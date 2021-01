Avant d’embarquer sur leurs vols, tous les passagers internationaux à destination des États-Unis devront d’abord présenter la preuve d’un test de coronavirus négatif, selon une nouvelle politique fédérale entrée en vigueur le 26 janvier.

«Les tests n’éliminent pas tous les risques», a déclaré le Dr Robert R. Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention, dans un communiqué décrivant la nouvelle politique.

«Mais lorsqu’il est combiné avec une période de séjour à la maison et des précautions quotidiennes comme le port de masques et la distance sociale, il peut rendre les voyages plus sûrs, plus sains et plus responsables en réduisant la propagation dans les avions, dans les aéroports et sur les destinations.

Le Dr Redfield devrait signer la commande détaillant les nouvelles règles mardi.

La nouvelle politique oblige tous les passagers aériens, quel que soit leur statut vaccinal, à tester l’infection actuelle dans les trois jours précédant le départ de leur vol vers les États-Unis, et de fournir une documentation écrite des résultats de leurs tests ou une preuve de rétablissement de Covid-19.