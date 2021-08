Les États-Unis devraient vacciner le monde pour se protéger des pires variantes

La variante delta a changé la lutte contre le Covid-19 aux États-Unis. Avant qu’il ne se généralise, les cas étaient en baisse prononcée, en particulier dans les régions du pays à forte vaccination. Il commençait à sembler que la plupart des personnes vaccinées pourraient tout oublier de Covid-19 et retourner à leur vie.

Maintenant, les cas ont augmenté même dans les zones hautement vaccinées, le CDC a recommandé un retour au masquage à l’intérieur même pour les personnes vaccinées, et le jour où les Américains pourront arrêter de penser à Covid-19 semble plus lointain que jamais.

C’est déjà assez grave. La politique de santé mondiale de l’Amérique prépare le pays au pire.

Dans les pays à faible revenu, seulement 1% des personnes ont reçu une dose de vaccin, et l’accès aux vaccins à ARNm qui fonctionnent le mieux contre delta est pratiquement inexistant. Covax, l’effort international visant à fournir des vaccins aux pays dans le besoin, a connu des difficultés en raison de problèmes de financement et d’approvisionnement. L’échec de la vaccination du monde peut devenir le fondement d’un tournant encore pire de la pandémie : l’émergence d’une nouvelle variante plus infectieuse et peut-être même plus mortelle.

De nouvelles variantes du coronavirus peuvent apparaître chaque fois que le virus a la possibilité d’infecter des personnes et de se multiplier dans le corps humain. La nouvelle rassurante est que même si les virus mutent constamment, la plupart de ces mutations n’ont pas de sens et ne sont pas nocives. Mais si vous lancez suffisamment de dés – si vous donnez suffisamment de chances à un virus – le virus pourrait prendre des mutations qui aggravent Covid-19.

Avec une politique de santé mondiale qui n’a pas suffisamment priorisé la vaccination, le monde lance les dés à plusieurs reprises. Cela n’a pas besoin d’être ainsi. Vacciner le monde entier est réalisable et même abordable. Une estimation met le coût total entre 50 et 70 milliards de dollars, une somme dérisoire comparée au bilan d’une nouvelle poussée. Une telle campagne mondiale réduirait considérablement les chances d’arrivée de nouvelles variantes.

L’échec des États-Unis à prendre le leadership sur ce front n’est pas seulement un échec humanitaire et moral. Comme le montre delta, c’est aussi incroyablement myope et terrible pour la propre sécurité sanitaire de l’Amérique.

Variantes, expliquées

Pour comprendre pourquoi vacciner autant de personnes que possible est essentiel pour prévenir de nouvelles variantes plus mortelles, il peut être utile d’expliquer brièvement comment les variantes apparaissent.

Lorsqu’un virus infecte quelqu’un, il oblige ses cellules à fabriquer des milliards de copies de l’ARN qui constitue son code génétique. Pour Covid-19, on estime que le corps d’une personne infectée peut finalement produire entre 1 milliard et 100 milliards de copies du coronavirus.

Maintenant, le processus de copie n’est pas tout à fait parfait, et presque tous ces milliards de copies seront différents de leur virus parent dans quelques petits détails.

La plupart du temps, ces différences – introduites par des erreurs de copie – n’auront aucun effet ou rendront le virus moins efficace pour infecter les gens. Une métaphore pourrait aider à expliquer pourquoi : Imaginez que vous avez un livre. La plupart des transpositions aléatoires de lettres aggraveront le livre. Une transposition de lettres qui améliore le livre serait exceptionnellement rare.

La plupart des modifications possibles de l’ARN de Covid-19 sont probablement mauvaises pour le virus porteur de la mutation, ou tout simplement non pertinentes. Au début de la pandémie, il y a eu beaucoup de panique à propos de variantes qui se sont avérées relativement inoffensives – pas particulièrement différentes du SARS-CoV-2 d’origine.

À terme, cependant, un coup malchanceux pourrait produire des changements aléatoires dans le génome de Covid-19 qui pourraient le rendre plus transmissible, plus virulent ou plus capable d’échapper aux protections immunitaires offertes par les vaccins.

« En gardant les cas si élevés, vous augmentez les chances que tôt ou tard, vous allez toucher ce jackpot », a déclaré l’épidémiologiste moléculaire Emma Hodcroft à mon collègue Brian Resnick. « Nous continuons à lancer le dé lorsque nous maintenons les cas si haut. »

Le « jackpot » malchanceux jusqu’à présent est le delta. Il semble mieux s’accrocher aux cellules humaines et il est beaucoup plus transmissible. Il existe également des preuves préliminaires que le delta est meilleur pour échapper à la réponse immunitaire, il peut donc plus facilement infecter les personnes qui ont déjà subi Covid-19.

Une fois que ce changement aléatoire s’est produit, les virus avec cet avantage chanceux ont pu se reproduire plus rapidement que les virus qui ne l’avaient pas. La variante delta a commencé comme une seule mutation aléatoire chez un seul patient Covid-19. Maintenant, on estime que la plupart des nouveaux cas de Covid-19 aux États-Unis sont delta, et il a été détecté dans 98 pays.

Delta est mauvais. Ça pourrait être pire.

« Le scénario effrayant est que ce n’est pas la dernière variante ni la plus nocive », a déclaré à Vox Maureen Miller, épidémiologiste des maladies infectieuses à l’Université Columbia.

En fait, les choses peuvent empirer de bien des manières.

Tout d’abord, les futures variantes pourraient devenir encore plus transmissibles. « Ce virus nous a beaucoup surpris », a déclaré à la BBC Aris Katzourakis, virologue à l’Université d’Oxford. « Le fait que cela se soit produit deux fois en 18 mois, deux lignées (alpha puis delta) chacune 50 % plus transmissibles est une quantité phénoménale de changement. » Et alors qu’il a dit qu’il était « insensé » d’essayer d’estimer combien plus de Covid-19 pourrait être transmissible, il dit que nous pourrions voir de futurs grands sauts dans la transmission.

« Il y a encore de la place pour qu’il aille plus haut », a déclaré à la BBC Wendy Barclay, virologue à l’Imperial College de Londres. Le R0 du coronavirus – une mesure du nombre de personnes qu’un seul cas infecté infectera dans une population sans immunité – a été estimé à 2-3 pour le virus SARS-CoV-2 d’origine. Delta peut avoir un R0 aussi élevé que 8.

« La rougeole a entre 14 et 30 ans », a ajouté Barclay. La rougeole, cependant, est une valeur aberrante extraordinaire parmi les maladies contagieuses. Mais delta commence à entrer lui-même dans un territoire aberrant, et cela vaut au moins la peine de s’arrêter pour réfléchir à ce que pourraient être les futures variantes plus transmissibles.

Que serait-ce si une future variante du coronavirus était aussi mauvaise que la rougeole ? Selon le CDC, la rougeole est si contagieuse que le virus peut vivre dans un espace aérien, infectant de nouvelles personnes, jusqu’à deux heures après le départ d’une personne infectée. Si une personne est infectée, jusqu’à 90 % de ses contacts étroits seront également infectés (en supposant qu’aucun d’entre eux ne soit immunisé). Et les personnes infectées peuvent transmettre la rougeole à d’autres jusqu’à quatre jours avant l’apparition des symptômes, ce qui rend la recherche des contacts presque impossible.

Il y a une autre chose qui pourrait empirer. Les vaccins à ARNm existants fonctionnent assez bien contre delta. Ils ne sont pas parfaits, mais ils semblent réduire considérablement les chances de transmission de Covid-19 (les estimations actuelles suggèrent un taux d’efficacité de 80-90 pour cent contre l’infection), ainsi que le risque d’hospitalisation et décès. La plupart de leurs avantages ont résisté à toutes les variantes jusqu’à présent, même si d’autres vaccins se sont avérés beaucoup moins efficaces.

La vaccination est donc notre meilleur outil pour lutter contre le virus. Mais si les pays riches traînent trop, il est possible qu’à terme une variante surgisse qui émousse cet outil. « L’émergence de futures variantes qui peuvent échapper à l’immunité induite par le vaccin » est une possibilité, l’ancien directeur du CDC Tom Frieden a fait valoir.

Les vaccins à ARNm, en particulier, semblent induire une réponse immunitaire très forte et robuste dans plusieurs parties du système immunitaire. Beaucoup les virologues ont soutenu il est peu probable qu’un virus puisse y échapper tout en restant hautement transmissible. Mais avec des milliards de lancers de dés, il est possible que le virus trouve un moyen d’échapper à notre réponse immunitaire.

« La propagation incontrôlée continue dans le monde rend ce scénario plus probable », a déclaré Frieden.

Comment vacciner le monde peut empêcher l’émergence de futures variantes

Dans les pays à revenu élevé, en moyenne, 51 pour cent des personnes ont été vaccinées. Dans les pays à faible revenu, seulement 1,36 pour cent l’ont fait.

Le cas humanitaire pour vacciner le monde est très clair : la distanciation sociale et le masquage semblent souvent insuffisants pour contenir la variante delta, de sorte que même les pays qui avaient réussi à éviter Covid-19 jusqu’à présent sont maintenant critiqués. De nouvelles vagues déferlent sur des pays comme l’Indonésie, l’Afrique du Sud et la Malaisie.

Selon les estimations officielles, 4 millions de personnes dans le monde seraient mortes du Covid-19. Mais les mesures des décès excessifs racontent l’histoire d’un bilan encore pire. Une estimation récente a révélé qu’environ 4 à 5 millions de personnes sont mortes de Covid-19 rien qu’en Inde – la plupart d’entre eux au cours du dernier mois et demi alors que le delta a balayé le pays.

Les vaccins sauveraient des millions de vies, à la fois directement, en protégeant les gens des cas graves de Covid-19, et indirectement, en rendant plus difficile la propagation du virus.

Mais les vaccins qui fonctionnent le mieux contre delta sont ceux à ARNm, qui sont plus difficile à fabriquer par rapport à d’autres vaccins comme AstraZeneca ou Sinopharm, qui sont disponibles en dehors des États-Unis.

Jusqu’à présent, le monde riche a été réticent à prendre des mesures, même modestes, pour assurer l’accès universel aux vaccins. L’administration Biden a fait pression pour renoncer aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins, mais d’autres pays ont reculé, et les experts disent que même si les droits sont levés, cela ne changera pas grand-chose.

« Renoncer aux brevets sur les vaccins, c’est bien, mais à moins que cela ne soit lié à un processus qui augmente réellement l’offre de vaccins, ce n’est guère plus qu’exprimer des pensées et des prières après une tragédie », a écrit en mai la sociologue et commentatrice de Covid-19 Zeynep Tufekci, exhortant les gouvernements à faire beaucoup plus pour réellement vacciner le monde.

Ce qui est vraiment nécessaire, c’est un financement, des précommandes massives des doses nécessaires pour vacciner le monde et un effort concerté pour garantir que ces doses parviennent à tout le monde. Construire des usines pour pomper des vaccins à cette échelle aidera également le monde à faire face à la prochaine pandémie.

Si sauver des millions de vies dans le monde n’est pas une motivation suffisante pour que les États-Unis le fassent, peut-être que le cas de l’intérêt personnel sera plus fort. Déjà, delta retarde le retour à la normale auquel les Américains aspirent – ​​et tue des milliers de personnes. Le monde ne peut pas se permettre une autre variante qui pourrait être encore pire.

Comparé à cela, les 50 à 70 milliards de dollars nécessaires pour vacciner le monde commencent à paraître carrément bon marché. C’est une bonne affaire simplement en raison de ses avantages pour sauver des vies humaines; c’est encore plus vrai parce que cela aidera à empêcher l’apparition de variantes futures.

La montée du delta après un printemps aussi prometteur aux États-Unis souligne un fait que beaucoup d’Américains ont peut-être oublié au milieu des bonnes nouvelles sur les vaccins chez eux : il s’agit toujours d’une crise mondiale dont les Américains ne sont pas exempts. Les États-Unis devraient agir en conséquence.