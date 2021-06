Les États-Unis doivent exercer plus de pression sur les auteurs des récentes cyberattaques, selon un membre du Congrès

Les États-Unis doivent exercer plus de pression sur les auteurs des récentes cyberattaques qui ont frappé le pays, a déclaré mardi à CNBC le représentant Jim Langevin, DR.I.

« Cela devient de plus en plus sérieux », a déclaré Langevin, membre de la Commission Cyberspace Solarium. « Le président Biden et le Congrès doivent faire comprendre aux autres pays, en particulier à la Russie, qu’il y a un prix à payer s’ils détournent le regard et autorisent des organisations criminelles comme ce qui s’est passé avec Colonial [Pipeline] ou l’attaque du ransomware JBS pour agir en toute impunité. »

Le CSC est un organisme bipartite chargé de développer une approche stratégique pour défendre les cyberattaques contre les États-Unis

La maison Blanche mentionné plus tôt dans la journée qu’une organisation criminelle – probablement basée en Russie – est responsable d’une attaque de ransomware contre JBS, le plus grand transformateur de viande au monde.

JBS a signalé la cyberattaque organisée contre ses systèmes d’information trois semaines seulement après une attaque de ransomware sur Colonial Pipeline – le plus grand pipeline de carburant des États-Unis – a paralysé la livraison de carburant pendant plusieurs jours dans le sud-est des États-Unis.

La cyberattaque a forcé l’entreprise à arrêter les opérations dans les abattoirs et les usines de transformation à travers les États-Unis, et au moins six usines ont dit aux travailleurs de ne pas venir mardi.

Les quarts de travail perdus et d’autres ralentissements se sont traduits par une baisse de la production de bœuf et de porc dans l’ensemble du pays. Les chiffres quotidiens des abattages de bétail du ministère de l’Agriculture ont montré une baisse de 22% du bétail et une baisse de 19,6% des porcs transformés par rapport à il y a une semaine.

Langevin a déclaré à « The News with Shepard Smith » qu’il craignait que les attaques de ransomware n’aient des conséquences fatales.

« Ma préoccupation est de savoir à quel moment cela frappe les infrastructures critiques ? Que ce soit le cas, non seulement des dommages à notre économie, mais s’il s’agissait d’un gazoduc, par exemple, qui serait fermé en plein hiver à cause d’un attaque de ransomware, et cela entraîne des pertes de vie », a déclaré Langevin.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.