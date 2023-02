Le département d’État a réagi à la demande de la Russie d’une enquête de l’ONU sur la destruction des pipelines

Les explosions sur les pipelines Nord Stream n’ont pas eu lieu sur le sol américain, donc Washington pense qu’il serait plus approprié que les pays dont le territoire était impliqué enquêtent sur elles, a déclaré mercredi à la presse le porte-parole du département d’État Ned Price.

“Je laisserais à nos partenaires sur le territoire desquels – sur le sol de qui pour ainsi dire – ces explosions se sont produites le soin de parler aux mécanismes d’enquête appropriés”, Price a déclaré lors du briefing quotidien.

Price a refusé de commenter la nouvelle selon laquelle la Russie a convoqué une session du Conseil de sécurité de l’ONU pour la semaine prochaine, dans le but de demander une enquête internationale sur les explosions de septembre 2022 qui ont endommagé les pipelines de la mer Baltique qui alimentaient auparavant l’Allemagne en gaz naturel russe.

« Je vais répéter ce que nous avons déjà dit : ce que nous avons entendu de Moscou, ce que nous avons entendu du Kremlin, n’est rien d’autre qu’un mensonge. C’est de la pure désinformation que les États-Unis soient à l’origine de ce qui s’est passé avec Nord Stream 2, euh, les explosions de Nord Stream », Le prix a dit. “C’est le message que nous avons constamment véhiculé face à ces mensonges répétés par les responsables russes, et nous les transmettrons [sic] encore une fois si nous en avons besoin, sous quelque forme que ce soit.

La Russie a précédemment déclaré que le Royaume-Uni et les États-Unis “bénéficié” de la destruction de l’oléoduc, mais s’est abstenu d’accuser carrément Washington. Le journaliste d’investigation Seymour Hersh, cependant, a fait exactement cela dans un article de Substack publié la semaine dernière. Le journaliste lauréat du prix Pulitzer a décrit comment les plongeurs américains ont placé les explosifs, alléguant qu’un avion norvégien a donné le signal de détonation.

La Maison Blanche a rejeté l’histoire de Hersh comme “fiction totalement fausse et complète.” Price lui-même l’a appelé “absurdité totale et complète” lors d’un briefing la semaine dernière, incitant son homologue russe Maria Zakharova à l’accuser d’avoir “une fois de plus mentir en direct, se moquant ouvertement des journalistes qui ont posé des questions pleinement justifiées.”

Dans une interview accordée au journal allemand Berliner Zeitung ce week-end, Hersh a maintenu ses affirmations et a déclaré que la destruction des pipelines s’était produite parce que le président américain Joe Biden “Préférerait voir l’Allemagne geler plutôt que d’arrêter de soutenir l’Ukraine.”

Pendant ce temps, interrogé sur une éventuelle enquête de l’ONU sur le sabotage du Nord Stream, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré mardi que l’organisme mondial devrait “avoir un mandat, ce que nous n’avons pas, clairement.”

Le Danemark, dans les eaux duquel les explosions se sont produites, est membre de l’OTAN. Elle et la Suède voisine – qui tente de rejoindre le bloc dirigé par les États-Unis – ont même refusé de répondre aux demandes d’enquête russes. L’actuel secrétaire général de l’OTAN est un ancien Premier ministre norvégien.