner la priorité à un retour à l’accord alors qu’il se dirige vers démanteler l’héritage de Trump. Biden a signé une série d’actions exécutives qui inversent le cours d’un large éventail de questions, y compris le changement climatique et l’immigration.

À la suite du meurtre en décembre dernier d’un scientifique iranien crédité d’avoir dirigé le programme nucléaire militaire dissous du pays, le parlement iranien a approuvé une loi visant à bloquer les inspecteurs nucléaires internationaux plus tard ce mois-ci – une grave violation de l’accord.

L’Iran a également commencé à enrichir de l’uranium plus près des niveaux de qualité militaire et a déclaré qu’il ferait des expériences avec des métaux d’uranium, un composant clé d’une ogive nucléaire. Le pays a annoncé ses mouvements et a insisté sur le fait que toutes les violations du pacte sont facilement réversibles. Téhéran affirme que son programme nucléaire est uniquement à des fins pacifiques.