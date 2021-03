Washington – Le président russe Vladimir Poutine a autorisé des opérations d’influence qui visaient à nuire à la candidature du président Biden lors des élections de 2020 et à renforcer l’ancien président Donald Trump, selon un rapport non classifié de la communauté du renseignement américain sur les menaces étrangères aux élections de 2020 publié mardi.

Le rapport, publié par le Bureau du directeur du renseignement national, décrit cinq jugements clés sur les efforts des acteurs étrangers pour influencer ou interférer dans les élections américaines, y compris les tentatives de Moscou, dirigées par les plus hauts échelons du gouvernement russe, de saper la confiance du public dans le processus électoral et semer la division parmi les Américains.

«Un élément clé de la stratégie de Moscou au cours de ce cycle électoral était son utilisation de mandataires liés aux renseignements russes pour faire passer des récits d’influence – y compris des allégations trompeuses ou non fondées contre le président Biden – à des organisations de médias américaines, des responsables américains et des personnalités américaines de premier plan, y compris certaines proches de l’ancien président Trump et son administration « , indique le rapport déclassifié.

La communauté du renseignement a estimé avec « une grande confiance » que la Russie et l’Iran avaient utilisé la désinformation pour saper la confiance du public dans les processus et les résultats des élections. Rien n’indique cependant qu’un acteur étranger ait tenté de modifier les systèmes de vote ou d’autres aspects techniques du vote, tels que l’inscription des électeurs, le vote, la compilation des votes ou la communication des résultats.

Alors que le rapport critique les tentatives d’ingérence de la Russie et de l’Iran dans les élections de 2020, la communauté du renseignement a estimé avec une grande confiance que la Chine « n’a pas déployé d’efforts d’ingérence et a envisagé mais n’a pas déployé d’efforts d’influence destinés à changer le résultat » de l’élection présidentielle. Pourtant, d’autres acteurs étrangers – le Hezbollah libanais, Cuba et le Venezuela – ont déployé des efforts pour tenter d’influencer les élections, bien qu’ils aient été «à plus petite échelle» que les actions entreprises par d’autres acteurs étrangers.

L’histoire continue

Une évaluation d’août de la communauté du renseignement a mis en garde contre les activités en cours de la Chine, de la Russie et de l’Iran avant les élections de novembre, notant que la Chine préférait que M. Trump perde sa candidature à la réélection.

Les efforts de la Russie lors des élections de 2020 ont différé de sa campagne d’influence en 2016, car le rapport de la communauté du renseignement publié mardi a révélé qu’elle « ne voyait pas de cyber-efforts russes persistants pour accéder à l’infrastructure électorale ».

Au lieu de cela, un «élément clé» de sa stratégie était d’utiliser des personnes liées aux services de renseignement russes «pour blanchir des récits d’influence» à travers les médias, des responsables américains et d’éminents Américains. Selon le rapport, Poutine a supervisé les activités d’Andriy Derkach, un législateur ukrainien pro-russe, pour diffuser des récits destinés à blesser M. Biden. Derkach a été sanctionné par l’administration Trump en septembre.

« Le principal effort découvert par le CI tournait autour d’un récit – que les acteurs russes ont commencé à diffuser dès 2014 – alléguant des liens corrompus entre le président Biden, sa famille et d’autres responsables américains et l’Ukraine », indique le rapport.

Un autre individu, Konstantin Kilimnik, associé de l’ancien président de campagne de M. Trump, Paul Manafort, qui est qualifié d ‘ »agent d’influence russe », a tenté de nuire aux relations américaines avec l’Ukraine et de nuire à la candidature de M. Biden, selon le rapport.

Kilimnik, Derkach et leurs associés ont tenté d’utiliser «des personnalités américaines de premier plan et des canaux médiatiques pour blanchir leurs récits auprès des responsables et du public américains», a estimé la communauté du renseignement. « Ces mandataires russes ont rencontré et fourni des documents à des personnes américaines liées à l’administration Trump pour plaider en faveur d’enquêtes formelles; ont embauché une société américaine pour adresser une pétition aux responsables américains; et ont tenté de prendre contact avec plusieurs responsables américains. Ils ont également pris contact avec des personnalités des médias américains établies. et aidé à produire un documentaire qui a été diffusé sur un réseau de télévision américain à la fin de janvier 2020 », indique le rapport.

Les médias d’État russes, les trolls et les mandataires en ligne « ont publié des contenus désobligeants sur le président Biden, sa famille et le Parti démocrate, et des contenus connexes largement amplifiés circulant dans les médias américains, y compris des articles centrés sur son fils », tandis que des acteurs d’influence russe sur Internet ont promu M. Trump et ses messages sur l’élection et l’enquête de mise en accusation, indique le rapport.

La communauté du renseignement a en outre découvert que des pirates informatiques russes avaient tenté de violer des organisations affiliées au Parti démocrate après les élections de mi-mandat de 2018 et ont ciblé des acteurs politiques américains en 2019 et 2020.

La motivation derrière les tentatives de Moscou de nuire à la candidature de M. Biden découlait de la conviction du Kremlin que son élection serait «désavantageuse pour les intérêts russes», selon le rapport.

L’Iran, quant à lui, a lancé une campagne d’influence, probablement autorisée par le guide suprême Ali Khamenei, pour nuire aux perspectives de réélection de M. Trump et exacerber les divisions aux États-Unis, selon l’évaluation déclassifiée.

« Les efforts de l’Iran en 2020 – en particulier ses courriels aux électeurs américains individuels et ses efforts pour répandre des allégations de fraude électorale – ont été plus agressifs que lors des cycles électoraux précédents », a déclaré la communauté du renseignement.

Les cyberacteurs iraniens ont été jugés responsables de e-mails menaçants envoyé aux électeurs démocrates de plusieurs États censés provenir du groupe d’extrême droite les Proud Boys, ainsi qu’un site Web contenant des menaces de mort contre des responsables électoraux américains.

Téhéran a axé sa campagne sur les médias sociaux et la propagande sur les «vulnérabilités perçues» aux États-Unis, y compris la réponse à la pandémie de coronavirus, à la récession économique et aux troubles civils.

« L’influence maligne étrangère est un défi permanent auquel notre pays est confronté », a déclaré la directrice du renseignement national Avril Haines dans un communiqué. << Ces efforts des adversaires américains visent à exacerber les divisions et à miner la confiance dans nos institutions démocratiques. Pour relever ce défi permanent, il faut une approche pangouvernementale fondée sur une compréhension précise du problème, que la communauté du renseignement, à travers des évaluations comme celle-ci , s'efforce de fournir. "

Le rapport rendu public mardi était une version déclassifiée d’un rapport classifié remis au président, aux hauts responsables de la branche exécutive, à la direction du Congrès et aux comités de surveillance du renseignement le 7 janvier.

Le président de la commission du renseignement de la Chambre, Adam Adam Schiff, un démocrate de Californie, a déclaré que l’évaluation soulignait ce que l’on savait déjà: la Russie est intervenue pour aider M. Trump et nuire à M. Biden, et saper la confiance dans le processus électoral.

« Peu importe la nation qui cherche à influencer notre système politique et qui en bénéficiera, les deux parties doivent parler d’une seule voix et désavouer toute ingérence dans nos élections », a déclaré Schiff dans un communiqué. « Nous devons nous garder et chercher à dissuader toutes les tentatives d’ingérence étrangère, et veiller à ce que les électeurs américains décident des élections américaines. »

Explication de l’arnaque de phishing au chômage à New York

Moderna élargit son essai de vaccin pour inclure des enfants aussi jeunes que 6 mois

Biden dit qu’il n’a pas l’intention de se rendre à la frontière américano-mexicaine en pleine crise