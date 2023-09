Les États-Unis devraient user de leur influence pour aider à obtenir la liberté d’une universitaire disparue en Irak, dit sa sœur

WASHINGTON (AP) — Les États-Unis devraient user de leur influence pour aider à obtenir la liberté d’un universitaire russo-israélien de l’Université de Princeton disparu en Irak il y a près de six mois et qui serait détenu par une milice soutenue par l’Iran et considérée par Washington. en tant que groupe terroriste, a déclaré sa sœur mercredi.

« Le niveau de pression actuel n’est pas satisfaisant. Ce n’est tout simplement pas suffisant », a déclaré Emma Tsurkov dans une interview accordée à l’Associated Press. « Ma sœur croupit aux mains de cette organisation terroriste. Et cela fait presque six mois.

Elizabeth Tsurkov, une doctorante de 36 ans dont les travaux portent sur le Moyen-Orient et plus particulièrement sur la Syrie et l’Irak, a disparu à Bagdad, la capitale irakienne, en mars alors qu’elle effectuait des recherches.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’elle était détenue par le groupe chiite Kataeb Hezbollah ou Brigades du Hezbollah, dont le chef et fondateur est mort lors de la frappe aérienne américaine en janvier 2020 qui a également tué le général Qassem Soleimani, commandant de la force d’élite iranienne Quds et l’architecte des alliances militaires régionales de Téhéran. Le groupe Hezbollah entretient des liens étroits avec le gouvernement irakien.

Emma Tsurkov s’efforce d’attirer l’attention sur le sort de sa sœur, en rencontrant cette semaine à Washington le Département d’État et des responsables des gouvernements israélien et russe. Elle avait espéré avoir une réunion séparée à l’ambassade irakienne, mais a déclaré que les responsables là-bas « m’ont époustouflée ». L’ambassade n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Je n’ai vraiment jamais voulu faire quoi que ce soit de tout ça. Mais j’ai réalisé que tout le monde était intéressé, mais que personne ne ferait quoi que ce soit pour la ramener à la maison », a déclaré Emma Tsurkov, 35 ans, chercheuse en sociologie à l’université de Stanford. « Et tout le monde espère simplement que quelqu’un d’autre le fasse et se renvoie la balle. Mais en fin de compte, je ne vois rien être fait pour ramener ma sœur.

Elizabeth Tsurkov n’est pas une citoyenne américaine, ce qui limite les outils dont dispose le gouvernement américain et la capacité directe des responsables de Washington à obtenir sa libération. Mais Emma Tsurkov affirme que le gouvernement américain exerce toujours une influence considérable étant donné que sa sœur entretient des liens importants avec les États-Unis en tant qu’« étudiante diplômée dans une institution américaine approuvée et financée pour la recherche ».

Elle a déclaré avoir fait valoir auprès d’un responsable du Département d’État lors d’une réunion lundi que le soutien financier massif du gouvernement américain à l’Irak lui donne un levier qu’il devrait utiliser. Washington accorde une aide militaire importante à l’Irak dans le cadre d’un intérêt commun consistant à assurer la sécurité du pays, à faire face au groupe État islamique et à empêcher l’Iran d’acquérir davantage d’influence dans le pays.

Au cœur des efforts anti-EI se trouvent les Forces de mobilisation populaire, un groupe qui chapeaute un certain nombre de milices soutenues par l’Iran, dont le Kataeb Hezbollah, le groupe soupçonné d’avoir kidnappé Tsurkov.

Un porte-parole du Département d’État n’a pas eu de réponse immédiate sur l’affaire Tsurkov lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet lors d’un point de presse mercredi.

Emma Tsurkov devrait également rencontrer cette semaine des responsables de Princeton, qui, selon elle, n’a pas suffisamment exprimé son soutien à sa sœur.

Dans un communiqué, le porte-parole de Princeton, Michael Hotchkiss, a déclaré que l’université était « profondément préoccupée » par le bien-être d’Elizabeth Tsurkov et l’a qualifiée de « membre apprécié de la communauté universitaire ». Il a déclaré qu’après avoir appris sa disparition, l’école avait immédiatement contacté les responsables des gouvernements américain et israélien.

« La famille d’Elizabeth a ensuite demandé que l’Université n’implique pas de représentants du gouvernement dans l’intérêt de préserver la confidentialité de l’affaire », a-t-il déclaré. « Une fois la situation devenue publique, l’Université a communiqué et continue de communiquer avec les responsables gouvernementaux et les experts concernés pour comprendre comment nous pouvons au mieux soutenir le retour en toute sécurité d’Elizabeth dans sa famille et ses études à Princeton. »

Les sœurs, filles de dissidents, sont nées à un an d’intervalle dans l’ex-Union soviétique et ont déménagé avec leur famille en tant que jeunes filles en Israël. Ils sont si étroitement liés qu’ils envoyaient des SMS quotidiennement alors qu’Elizabeth Tsurkov était à Bagdad. Emma Tsurkov a déclaré qu’elle savait que quelque chose n’allait pas parce que sa sœur répondait toujours rapidement aux photos par SMS de son fils, le seul neveu d’Elizabeth Tsurkov.

« Elle n’a pas répondu. Et je m’inquiète après quelques heures, mais quand il est arrivé 12 heures, j’ai su que quelque chose n’allait pas », a-t-elle déclaré. « Il n’y a aucun moyen qu’elle aille bien et ne réponde pas à cela. »

Le dernier message d’Elizabeth Tsurkov sur Twitter, désormais connu sous le nom de X, date du 21 mars, lorsqu’elle a fait circuler une photo de manifestants pro-Kurdistan en Syrie. Emma Tsurkov a déclaré avoir cru comprendre que sa sœur s’était rendue dans un café du quartier central de Karradah à Bagdad, quelques jours après avoir subi une opération à la moelle épinière, et qu’elle n’était pas revenue.

Aujourd’hui, dit-elle, les sœurs sont confrontées à la perspective d’être séparées pendant Roch Hachana, le nouvel an juif et une fête que la famille commémore toujours ensemble.

«C’est», dit-elle, «le genre de cauchemar que je ne souhaite à personne.»

_____

L’écrivain diplomatique de l’AP, Matthew Lee, a contribué à ce rapport.

Eric Tucker, Associated Press