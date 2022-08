Les États-Unis doivent “défier” les missiles chinois – amiral

Le commandant de la septième flotte américaine a dénoncé Pékin pour avoir tiré des missiles dans les eaux internationales

Les États-Unis doivent “concours” le lancement de missiles au-dessus de Taïwan par la Chine, a déclaré mardi un haut officier militaire américain. Le vice-amiral Karl Thomas, commandant de la septième flotte, a averti que de tels actes de Pékin pourraient devenir la norme s’ils n’étaient pas contestés.

« Il est très important que nous contestions ce genre de chose. Je sais que le gorille dans la pièce lance des missiles sur Taïwan », Le vice-amiral Thomas a déclaré aux journalistes à Singapour. “Il est irresponsable de lancer des missiles au-dessus de Taïwan dans les eaux internationales.”

Thomas a averti que, “si vous ne le contestez pas,” ces actions pourraient conduire à la militarisation du détroit de Taiwan de la même manière que la mer de Chine méridionale.

La septième flotte est basée à Yokosuka, au Japon, et est la plus grande flotte déployée à l’avant de la marine américaine. C’est un élément clé de la présence militaire américaine dans la région Asie-Pacifique, ce qui rend les propos de l’amiral d’autant plus significatifs.

Ses commentaires interviennent au milieu de fortes tensions entre Pékin et Washington après une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île autonome de Taiwan.

Pelosi a poursuivi une visite officielle qui comprenait des réunions avec des responsables taïwanais, dont le président Tsai Ing-wen, malgré les avertissements clairs de Pékin – et de la Maison Blanche – selon lesquels cela pourrait nuire aux relations bilatérales avec la Chine.

En réponse à ce voyage, que Pékin considérait comme une violation de sa souveraineté étant donné le consensus international selon lequel Taïwan fait partie de la Chine, l’Armée populaire de libération (APL) a lancé un exercice militaire de plusieurs jours autour du territoire.

Les autorités locales de Taïwan ont condamné Pékin pour avoir lancé des missiles balistiques près de l’île et pour avoir perturbé le commerce et le trafic internationaux, comparant les actions de l’APL à celles de la Corée du Nord.

Selon Sun Weidong, ambassadeur de Chine en Inde, plus de 160 pays représentant plus de 80 % de la population mondiale ont exprimé leur soutien à l’intégrité territoriale de la Chine à la suite de la visite de Pelosi à Taïwan.