Les États-Unis disent aux fans de NE PAS aller au Japon pour les Jeux olympiques de Tokyo alors qu’une quatrième vague dévastatrice de Covid laisse les hôpitaux «  effondrés  »

Les chefs américains de la santé ont dit aux fans de NE PAS se rendre au Japon pour les Jeux olympiques après une augmentation du nombre de cas de coronavirus.

Les hôpitaux japonais sont sur le point de s’effondrer – à peine deux mois avant que le pays ne soit censé accueillir l’événement sportif.

Beaucoup demandent que les Jeux olympiques soient abandonnés alors que les hôpitaux s’effondrent sous la pression de patients de plus en plus nombreux Crédit: AP

Les alertes n’interdisent pas aux citoyens américains de visiter le pays – mais pourraient avoir un impact sur l’assurance des voyageurs et devront être prises en compte par les athlètes qui doivent concourir.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré: «Les voyageurs devraient éviter tout voyage au Japon.

«En raison de la situation actuelle au Japon, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent courir le risque de contracter et de propager des variantes du COVID-19 et devraient éviter tout voyage au Japon.»

Pendant ce temps, le département d’État a relevé son alerte aux voyageurs du niveau 3, «reconsidérer les voyages», au niveau 4, «ne pas voyager».

Les hôpitaux d’Osaka, la deuxième plus grande ville du Japon, sont au point de rupture alors que la quatrième vague de la pandémie balaie le pays, déclenchant des appels pour que l’événement sportif international soit abandonné.

La région la plus durement touchée est la région occidentale du Japon, qui compte neuf millions d’habitants – qui a représenté un tiers des décès du pays en mai, alors qu’elle ne représentait que 7% de sa population.

Yuji Tohda, le directeur de l’hôpital universitaire Kindai à Osaka, a lancé un avertissement sévère selon lequel «en termes simples, il s’agit d’un effondrement du système médical.

« La variante britannique très contagieuse et la vigilance glissante ont conduit à cette croissance explosive du nombre de patients. »

La prise en charge des patients gravement malades a également eu un impact énorme sur ceux qui les soignent, selon

Une quatrième vague de pandémie balaie actuellement le pays et a dévasté la ville d’Osaka Crédits: Rex

Satsuki Nakayama, chef du service des soins infirmiers de l’OMPUH.

«Des membres du personnel de l’unité de soins intensifs (USI) disent qu’ils ont atteint un point de rupture», a-t-elle ajouté. « J’ai besoin de penser au changement de personnel pour faire venir des gens d’autres ailes de l’hôpital. »

Yasunori Komatsu, qui dirige un syndicat d’employés du gouvernement régional, a déclaré que les conditions étaient également désastreuses pour les infirmières de santé publique des centres de santé locaux.

« Certains d’entre eux accumulent 100, 150, 200 heures supplémentaires, et cela dure depuis un an maintenant … lorsqu’ils sont en service, ils rentrent parfois chez eux à une ou deux heures du matin et se couchent seulement. être réveillé par un coup de téléphone à trois ou quatre heures. «

Cela a suscité des craintes que les Jeux olympiques, qui doivent se tenir dans à peine deux mois, exercent encore plus de pression sur le système de santé en train de se déformer.

« Les Jeux olympiques devraient être arrêtés, car nous n’avons déjà pas réussi à arrêter le flux de nouvelles variantes en provenance d’Angleterre, et le prochain pourrait être un afflux de variantes indiennes », Akira Takasu, chef de la médecine d’urgence à l’hôpital universitaire médical et pharmaceutique d’Osaka ( OMPUH), a déclaré.

« Aux Jeux olympiques, 70 000 ou 80 000 athlètes et les gens viendront dans ce pays du monde entier. Cela pourrait être le déclencheur d’un autre désastre cet été. »

Les médecins craignent que l’événement sportif ne déclenche un pic désastreux au cours de l’été Crédits: Getty Images – Getty

Cela vient après que le député Toshihiro Nikai, le secrétaire général du Parti libéral démocrate au pouvoir, ait annoncé que les jeux seraient annulés juste un jour après que Tokyo ait atteint la barre des 100 jours restants la semaine dernière.

Interrogé par les journalistes si l’annulation des Jeux olympiques était encore une option, il a répondu: « Bien sûr. »

Mais le politicien a également ajouté: « Il est important pour le Japon d’avoir des Jeux olympiques réussis. C’est une grande opportunité. Je veux en faire un succès.

« Nous aurons de nombreux problèmes à résoudre et à préparer, et il est important de les résoudre un par un. »

Osaka a enregistré 3 849 tests positifs dans la semaine jusqu’à jeudi, des chiffres presque cinq fois plus élevés qu’il y a trois mois.

Seuls 14% des 13 770 personnes atteintes de Covid dans la ville ont été hospitalisées, ce qui signifie que la plupart des masses infectées sont livrées à elles-mêmes.

Les responsables ont raconté ce mois-ci comment 17 personnes non admises à l’hôpital sont décédées du virus depuis mars.

Les Jeux olympiques devraient avoir lieu dans seulement 8 semaines Crédit: EPA

Les amateurs de sport de l’étranger ont déjà été interdits d’assister aux jeux Crédits: Getty

L’hôpital de Todha traverse une énorme pénurie de ventilateurs, tandis que les fournisseurs se sont plaints aux médecins du fait que le propofol – un médicament de sédation utilisé sur les patients intubés – est en rupture de stock.

Les variantes qui s’emparent du globe ont encore aggravé la crise au Japon et le personnel hospitalier a du mal à faire face à la demande.

«La variante peut rendre même les jeunes très malades rapidement, et une fois gravement malades, les patients ont du mal à se rétablir, a déclaré Toshiaki Minami, directeur de l’OMPUH.

« Je crois que jusqu’à présent, de nombreux jeunes pensaient qu’ils étaient invincibles. Mais cela ne peut pas être le cas cette fois-ci. Tout le monde porte également le risque. »

Le Japon a été l’un des derniers grands pays à avoir commencé la vaccination Covid lorsqu’elle a commencé à la mi-février.

Il a maintenant lancé un programme de vaccination de masse à Osaka et à Tokyo dans une bataille pour maîtriser la propagation du coronavirus.

Des centres ont été mis en place par les militaires afin de donner chaque jour le coup à des milliers de personnes, les personnes âgées étant prioritaires.

Environ 1,9% seulement de la population est entièrement vaccinée et l’état d’urgence du pays devrait être prolongé et les autorités régionales donneront plus de pouvoirs pour tenter de maîtriser le virus.

Le pays dépend actuellement du jab de Pfizer, car c’est le seul vaccin Covid qui a été approuvé par les régulateurs nationaux.

Environ la moitié seulement du personnel médical japonais a été vacciné.

