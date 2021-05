Les États-Unis discutent d’une distribution plus large, l’Inde appelle à renoncer à la protection des brevets

WASHINGTON – Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a déclaré dimanche que l’administration Biden cherchait à distribuer le vaccin contre le coronavirus en Inde et dans d’autres pays maintenant que des millions d’Américains ont reçu leurs doses.

Ces dernières semaines, l’Inde a été aux prises avec une augmentation fulgurante des nouvelles infections à coronavirus. Au cours du week-end, l’Inde a signalé 400000 cas quotidiens, portant le total cumulé du pays à 19 557 457 cas, selon les chiffres compilés par Johns Hopkins. Le pic peut avoir été déclenché par une variante hautement contagieuse de Covid, connue sous le nom de B.1.617, qui a été identifiée pour la première fois dans le pays.

La variante a depuis été identifiée dans d’autres pays, dont les États-Unis.

Vendredi, la Maison Blanche a annoncé qu’elle limiterait les voyages depuis l’Inde alors que le pays s’emploie à contrer sa flambée d’infections au Covid-19.

« Nous acheminons de l’aide à l’Inde », a déclaré Klain lors d’une interview sur l’émission « Face the Nation » de CBS.

Klain a déclaré que les États-Unis avaient envoyé des produits thérapeutiques, des kits de test de diagnostic rapide, des ventilateurs et des équipements de protection à la plus grande démocratie du monde ainsi que des matières premières essentielles pour la production de vaccins.

« Notre représentante américaine au commerce, Katherine Tai, se rendra à l’OMC la semaine prochaine pour entamer des discussions sur la façon dont nous pouvons obtenir ce vaccin plus largement distribué, plus largement autorisé, plus largement partagé », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si l’administration Biden assouplirait la protection des brevets sur le vaccin contre le coronavirus.

Klain a ajouté qu’il s’attendait à ce que la Maison Blanche ait plus à dire sur la question dans les prochains jours.

Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre indien Narendra Modi a discuté de la levée des protections par brevet du vaccin contre le coronavirus avec Biden, selon une lecture de l’appel. L’assouplissement donnerait aux gouvernements un accès plus rapide et plus abordable aux doses vitales.

La semaine dernière, l’administration Biden a annoncé qu’elle mettrait immédiatement à disposition les matières premières nécessaires à la production de vaccins contre le coronavirus en Inde. La réponse américaine est venue après que la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne se sont engagées à aider l’Inde, la plus grande démocratie du monde. Pays riches ont été critiqués ces derniers jours pour la thésaurisation des matières premières nécessaires à la réalisation des clichés.