Les États-Unis doivent-ils croire qu’ils peuvent gagner la Coupe du monde ? Pochettino aura besoin de toute l’aide possible

Il est peut-être facile d’entendre Mauricio Pochettino dire que ses nouveaux joueurs doivent « croire » qu’ils peuvent gagner la Coupe du monde et lever les yeux au ciel.

C’est le genre de slogan tape-à-l’œil que les managers ambitieux utilisent souvent lors de leurs premières conférences de presse.

Que pouvait-il dire d’autre après tous ces mois de cour internationale de la part de ses nouveaux employeurs, le vin rouge et les steaks, le package financier sans précédent ? « Nous devons faire bonne figure lors de la phase de groupes et peut-être atteindre les huitièmes de finale » ?

Non, l’Argentin est un gagnant et il parle comme tel. Il est également conscient qu’il a deux tâches à accomplir avec l’équipe nationale masculine des États-Unis : non seulement celle de transformer la qualité de l’équipe en un temps relativement court, mais aussi celle de changer son état d’esprit.

Interrogé sur le temps limité (seulement 10 trêves internationales et aucun tournoi) avant que les États-Unis ne co-organisent la Coupe du monde en 2026, il a déclaré : « Tout le monde pense qu’il n’y a pas de temps pour se préparer et arriver dans les meilleures conditions à la Coupe du monde.



Pochettino s’adresse aux médias à New York le 13 septembre (Timothy A Clary/AFP via Getty Images)

« Je suis du côté opposé. Je ne veux pas donner d’excuses. Je ne veux pas donner aux joueurs l’excuse de dire : « Oui, mais je n’ai pas le temps d’adopter de nouvelles idées et une nouvelle philosophie ». Non. Nous parlons de football et les joueurs sont très intelligents et talentueux et peuvent jouer différemment.

« Nous avons le temps et nous devons vraiment croire en de grandes choses. Croire que nous pouvons gagner non seulement un match, mais aussi la Coupe du monde. Sinon, ce sera très difficile. Nous voulons des joueurs qui se présentent dès le premier jour au camp d’entraînement et qui voient les choses en grand.

« C’est la seule façon de créer cette philosophie ou cette idée de performer et de mettre son talent au service de l’équipe. Ce sera notre grand défi. »

Les joueurs dont il hérite sont, dans l’ensemble, des joueurs intelligents et réalistes. Ils sont également habitués aux questions sur ce qui représente un progrès pour ce groupe. Les interviews avant et pendant la Copa América de cet été ont vu le sujet revenir fréquemment.

« Passer les quarts de finale », a déclaré le milieu de terrain Tyler Adams lorsqu’on lui a demandé en juin à quoi ressemblerait un résultat positif. « Nous devons, dans une situation de pression, gagner dans un match à élimination directe. C’est ce qui déterminera une grande partie de notre succès. »

Ce n’était peut-être pas ce que certains fans voulaient entendre ; un soulagement temporaire par rapport à un cri de guerre qui promettait un trophée lors de la compétition, largement présentée comme un essai pour la Coupe du monde.

Mais si Adams a tenté de créer des attentes raisonnables, il avait raison. Il s’est avéré que remporter un match à élimination directe aurait été un véritable progrès pour une équipe battue 5-1 par la Colombie, future finaliste de la Copa America, lors d’un match amical le 8 juin.

Les Etats-Unis ont été éliminés dès la phase de poules, victimes d’une erreur individuelle de Tim Weah lors de la défaite contre le Panama, puis d’un manque de qualité pour éviter que cela ne leur soit fatal. Chargés de battre l’Uruguay pour se qualifier, ils n’ont tout simplement pas eu assez de moyens.



Adams et l’USMNT n’ont pas pu se qualifier contre l’Uruguay le 1er juillet (Robin Alam/ISI Photos/Getty Images)

L’ampleur de la tâche qui l’attend ne devrait donc pas surprendre Pochettino. Cela peut paraître sympathique, mais parler, comme il l’a fait, d’imiter le succès en série de l’équipe nationale féminine des États-Unis semble également fantaisiste.

Au fond, il le sait probablement aussi. C’est pourquoi il met publiquement au défi ses joueurs dès le début de cesser de se cacher. Pas d’excuses. Pas de croyance selon laquelle il n’y a tout simplement pas de temps.

C’est un pari risqué pour le joueur de 52 ans, car la réalité est que le récit est probablement vrai et qu’il sera finalement jugé sur ses paroles et ses résultats. Les États-Unis viennent de perdre contre le Canada et ne pourraient ensuite faire que match nul avec une équipe néo-zélandaise 78 places derrière eux au classement mondial cette semaine.

La confiance est faible et Pochettino sait que construire une sorte de croyance collective est un élément crucial pour sortir des cordes de cette équipe et arriver en 2026 dans l’état d’esprit de gagner de gros matchs.

Il est peu probable qu’il croie réellement que l’équipe américaine des Minnesota Twins remportera la Coupe du monde au MetLife Stadium dans le New Jersey dans un peu moins de deux ans. Mais une équipe souvent accusée de manquer de combativité quand cela compte vraiment doit commencer à voir plus grand et c’est là l’essentiel.

L’autre partie de son travail consiste à s’adapter rapidement aux exigences totalement différentes du management dans le football international, lorsque les opportunités de construire une équipe qui saura traverser les murs pour vous, comme il l’a fait à son meilleur à Southampton et Tottenham Hotspur, sont limitées.

« Chaque fois que nous aurons la possibilité d’être avec eux, nous serons très précis dans la manière dont nous leur donnerons les informations », a ajouté Pochettino vendredi. « Nous devons être suffisamment intelligents dans la manière dont nous abordons l’entraînement pour obtenir le meilleur d’eux. »

Mais même s’il a préféré, de manière compréhensible, ne pas aliéner certains de ses nouveaux joueurs en énumérant les faiblesses de l’équipe lors de sa présentation officielle, une autre réalité est que Pochettino doit être impitoyable.

Il doit trouver rapidement un gardien de but d’élite. Il doit construire une défense avec l’agressivité et l’intelligence dont font preuve les équipes de son pays d’origine, l’Amérique du Sud.

Un meilleur équilibre au milieu de terrain est également nécessaire pour une équipe bien dotée en milieux défensifs mais manquant de créativité. Combien de temps, par exemple, va-t-il passer à essayer de résoudre le casse-tête de Gio Reyna ?

Il lui faudra alors trouver la solution qui fera bouger une équipe qui a trop souvent raté son coup devant le but lors de la Copa. Lequel des jeunes joueurs prometteurs qui ont fait bonne figure aux Jeux olympiques de Paris va-t-il intégrer à son équipe ?

Et il doit faire tout cela tout en obtenant suffisamment de résultats pour emmener avec lui une base de fans américains en partie sceptiques.

Alors ne levez pas les yeux au ciel quand Pochettino dit croire que l’équipe nationale américaine peut gagner la Coupe du monde. Fermez-les plutôt et priez en silence pour l’intervention divine dont il pourrait avoir besoin pour atteindre tous ses objectifs en moins de deux ans.

Il aura besoin de toute l’aide possible.

(Photo du haut : Dustin Satloff/USSF/Getty Images pour USSF)