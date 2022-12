Les États-Unis disent qu’ils vont étendre, prolonger le statut temporaire des Haïtiens

SAN DIEGO (AP) – L’administration Biden a déclaré lundi qu’elle élargirait le statut juridique temporaire des Haïtiens vivant déjà aux États-Unis, déterminant que les conditions dans la nation des Caraïbes étaient trop dangereuses pour leur retour forcé.

Le Département de la sécurité intérieure a déclaré que les Haïtiens qui se trouvaient aux États-Unis le 6 novembre pouvaient demander le statut de protection temporaire et que ceux qui l’avaient obtenu l’année dernière pouvaient rester 18 mois supplémentaires jusqu’au 3 août 2024.

L’administration a prolongé le statut temporaire pour plusieurs pays et l’a étendu ou introduit pour Haïti, l’Afghanistan, l’Ukraine, le Myanmar, le Cameroun et le Venezuela, inversant une tendance de l’ère Trump à réduire les protections pour ceux qui se trouvaient déjà aux États-Unis. Le TPS, qui s’accompagne généralement d’une autorisation de travail, peut être prolongé par incréments jusqu’à 18 mois pour les pays frappés par des catastrophes naturelles ou des troubles civils.

Haïti a connu des attaques de plus en plus effrontées par des gangs qui sont devenus plus puissants depuis l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse. Une épidémie de choléra qui balaie le pays fait encore plus de victimes parmi les enfants dans un contexte d’augmentation de la malnutrition.

“Les conditions en Haïti, y compris les défis socio-économiques, l’instabilité politique et la violence et la criminalité des gangs – aggravées par une catastrophe environnementale – ont obligé l’aide humanitaire que nous fournissons aujourd’hui”, a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

La sécurité intérieure n’a pas précisé combien d’Haïtiens devraient bénéficier de l’expansion. On estime que 40 000 personnes ont obtenu le TPS en 2011 – prolongé le mois dernier jusqu’au 30 juin 2024 – après un tremblement de terre dévastateur en Haïti l’année précédente. 3 200 autres personnes qui ont obtenu le TPS l’année dernière sont couvertes par la prolongation de 18 mois de lundi.

Le chaos en Haïti a alimenté un exode vers l’Amérique du Sud, le Mexique et les États-Unis. Les États-Unis ont ramené de nombreux Haïtiens chez eux après qu’environ 16 000 migrants, principalement haïtiens, ont campé dans la petite ville frontalière du Texas de Del Rio en septembre 2021. L’administration a utilisé une règle de l’ère Trump qui suspend le droit de demander l’asile au motif d’empêcher la propagation du COVID- 19.

Les déportations vers Haïti semblent avoir diminué à mesure que les conditions se sont détériorées. Witness at the Border, un groupe de défense qui suit les expulsions, a déclaré lundi que l’administration n’avait pas eu de vol d’expulsion vers Haïti depuis le 6 septembre.

Les Haïtiens qui entrent aux États-Unis après l’annonce de lundi ne seront pas éligibles au TPS, ont déclaré les autorités, bien que cela puisse ne pas en décourager certains. Les autorités américaines ont détenu des Haïtiens plus de 6 700 fois le long de la frontière mexicaine en octobre, un nombre qui a augmenté chaque mois depuis septembre 2021 et fait des Haïtiens l’une des nationalités les plus courantes qui traversent illégalement la frontière.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, qui a appelé la semaine dernière à une expansion et à une prolongation, a déclaré que plus de 100 000 Haïtiens seront éligibles pour un statut temporaire dans le cadre de l’annonce de lundi.

“Fournir une protection temporaire aux ressortissants haïtiens aux États-Unis est d’une importance cruciale car Haïti continue de faire face à des conditions physiques extrêmes et à une instabilité politique qui se détériore”, a-t-il déclaré.

Les avocats ont remercié l’administration Biden.

“Nous nous réjouissons et célébrons avec nos frères et sœurs haïtiens et restons solidaires sans nous décourager alors que nous continuons à travailler avec et pour les communautés haïtienne et haïtiano-américaine”, a déclaré Guerline Jozef, directrice exécutive de l’Alliance du pont haïtien.

Le Cato Institute, qui plaide pour des lois sur l’immigration plus ouvertes, a déclaré la semaine dernière que près d’un million de personnes sont éligibles au TPS sous Biden, soit plus du double du chiffre sous Trump.

Elliot Spagat, Associated Press