Les États-Unis devraient faire pression sur la Chine concernant les attaques des Houthis en mer Rouge lors des négociations en Thaïlande

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré cette semaine que la Chine avait une influence sur Téhéran et la capacité « d’avoir des conversations avec les dirigeants iraniens que nous ne pouvons pas ».

“Et donc, ce que nous avons dit à plusieurs reprises, c’est : nous accueillerions favorablement un rôle constructif de la Chine, utilisant l’influence et l’accès dont nous savons qu’elle dispose, pour tenter d’aider à endiguer le flux d’armes et de munitions vers les Houthis”, a déclaré Kirby. dit.

Le Financial Times a rapporté plus tôt dans la semaine que les responsables américains avaient « soulevé à plusieurs reprises » la question avec leurs homologues chinois au cours des trois derniers mois, ajoutant que Sullivan avait discuté de la question avec Liu Jianchao qui dirige la branche diplomatique du Parti communiste chinois.

03:21 La coalition dirigée par les États-Unis frappe les combattants Houthis soutenus par l’Iran au Yémen La coalition dirigée par les États-Unis frappe les combattants Houthis soutenus par l’Iran au Yémen

Jeremy Chan, analyste principal chez Eurasia Group, a déclaré que la rencontre entre Sullivan et Wang était une élévation de la diplomatie américaine de niveau inférieur pour demander à la Chine d’utiliser son influence sur l’Iran pour maîtriser les Houthis.

La réunion de deux jours à Bangkok serait largement axée sur les attaques en mer Rouge, où les États-Unis espéraient qu’il pourrait y avoir « une rare opportunité de collaboration… pour résoudre un problème mondial brûlant ».

Depuis le début des attaques en novembre, Washington a formé une coalition regroupant plus de 20 pays et a lancé des frappes aériennes sur des cibles houthistes . Mais la Chine a été prudente dans sa réponse, exprimant uniquement ses inquiétudes face à l’escalade de la situation.

La Chine n’a pas encore formellement condamné les Houthis ni mobilisé ses forces pour sauvegarder ses intérêts commerciaux dans ce corridor maritime clé, une position que les analystes attribuent à la réticence de la Chine à s’impliquer dans un conflit au Moyen-Orient.

Bien que les navires chinois n’aient pas été attaqués par les Houthis, les compagnies maritimes chinoises, dont le géant public chinois Cosco, ont suspendu leurs transits dans la région.

Pourtant, malgré la hausse des coûts pour les entreprises chinoises, Pékin s’est montré réticent à recourir à une médiation, a expliqué Chan.

« Au lieu de cela, Pékin a préféré imputer les attaques des Houthis au conflit Israël-Gaza et critiquer les frappes aériennes américaines et britanniques contre les positions des Houthis au Yémen comme ne faisant qu’ajouter de l’huile sur le feu », a-t-il déclaré.

“La question clé est de savoir si Sullivan peut convaincre Wang de changer la position de la Chine et quelles concessions Pékin pourrait exiger de Washington en retour.”

10h26 Les combattants Houthis du Yémen derrière les attaques en mer Rouge menacent de perturber le commerce mondial Les combattants Houthis du Yémen derrière les attaques en mer Rouge menacent de perturber le commerce mondial

Wang Yiwei, professeur de relations internationales à l’Université Renmin de Pékin, a déclaré que lors de la rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Sullivan chercherait à caractériser les attaques des Houthis comme une sorte de « terrorisme violent ».

Mais la Chine – même si elle soutient la mondialisation et la sécurité commerciale – considère toujours les attaques comme le produit du conflit Israël-Gaza.

Washington voudrait également persuader Pékin de soutenir ses résolutions proposées au Conseil de sécurité des Nations Unies, dans l’espoir que la Chine puisse plus tard influencer la Russie, a ajouté Wang Yiwei.

Le Conseil de sécurité de l’ONU – avec la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis comme membres permanents – est dans l’impasse sur le conflit Israël-Gaza.

Chan, d’Eurasia Group, a déclaré que la Chine pensait que les attaques des Houthis étaient une « retombée » de la guerre entre Israël et Gaza et que Pékin exigerait donc probablement que Washington lève son opposition aux appels à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Chan a déclaré que, étant donné que les intérêts de la Chine dans la région du Moyen-Orient reposent sur les États du Golfe, Pékin continuerait probablement de s’inspirer des pays de la région.

« Compte tenu de cette dynamique, Sullivan pourrait mieux consacrer son temps à parler à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis qu’à la Chine », a-t-il déclaré.

Pourtant, alors que Washington et Pékin cherchent à améliorer leurs relations après la rencontre historique entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden à la fin de l’année dernière, Chan a déclaré que Pékin voudrait « maintenir les tendances au réchauffement » dans les relations et ne pas rejeter complètement la demande de Sullivan.

La Chine, a-t-il suggéré, pourrait faire des « gestes symboliques » pour apaiser Washington, mais il est peu probable qu’elle offre des engagements fermes pour apaiser le conflit.

Chong Ja Ian, professeur de sciences politiques à l’Université nationale de Singapour, a déclaré qu’il s’attendait à ce que Sullivan et Wang « trouvent des domaines dans lesquels ils peuvent se coordonner, voire collaborer », car les deux pays ont intérêt à maintenir la sécurité du transport maritime dans et autour du pays. Mer Rouge.

Il a souligné que Pékin avait également intérêt à la stabilité et à la sécurité au Moyen-Orient. Mais Pékin devra peut-être mettre en balance l’influence dont il dispose sur Téhéran et le capital politique qu’il en coûterait pour faire pression sur l’Iran.

“Actuellement, [China] bénéficie de toutes les garanties en matière de navigation dans la zone de la mer Rouge que les États-Unis et leurs alliés étendent. Cela pourrait donner à Washington un certain levier.»

Chong a suggéré que la Chine pourrait proposer « des actions » pour faire face aux attaques des Houthis. « Mais pour être très clair, la Chine a des intérêts importants dans la région de la mer Rouge et au Moyen-Orient. Il ne s’agit pas simplement de faire de la charité.