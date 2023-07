Les États-Unis doivent faire pression contre le Portugal lors d’un affrontement clé en Coupe du monde

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Pressure a été la compagne de l’équipe nationale féminine des États-Unis pratiquement depuis le début. Il ne suffisait pas de bien faire: l’USWNT devait gagner des trophées et faire une déclaration ce faisant, qu’il attirait des foules à guichets fermés en 1999 ou qu’il cimente son argument en faveur de l’égalité de rémunération en 2019.

Ce stress s’accumule tout au long d’un tournoi et sera présent lorsque les États-Unis affronteront le Portugal dans sa finale du groupe E mardi (3 h HE, Fox). Un match nul suffira à garantir la progression des Américains, mais la simple progression n’est pas l’objectif ; en tête du groupe est. De cette façon, un éventuel affrontement en huitièmes de finale contre la Suède, troisième au classement, peut être évité.

Y parvenir signifie non seulement vaincre le Seleçao das Quinas, mais marquant suffisamment de buts pour maintenir les Pays-Bas – qui affrontent le Vietnam éliminé en même temps – à la deuxième place du groupe E au différentiel de buts, le premier bris d’égalité. (Avec une victoire et un match nul, les États-Unis ont un avantage de deux points sur le différentiel de buts avant le match.)

Il existe un moyen pour les États-Unis d’avancer avec une défaite, mais cela nécessiterait que le Vietnam batte les Néerlandais avec une marge suffisamment importante pour que les États-Unis maintiennent leur avantage dans le différentiel de buts. Cela ne se produit pas.

Ensuite, il y a le scénario cauchemardesque. En raison de l’élargissement du champ à 32 équipes, le renflouement d’une équipe de troisième place se qualifiant pour les huitièmes de finale n’est plus là : les équipes doivent terminer dans les deux premières d’un groupe afin de passer à autre chose. Une défaite des États-Unis contre le Portugal mettrait presque certainement fin à leur tournoi et marquerait, de loin, le pire résultat des Américains à une Coupe du monde.

Groupe E généraliste O D L GD STP 1 – États-Unis 2 1 1 0 +3 4 2 – Pays-Bas 2 1 1 0 +1 4 3 – Portugal 2 1 0 1 +1 3 4 – Viêt Nam 2 0 0 2 -3 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

L’entraîneur américain Vlatko Andonovski insiste sur le fait qu’il ne regardera pas le tableau de bord ou ne se concentrera pas trop sur tout ce qui ne concerne pas son équipe.

« Nous ne voulons pas regarder deux, trois, quatre pas en avant. C’est le premier pas », a-t-il déclaré. « Assurons-nous de passer à l’étape suivante, car si nous commençons à penser trop loin, notre chance ne se présentera peut-être jamais. »

Les performances plutôt médiocres de l’USWNT jusqu’à présent dans cette compétition ont créé une ambiance qui, même si l’élimination est hautement improbable – les États-Unis ont battu le Portugal 10 fois en 10 tentatives, sans jamais concéder de but – c’est dans le domaine du possible. Ce ne serait pas la première fois qu’un but sur coup de pied arrêté ou un appel controversé propulsait un outsider à la surprise d’un poids lourd présumé lors d’une Coupe du monde. Cela a augmenté l’intensité et rappelé aux États-Unis ce qui est en jeu.

« Bien sûr, il y a un peu d’anxiété chaque fois qu’il y a un résultat qui doit être obtenu, qui a un peu de sensation, mais je pense que c’est excitant », a déclaré l’attaquante Megan Rapinoe. « Je pense que tout le monde le sait aussi. Tout le monde se dit: » OK, nous devons mieux performer et nous devons obtenir ce résultat. « »

Les États-Unis pourraient progresser en tant que vainqueur ou deuxième de groupe à la Coupe du monde féminine, voire être éliminées après leur dernier match de groupe contre le Portugal. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

La gestion de telles situations est quelque chose qui a été transmis de génération en génération sur l’USWNT, faisant de la pression plus un allié et moins un fardeau. Cela explique pourquoi les États-Unis ont remporté quatre Coupes du monde ainsi que quatre titres olympiques, la plus longue période de temps entre les trophées majeurs étant de cinq ans. Dans une équipe de 14 joueurs qui vivent leur première Coupe du monde, le transfert de connaissances est primordial.

« Nous entrons dans ces moments comme, ‘Oui, c’est exactement là où nous voulons être' », a déclaré Rapinoe.

Traverser ce match et marquer suffisamment de buts pour terminer en tête du groupe nécessitera que l’attaque américaine améliore son jeu. Le trio d’attaquants Sophia Smith, Alex Morgan et Trinity Rodman a manqué de cohésion pendant de longues périodes cet été. Smith et Rodman jouent plus centralement avec leurs clubs, et leur tendance a été de glisser dans des positions similaires avec l’USWNT. Certes, la largeur peut également être fournie par les arrières latéraux Crystal Dunn et Emily Fox, mais cela nécessite que les États-Unis conservent suffisamment bien la possession pour lui donner le temps d’avancer.

Andonovski pourrait mélanger les choses en faisant participer Rapinoe, Lynn Williams ou Alyssa Thompson. Mais Rapinoe a noté que l’équipe avait besoin « d’une meilleure discipline de positionnement ». La vitesse, quelque chose que les attaquants américains ont en abondance, n’est pas suffisante si l’attaque est encombrée ou prévisible.

« Je pense que nous devons être un peu plus disciplinés, mais aussi jouer un peu plus du chat et de la souris », a-t-elle déclaré. « Je pense que si nous gardons le terrain étendu et gardons notre largeur et continuons à menacer derrière, alors les choses s’ouvriront un peu plus et nous pourrons jouer-faire en dessous. Vous ne pouvez pas tout enlever. »

Cette exigence indiquerait que Rose Lavelle serait sur le terrain depuis le début. Jusqu’à présent, elle a fait deux apparitions en tant que remplaçante, mais l’augmentation du rythme d’attaque à chaque fois qu’elle est entrée dans un match est évidente. Même si elle ne peut pas tenir les 90 minutes complètes, sa présence ajoute du poids à l’attaque américaine.

Les Américains pensent également avoir un avantage sur les coups de pied arrêtés. Le but que le Portugal a concédé contre les Pays-Bas est sorti d’un corner, et après que Lindsey Horan ait marqué contre les Néerlandais sur une occasion similaire, les États-Unis chercheront plus de la même chose. Lavelle, avec sa capacité à mettre des livraisons sur un coup de pied arrêté, semble également avoir un impact dans ces scénarios.

Cependant, leurs adversaires ne seront pas des jeux d’enfant; Le programme féminin du Portugal a fait des progrès significatifs sous la direction de Francisco Neto. Bien que l’équipe n’ait pas été aussi mobile au cours de la dernière décennie que, disons, l’Espagne ou les Pays-Bas, les six dernières années ont vu le Portugal se qualifier pour l’Euro féminin pour les deux premières fois de son histoire et faire ses débuts en Coupe du monde ce année. Au cours de cette période, le classement mondial de la FIFA du Portugal est passé de la 42e à la 21e place. Cela ne signifie pas qu’Andonovski s’attend à ce que le Portugal joue un jeu offensif expansif ; il se rapprochera plutôt du Vietnam que des Pays-Bas.

« Si nous analysons le Portugal lors des derniers matchs qu’il a disputés, il est beaucoup plus conservateur qu’agressif », a déclaré Andonovski. Il a ajouté que le Portugal, lors de ses récents matchs contre les meilleures équipes, « cherchait à obtenir ses résultats sur quelques occasions qu’il créait. Nous n’attendons rien de moins. [Tuesday], on pense qu’ils vont s’organiser défensivement, et qu’ils vont chercher à tirer des résultats des contre-attaques. Et évidemment, il sera de notre responsabilité de neutraliser l’un d’entre eux. »

Les États-Unis devant avoir l’avantage en possession, les Américains devront se méfier des attaquants comme Jessica Silva et du milieu de terrain offensif Kika Nazareth, ainsi que des fils sous tension du banc comme Ana Capeta, qui sont tous dangereux en transition. Mais étant donné que le Portugal devra probablement gagner le match pour avancer, il devra devenir plus aventureux à un moment donné. La gestion du match sera de la plus haute importance pour le Portugal.

« [Tuesday] on va y aller, plus ou moins, pour l’équilibre. Être organisé en défense, mais aussi valoriser la possession du ballon quand nous l’avons », a déclaré Neto lors de sa conférence de presse d’avant-match. « Il y aura des moments où nous aurons le ballon, et ces moments vont être cruciaux pour nous de créer des dangers contre l’équipe américaine. »

L’équilibre sera également important pour les États-Unis. Les Américains devront être agressifs, mais avec intelligence. De cette façon, l’USWNT peut à nouveau rencontrer le moment.