Les États-Unis entrent dans le deuxième mois de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire avec une expansion majeure de la campagne, ouvrant des stades de football, des parcs de balle de ligues majeures, des foires et des centres de congrès pour vacciner un bassin de personnes plus grand et plus diversifié.

Après un déploiement extrêmement lent impliquant principalement les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers, les États passent à la phase suivante avant que la première ne soit terminée, mettant les plans COVID-19 à la disposition de groupes tels que les personnes âgées, les enseignants, les chauffeurs de bus, les policiers. et les pompiers.

Emily Alexander, une enseignante de quatrième année dans l’Arizona, durement touchée, s’est fait vacciner lors d’une opération au volant 24 heures sur 24, ouverte lundi au stade de la banlieue de Phoenix, où jouent les Arizona Cardinals de la NFL. Elle a dit qu’elle espère que cela signifie qu’elle pourra être réunie en personne avec ses étudiants et collègues avant la fin de l’année.

«Les enfants me manquent tellement», a déclaré Alexander, 37 ans. «J’ai vraiment hâte de les voir ainsi que leurs familles, de pouvoir les embrasser. Cela a été tellement difficile.

De même, en Grande-Bretagne, où une variante plus contagieuse du virus fait rage hors de contrôle et où les décès augmentent en flèche, sept sites de vaccination à grande échelle ont ouvert lundi dans des endroits tels qu’un grand centre de congrès à Londres, un hippodrome à Surrey et un tennis et complexe de football à Manchester.

Partout aux États-Unis, où l’épidémie est entrée dans sa phase la plus meurtrière à ce jour et le nombre de morts a grimpé à environ 375000, les politiciens et les responsables de la santé se sont plaints au cours des derniers jours que trop de tirs étaient inutilisés sur les étagères en raison d’une adhérence trop rigide. aux lignes directrices fédérales qui placent environ 24 millions de travailleurs de la santé et de résidents de maisons de soins infirmiers en première ligne.

Environ 9 millions d’Américains ont reçu leur premier vaccin, soit 2,7% de la population américaine, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les experts disent que jusqu’à 85% de la population devra être vaccinée pour obtenir une «immunité collective» et vaincre l’épidémie.

De nombreux États réagissent en ouvrant la ligne à d’autres groupes et en accélérant le rythme des vaccinations, en leur offrant dans certains cas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

En Californie, l’un des points chauds les plus meurtriers des États-Unis, un centre de vaccination au volant a été mis en place à l’extérieur du stade de baseball des San Diego Padres, avec des plans pour vacciner 5 000 agents de santé par jour. Le Dodger Stadium de Los Angeles sera également mis en service d’ici la fin de la semaine.

«C’était vraiment une expérience sans tracas», a déclaré Julieann Sparks, une infirmière de 41 ans qui a reçu une injection par la vitre de sa voiture sur le site de San Diego. Après avoir été vaccinés, les conducteurs ont dû y rester pendant 15 minutes afin d’être surveillés pour toute réaction.

Environ 584 000 doses ont été administrées en Californie, soit environ 1,5% de la population. Dans le même temps, l’État a franchi une autre étape sombre, dépassant un bilan de 30 000 morts. Il a fallu six mois à l’État pour enregistrer ses 10 000 premiers décès, mais à peine un mois pour passer de 20 000 à 30 000.

L’Arizona, avec le taux de diagnostic de COVID-19 le plus élevé aux États-Unis, propose des vaccinations aux personnes de 75 ans et plus, aux enseignants, à la police et aux pompiers.

Au Texas, des mégasites de vaccins ont ouvert à l’Alamodome de San Antonio et à la foire de l’État de Dallas. Près de 4000 personnes ont été vaccinées samedi au Minute Maid Park, domicile des Houston Astros du baseball.

Le centre d’appels de Detroit a été bloqué avec plus de 100000 appels lundi alors que la ville prenait rendez-vous pour les vaccinations au centre de congrès TCF de la ville, à partir de mercredi. Les responsables prévoient de programmer 20 000 rendez-vous au cours du mois prochain pour les personnes âgées. Les policiers et les chauffeurs de bus peuvent commencer à y recevoir des coups de feu à la fin de la semaine.

«Nous n’avons pas la capacité de répondre aux questions des personnes de moins de 75 ans ou des non-Detroit sur les vaccinations en général», a déclaré le directeur des opérations de Detroit, Hakim Berry. « Si vous n’êtes pas éligible, veuillez ne pas relier les lignes d’appel. »

La lenteur du déploiement de la campagne américaine a été imputée en partie au financement et aux conseils inadéquats de Washington et à une multitude d’obstacles logistiques aux niveaux national et local qui ont causé confusion et désorganisation.

Alors que le Colorado entre dans sa prochaine phase de distribution de vaccins pour les personnes de 70 ans et plus, la frustration monte parmi les personnes âgées qui disent avoir reçu peu ou pas de communication des responsables locaux de la santé publique.

Joyce Ballotti, 85 ans, et son mari de 94 ans se sont rendus lundi dans un site de vaccination à Pueblo, dans le Colorado, qui devait commencer à 9 heures du matin, mais vers 8 h 45, ils ont été refusés parce qu’il n’y en avait plus. vaccin.

«Quand nous avons vu cette sortie verrouillée, nous avons dit: ‘Oh oh, la ville a encore merdé’», a déclaré Ballotti.

Un policier gérant la circulation les a fait signe de partir et ils n’ont reçu aucune indication sur les autres sites de vaccination. Ballotti a déclaré qu’elle était en colère et frustrée par le processus.

«Je suis sur le point de ne pas l’avoir du tout», a-t-elle déclaré, notant que le fils du couple avait quitté le travail pour les conduire. «Je ne peux pas demander à mon fils de passer son temps à faire des courses infructueuses.»

Il y a eu également des obstacles en Géorgie, où le plan d’élargissement de l’accès aux personnes de plus de 65 ans a connu un début difficile. Les sites Web d’au moins deux districts de santé publique se sont effondrés lundi et d’autres districts ont signalé une demande écrasante de rendez-vous.

La Floride, le paradis de la retraite de longue date avec l’une des plus grandes concentrations de personnes âgées du pays, utilise le Hard Rock Stadium de Miami Gardens pour distribuer des coups. Un peu plus de 402 000 doses ont été administrées en Floride depuis la mi-décembre, soit un peu moins de 2% de sa population.

Plutôt que d’attendre que le premier groupe désigné de receveurs en vertu des directives fédérales reçoive leurs vaccins, le gouverneur Ron DeSantis a ouvert les vaccinations aux personnes de 65 ans et plus.

Cette décision a été accueillie avec une énorme demande, les personnes âgées faisant la queue dans la nuit froide ou dormant dans leur voiture – un spectacle qui a alarmé de nombreuses personnes. DeSantis a déclaré que les sites de service au volant seront intensifiés dans les prochains jours.

À New York, deux sites ouverts 24 heures sur 24 et plusieurs autres devraient être opérationnels au cours des deux prochaines semaines. Les rendez-vous de mardi de minuit à 4 heures du matin se sont rapidement arrêtés dans ce que le maire Bill de Blasio a souligné est, après tout, «la ville qui ne dort jamais».

«Cela vous donne de l’espoir», a déclaré David Garvin, qui fête ses 80 ans le week-end prochain et s’est fait vacciner sur un site géré par la ville de Brooklyn lundi, le premier jour où l’État a rendu les personnes de plus de 75 ans éligibles ainsi que divers travailleurs de première ligne. «Je suis dans ma chambre depuis six mois.»

Saad Omer, directeur du Yale Institute for Global Health, a déclaré qu’il était raisonnable d’accélérer les choses et de passer au groupe de personnes suivant tant que les agents de santé et les résidents des maisons de soins infirmiers continueraient à se faire vacciner en même temps.

«Notre pays devrait être capable de marcher et de mâcher de la gomme lorsqu’il s’agit de son programme de vaccination», a-t-il déclaré.

Pane a rapporté de Boise, Idaho, et Watson a rapporté de San Diego. Nieberg, basé à Denver, est membre du corps de l’Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les rédactions locales pour faire des reportages sur des questions secrètes. Les écrivains d’Associated Press Jennifer Peltz à New York et Terry Tang à Phoenix ont également contribué.