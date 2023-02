Les États-Unis disent qu’ils n’envisageront pas d’alléger les sanctions contre la Corée du Nord

Washington a accusé la RPDC de “provocation sur provocation” tout en l’exhortant à abandonner son arsenal nucléaire

Les États-Unis ne rechercheront pas le dialogue avec la Corée du Nord ni n’abrogeront les lourdes sanctions imposées au pays à moins que Pyongyang ne cesse les allégations “provocation” a déclaré le département d’État, s’engageant à maintenir les sanctions indéfiniment.

S’adressant aux journalistes jeudi, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a été interrogé sur l’opportunité pour Washington d’assouplir ses sanctions contre la RPDC et d’arrêter les exercices militaires conjoints avec le Sud afin de “parler avec la Corée du Nord.”

“Nous avons une offre sur la table à la RPDC pour le dialogue en ce moment. C’est une offre que la RPDC aurait pu accepter en près de deux ans et qu’elle a jusqu’à présent choisi de ne pas accepter », a-t-il ajouté. il a dit. “Au lieu de cela, la RPDC s’est livrée à des provocations sur provocations, chacune d’entre elles constituant une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région et potentiellement au-delà.”

Bien que Price n’ait pas précisé l’offre faite aux responsables nord-coréens, lors du même point de presse, il a déclaré que les États-Unis continuaient de chercher “la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne”, faisant écho à un objectif fixé par plusieurs administrations précédentes.

« Nous aimerions voir la RPDC s’engager dans un dialogue. Mais jusqu’à ce que cela se produise et à moins que cela ne se produise, notre approche restera la même », a-t-il dit, ajoutant que les États-Unis continueraient à “se coordonner étroitement” avec les forces alliées dans la région.

Pyongyang a dénoncé à plusieurs reprises des exercices militaires conjoints entre les États-Unis, la Corée du Sud et parfois le Japon, affirmant qu’il s’agissait en fait de répétitions d’une attaque contre le Nord. Price, cependant, a insisté sur le fait que les exercices ont impliqué “manœuvres défensives” seulement, arguant qu’elles sont nécessaires pour démontrer que la sécurité des alliés “reste à toute épreuve.”

Le porte-parole du département d’État a également brièvement évoqué un grand défilé militaire organisé mercredi dans la capitale nord-coréenne, qualifiant l’événement de “exercice de propagande” après avoir déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire. Le défilé a vu un arsenal d’équipements militaires exposés, y compris le nouveau missile balistique intercontinental Hwasong-17 de Pyongyang. Selon Ankit Panda du Carnegie Endowment for International Peace, basé aux États-Unis, le défilé comportait plus de lanceurs ICBM que jamais auparavant.

Le défilé a souligné les tensions militaires croissantes dans la région après une année 2022 très controversée, qui a vu un nombre record d’essais d’armes nord-coréens et une vague d’exercices conjoints par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, y compris le plus grand exercice aérien jamais organisé entre Séoul et Washington.

Les États-Unis maintiennent plusieurs couches de lourdes sanctions contre Pyongyang, imposant une nouvelle série de sanctions en décembre dernier lorsque le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que la Maison Blanche était “déterminé à user de pression et de diplomatie pour inciter la Corée du Nord à renoncer à son arsenal nucléaire”. Pyongyang a insisté sur le fait que ses armes sont nécessaires pour repousser une attaque potentielle des États-Unis et de ses partenaires, mais a déclaré qu’elles ne sont utilisées qu’à des fins défensives.