Le premier ministre canadien dirige un “gouvernement autoritaire”, a déclaré l’animateur de Fox News

Les États-Unis devraient envoyer des troupes de l’autre côté de leur frontière nord pour “libérer” Le Canada sous le joug de Justin Trudeau, a déclaré l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, lors de son émission de jour. Trudeau, qui a ordonné une répression draconienne contre les manifestants anti-lockdown l’année dernière, laisse son pays “devenir Cuba” Carlson a ajouté.

“Je suis complètement en faveur d’une opération de la Baie des Cochons pour libérer ce pays”, a-t-il déclaré dans l’épisode de jeudi de “Tucker Carlson Today”, faisant référence à l’échec de la tentative soutenue par la CIA de renverser le gouvernement communiste de Cuba en 1961.

« Pourquoi devrions-nous prendre du recul et laisser notre plus grand partenaire commercial, le pays avec lequel nous partageons la plus longue frontière… pourquoi devrions-nous le laisser devenir Cuba ? Carlson a continué. “Comme, pourquoi ne le libérons-nous pas?”

Tucker Carlson : « Nous dépensons tout cet argent pour libérer l’Ukraine des Russes, pourquoi n’envoyons-nous pas une force armée au nord pour libérer le Canada de Trudeau ? Et, je le pense.#TUKERCARLSONpic.twitter.com/B6vW1DH2un — 🌊Peter Taylor 💙 🌎 (@br00t4c) 27 janvier 2023

“Nous dépensons tout cet argent pour libérer l’Ukraine des Russes, pourquoi n’envoyons-nous pas une force armée au nord pour libérer le Canada de Trudeau?” demanda-t-il, avant de rire et de dire qu’il avait parlé lui-même “dans une frénésie.”

Carlson est connu pour son humour pince-sans-rire, mais l’animateur de Fox est également un critique féroce du chef libéral du Canada. Il a demandé à Trudeau d’introduire des pouvoirs d’urgence en février dernier lui permettant, entre autres, de saisir les comptes bancaires des camionneurs qui protestaient contre le mandat de vaccination extrêmement controversé de son gouvernement.

“Justin Trudeau est le dictateur du Canada” dit-il à l’époque. “Si vous pensez que c’est exagéré, essayez de penser à une autre façon de décrire ce que Justin Trudeau fait maintenant.”

Carlson a également été un critique persistant de la politique ukrainienne de l’administration Biden – qui a vu Washington dépenser plus de 110 milliards de dollars pour soutenir l’économie et l’armée de Vladimir Zelensky avec des renflouements et des armements de plus en plus lourds. L’expert conservateur a insisté sur le fait que l’argent américain serait mieux dépensé pour réparer l’économie et la frontière américaines, et que Zelensky tente d’entraîner les États-Unis dans une guerre ouverte avec la Russie.