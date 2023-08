Les États-Unis divisés adoptent les produits issus de photos de Trump

Le comité de collecte de fonds Save America de Trump vend « NEVER SURRENDER ! » T-shirts mugshot (34,00 US$), porte-gobelets (15,00 US$ pour deux) et tasses à café (25,00 US$). Son fils Don Jr. commercialise des t-shirts « FREE TRUMP » (29,99 $ US) et des affiches (19,99 $ US).

La photo de Trump avec une cravate rouge, des cheveux brillants et un air renfrogné glacial a été prise alors que le favori républicain à la présidentielle était arrêté pour plus d’une douzaine d’accusations criminelles, dans le cadre d’une affaire pénale découlant de ses tentatives d’annuler les élections de 2020.

De l’autre côté de la fracture politique, le Lincoln Project, un important groupe anti-Trump fondé par des Républicains, vend des verres à shot (55,00 $ US les six) avec le cliché et « FAFO », un acronyme pour « Fuck Around and Find Out ». », un cri de ralliement parmi les critiques de Trump. Etsy, le site d’artisanat, propose des dizaines de produits moqueurs, dont une parodie de T-shirt de concert de Taylor Swift (26,00 $ US).

À Los Angeles, un magasin de T-shirts non affilié à aucune campagne avait déjà commencé à vendre des hauts arborant l’image vendredi après-midi.

« Je pense qu’il s’agit d’un consumérisme très classique dans ce pays », a déclaré CJ Butler, acheteur d’Atlanta, en Géorgie. « Hé, c’est Trump. Il vend de tout, alors pourquoi ne pas avoir un T-shirt ?

L’ancien président américain Donald Trump pose jeudi pour sa photo de réservation à la prison du comté de Fulton. Photo : Bureau du shérif du comté de Fulton via Getty Images/TNS

L’image pourrait être une énorme collecte de fonds pour le candidat républicain, prédisent certains stratèges politiques.

« Ses superfans vont voir ça et ce sera pour eux un exercice de pompage de poing que d’envoyer ces 25 dollars et d’obtenir cette chemise ou cette tasse », a déclaré David Kochel, un vétéran de la campagne présidentielle républicaine dans l’Iowa. « C’est un peu triste en fin de compte que la campagne célèbre son inculpation pour 13 accusations criminelles – mais c’est là que se situe notre politique. »

Trump cherche depuis des mois à tirer parti des enquêtes criminelles contre lui pour rallier le soutien de sa base, à commencer par sa première inculpation à New York. Ses groupes de collecte de fonds, y compris ses campagnes présidentielles passées et actuelles, ont déclaré avoir investi plus de 98 millions de dollars dans des opérations commerciales depuis 2015, achetant des articles comme des autocollants pour pare-chocs, des sweats à capuche et des tasses à café à vendre.

Trump et tous les coaccusés respectent la date limite pour se rendre à la prison de Géorgie

S’adressant à Reuters après le débat républicain mercredi, le co-directeur de campagne Chris LaCivita a déclaré que son équipe s’était concentrée sur la transformation des quatre actes d’accusation en un résultat positif, « en s’assurant que nous préparions de la limonade à chaque occasion, ce que je pense que nous avons fait ».

Les vétérans d’autres opérations politiques affirment que les campagnes peuvent réaliser un bénéfice de 50 pour cent ou plus sur leurs ventes de marchandises, et LaCivita a mis en garde jeudi ceux qui tentent de gagner de l’argent avec l’image sans l’autorisation de la campagne.

Les droits légaux, le cas échéant, que la campagne de Trump peut avoir sur la reproduction de la photo ne sont cependant pas clairs. La photo a été distribuée par le tribunal du comté de Fulton aux médias.

03:28 Photo prise de Donald Trump lors de la première présidentielle américaine après sa capitulation lors des élections en Géorgie Photo prise de Donald Trump lors de la première présidentielle américaine après sa capitulation lors des élections en Géorgie

Les photos prises par les tribunaux fédéraux américains relèvent généralement du domaine public, bien que la politique de l’État géorgien puisse être différente.

De nombreux États américains ont des lois sur le « droit à la publicité » qui interdisent l’utilisation de l’image d’une personne à des fins commerciales sans sa permission. La loi fédérale sur les marques interdit également la fausse publicité et les mentions trompeuses, et Trump pourra probablement également intenter des poursuites en vertu des lois d’autres États.

Mais les produits de parodie politique peuvent bénéficier d’une certaine protection contre les réclamations en matière de propriété intellectuelle en vertu de la Constitution des États-Unis, et les avocats affirment que la question de savoir si Trump poursuivrait effectivement en justice est plus une question stratégique que juridique.

« Selon toute vraisemblance, compte tenu de la polarisation de Trump et de tout ce qui existe déjà sur le marché autour de son image, cela ne constituerait probablement pas une priorité juridique », a déclaré l’avocat spécialisé en marques Josh Gerben.

Les partisans de l’ancien président Donald Trump se rassemblent vendredi devant le palais de justice du comté de Fulton à Atlanta, en Géorgie. Photo : Bloomberg

La pose de Trump, regardant fixement la caméra avec son visage incliné vers le bas, fait écho à sa pose caractéristique dans L’apprentil’émission de télé-réalité dans laquelle il a joué pendant plusieurs années.

L’ancien président a déclaré jeudi soir à Fox News Digital dans une interview qu’il n’avait pris la photo que parce que les responsables géorgiens avaient insisté. « Ce n’est pas un sentiment confortable, surtout quand on n’a rien fait de mal », a-t-il déclaré.

Rick Wilson, co-fondateur du projet Lincoln qui flagelle des photos d’identité en ligne, a osé la campagne de Trump pour le poursuivre en justice dans un article publié vendredi sur X.

« Les gens de Trump le considèrent certainement comme une image puissante, et ses opposants la considèrent également comme une image puissante », a-t-il déclaré.