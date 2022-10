Les États-Unis devraient pomper plus de pétrole pour éviter une crise énergétique de niveau guerre: Jamie Dimon de JPMorgan

Dimon a déclaré en juin qu’il préparait la banque à un “ouragan” économique causé par la Réserve fédérale et la guerre de la Russie en Ukraine.

JPMorgan Chase Le PDG Jamie Dimon a déclaré lundi que les États-Unis devraient aller de l’avant en pompant davantage de pétrole et de gaz pour aider à atténuer la crise énergétique mondiale, comparant la situation à un risque pour la sécurité nationale aux proportions d’une guerre.

S’adressant à CNBC, Dimon a qualifié la crise de “plutôt prévisible” – résultant de la surdépendance historique de l’Europe vis-à-vis de l’énergie russe – et a exhorté les alliés occidentaux à aider les États-Unis à jouer un rôle de premier plan dans la sécurité énergétique internationale.

“À mon avis, l’Amérique aurait dû pomper plus de pétrole et de gaz et elle aurait dû être soutenue”, a déclaré Dimon à Julianna Tatelbaum de CNBC lors de la conférence JPM Techstars à Londres.

“L’Amérique doit jouer un véritable rôle de leader. L’Amérique est le producteur de swing, pas l’Arabie saoudite. Nous aurions dû faire les choses correctement à partir de mars”, a-t-il poursuivi, faisant référence au début de la crise énergétique après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 16 février. 24.