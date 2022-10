Les États-Unis disent qu’ils aident les Iraniens à traverser une panne massive d’Internet. Les militants disent que c’est trop peu, trop tard.

CNN

Alors que les manifestants descendaient dans les rues d’Iran après la mort en détention de Mahsa Amini, une femme de 22 ans appréhendée pour ne pas avoir porté correctement son hijab, des vidéos du soulèvement ont commencé à inonder Internet.

Clips d’étudiants déchirant des photos de l’ayatollah dans le nord de l’Iran. Photos de femmes retirant leur hijab dans la capitale iranienne, Téhéran. Des vidéos de manifestants défilant dans les rues de la capitale le poing en l’air.

L’effusion de colère qui a suivi la mort d’Amini était visible dans le monde.

Mais ensuite, il est devenu sombre lorsque WhatsApp, Signal, Viber, Skype et même Instagram, l’une des dernières applications de médias sociaux utilisables, ont été bloqués.

Les fermetures d’Internet ne sont pas nouvelles en Iran, accompagnant souvent des périodes de troubles et de dissidence. La répression la plus sévère a eu lieu en 2019, au cours de laquelle plus de 100 manifestants ont été tués et Internet a été coupé pendant 12 jours, selon Amnesty International.

Les militants en Iran affirment que le but principal des fermetures est de perturber la communication entre les personnes organisant des manifestations sur le terrain et d’étouffer la dissidence.

“Ils ne veulent pas que vous puissiez communiquer avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues, parce que simplement si vous allez essentiellement créer un groupe […] vous allez être plus efficace dans la manière dont vous protestez », a déclaré à CNN Amir Rashidi, directeur des droits numériques et de la sécurité de l’organisation de défense des droits de l’homme Miaan Group.

À la suite de ces pannes fréquentes, les Iraniens férus de technologie ont appris de plus en plus à s’appuyer sur des outils plus avancés comme les VPN ou le réseau Tor comme solutions de contournement pour rester connectés. Mais même ceux-ci sont maintenant restreints par les autorités et sont donc loin d’être fiables. “Je peux à peine entrer en contact avec mes amis parce que nous ne pouvons pas toujours nous connecter aux VPN”, a déclaré Ali, 22 ans, dont le nom CNN a changé parce qu’il craignait pour sa sécurité, a déclaré à CNN via une conversation ProtonMail cryptée.

Un VPN, ou réseau privé virtuel, crypte le trafic de l’utilisateur et le connecte à un serveur distant, protégeant les données et l’activité ; Tor est un réseau open source qui permet une navigation Web anonyme. ProtonMail est un service de messagerie crypté de bout en bout.

“Cette fois, ils ne se contentent pas de limiter Internet”, a ajouté Ali. “Ils ont supprimé WhatsApp et Instagram des magasins d’applications locaux, ils ont bloqué notre connexion à Google Play Store et App Store afin que nous ne puissions pas télécharger d’applications VPN ou de médias sociaux. […] ils font cela pour que les manifestants ne puissent pas se connecter entre eux et ne puissent pas partager de nouvelles sur les réseaux sociaux, la censure élevée commence de 16h à 23h59, parfois nous avons des problèmes même pour nous appeler !

Un autre utilisateur, Nima, 18 ans, dont le nom CNN a changé parce qu’il craint pour sa sécurité, a déclaré à CNN qu’il n’y avait pas d’applications de messagerie qui fonctionnent en Iran en ce moment sans utiliser de VPN, “Le gouvernement bloque les VPN en ce moment, un par un . Notre accessibilité se limite chaque jour. Nous sommes à peine en mesure de connaître les manifestations et les victimes dans mon pays », a-t-il déclaré.

Par rapport à l’arrêt complet de 2019, cette panne est plus ciblée et sophistiquée, selon Alp Toker, directeur de la plate-forme technologique internationale NetBlocks, qui a suivi trois méthodes différentes – les pannes d’Internet, les interruptions de service mobile et l’interdiction d’Instagram et de WhatsApp – que les autorités iraniennes ont utilisées pour restreindre les communications en ligne.

“Vous avez un environnement qui rend très difficile pour les gens de s’exprimer pour exprimer leur mécontentement à l’égard du gouvernement sous quelque forme que ce soit”, a-t-il déclaré à CNN.

Cependant, les défis auxquels les Iraniens sont confrontés ne viennent pas seulement de leur propre régime, mais aussi de la communauté internationale, y compris les gouvernements et les entreprises technologiques.

Le mois dernier, l’administration Biden a étendu sa licence générale à l’Iran pour “soutenir la libre circulation de l’information” et autoriser les entreprises technologiques américaines à fournir aux personnes à l’intérieur du pays l’accès à certains outils qui les aident à communiquer entre elles au milieu de l’une des pires coupures d’Internet en l’histoire de l’Iran pour son ampleur et sa portée.

Alors que les activistes numériques et les natifs iraniens du numérique saluent ces mesures, ils craignent qu’elles ne soient pas suffisantes pour résoudre les problèmes auxquels les Iraniens moyens sont confrontés chaque jour lorsqu’ils tentent de se connecter à Internet.

CNN s’est entretenu avec des militants des droits numériques, des experts en technologie et des internautes iraniens qui ont dénoncé les conséquences imprévues des sanctions américaines. Des exemptions aux sanctions technologiques ont été introduites en 2013 mais n’ont pas été assez loin, disent les militants. Les nouvelles exemptions n’ont été introduites que le 23 septembre.

« Cela fait presque 10 ans que les Iraniens ont dû attendre cette mise à jour de la licence. Mieux vaut tard que jamais, c’est une action tardive du gouvernement américain. Et donc il y a eu beaucoup de mal entre-temps », a déclaré Mahsa Alimardani, chercheuse senior sur Internet à Article 19, une organisation de défense de la liberté d’expression.

Les sanctions américaines ont involontairement accéléré le développement par l’Iran d’un réseau interne, le projet de réseau national d’information, rendant ironiquement moins cher et plus facile pour le gouvernement iranien de couper Internet sans perturber les opérations gouvernementales telles que les banques, les systèmes financiers et les hôpitaux, a déclaré Rashidi.

Ces sanctions ont également poussé les entreprises technologiques à se conformer de manière excessive ou à se retirer entièrement d’Iran, ne laissant aux Iraniens d’autre alternative que d’utiliser des serveurs nationaux contrôlés par le gouvernement avec un risque personnel accru en termes de sécurité, de confidentialité et de sécurité, a ajouté Rashidi.

“Ce que les sanctions américaines ont fait à un certain niveau, c’est donner au gouvernement une excuse pour nationaliser et isoler davantage l’Internet iranien”, a déclaré Alimardani.

Les internautes iraniens qui ont parlé à CNN ont partagé la même frustration. “Je dois me plaindre, pourquoi les entreprises de technologie […] restreindre le peuple iranien? Ils ciblent directement les gens et non le gouvernement », a déclaré Ali, qui dit qu’il publie sur les réseaux sociaux« pour informer les gens des différentes façons dont ils peuvent se connecter à Internet dans cette censure dure parce que je pense que c’est un droit humain.

Non seulement le gouvernement iranien a bloqué l’Apple Store et Google Play, ce qui empêche les utilisateurs d’accéder à des outils qui pourraient contourner la panne, mais les militants iraniens disent qu’ils ne peuvent pas télécharger leurs propres applications pour une distribution plus large.

CNN a approché Apple pour un commentaire mais n’avait pas reçu de déclaration au moment de la publication.

Dans une déclaration à CNN, Google a déclaré : « Google a permis aux utilisateurs en Iran d’accéder à des services gratuits et accessibles au public liés aux communications et/ou au partage de documents d’information. Cela inclut des produits tels que la recherche Google, Gmail grand public gratuit, Google Maps et YouTube. Il est important de noter que, bien que Google puisse décider de rendre ces services disponibles, nous ne pouvons pas garantir qu’ils sont accessibles en Iran.

Interrogé sur l’incapacité des développeurs d’applications iraniens à télécharger leurs propres applications sur Google Play Store, Google a déclaré que les nouvelles exemptions de sanctions américaines “ne s’étendent pas à l’acceptation ou à l’hébergement d’applications d’origine iranienne”.

Google aussi annoncé récemment il rendrait plus de ses outils disponibles, y compris plus de VPN et de partage de localisation sur les applications Google, à la lumière des sanctions américaines mises à jour.

Mais les activistes numériques Alimardani et Rashidi appellent cela “un fruit à portée de main”, affirmant que Google doit faire plus. “Google Cloud Platform, Google App Engine, ils ont été très importants en termes d’infrastructure Internet, aidant les technologues iraniens en ce moment. Donc, cela doit vraiment être mis à disposition », a déclaré Alimardani.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles d’autres services de Google, tels que Google Classroom, Google Analytics, Google Developers, Google chat, restent inaccessibles, notamment de nombreux services accessibles via le Google Play Store, l’entreprise a répondu : « Des barrières juridiques ou techniques permanentes peuvent bloquer la fourniture de certains services. , mais nous étudions si des produits supplémentaires pourraient être mis à disposition.

Alimardani et Rashidi pointent favorablement vers GitHub, une plate-forme d’hébergement de code populaire pour les développeurs informatiques, qui a obtenu l’année dernière une licence du gouvernement américain pour offrir ses services en Iran.

Signal, le réseau de messagerie crypté, offre également des instructions aux Iraniens et suggère de l’aide à quiconque est en mesure d’héberger un serveur mandataire et téléchargement direct.

CNN a contacté les gouvernements américain et iranien pour obtenir des commentaires, mais n’a reçu aucune réponse au moment de la publication.

Alors que de plus en plus de personnes en Iran comptent désormais sur le navigateur Tor, qui a connu une augmentation du nombre d’utilisateurs depuis le début des manifestations, un sentiment de défi se répand parmi les natifs du numérique iraniens.

« Nous avons beaucoup souffert de la République islamique pendant de nombreuses années. Nous avons été blessés de différentes manières », a déclaré Reza, 30 ans, dont le nom CNN a changé parce qu’il craignait pour sa sécurité.

“Mais la récente tragédie nous a donné une nouvelle tristesse, colère et désespoir que nous ne pouvons pas arrêter d’y penser, et la façon dont la République islamique a répondu et l’avenir de nous et de nos proches.

“Si nous ne réagissons pas et ne nous levons pas contre l’oppression, nous sommes soit une mauvaise personne, soit une personne stupide.”