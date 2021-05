Les États-Unis devraient faire don de doses de vaccin à l’Inde et à d’autres pays. À présent.

Le contraste devient de plus en plus exaspérant de jour en jour.

Aux États-Unis, plus de la moitié des adultes ont reçu au moins une dose de vaccin, la transmission de Covid-19 est la plus faible depuis 11 mois, et de nombreux Américains font la fête, voyagent et se délectent de leur nouveau statut vacciné.

Pendant ce temps, des milliers de personnes non vaccinées dans les pays moins riches – de l’Inde au Brésil – meurent chaque jour au milieu de fortes flambées de Covid-19. Les crématoriums de Delhi sont à court de place. Sao Paolo a eu recours à l’exhumation d’anciennes tombes pour faire de la place à de nouveaux corps.

«Nous avons un écran partagé. Les États-Unis ont fière allure – tout le monde peut se faire vacciner! En même temps, en Inde, en Asie du Sud-Est, partout, j’ai des amis travailleurs de la santé qui ne verront peut-être pas de vaccin avant 2022 ou 2023 », a déclaré Craig Spencer, professeur de médecine d’urgence à l’Université de Columbia. Près d’une douzaine de pays sont des «déserts vaccinaux» où personne, pas même les médecins traitant les patients atteints de Covid-19, n’a reçu une seule injection.

Dans ce contexte, la décision américaine de commencer à proposer des vaccins aux enfants de 12 à 15 ans. Pour certains experts, dont beaucoup appellent l’administration Biden à envoyer des doses à l’étranger depuis des semaines, ce dernier développement est presque insupportable à regarder. Ce n’est pas qu’ils pensent que les adolescents ne devraient pas se faire vacciner. C’est juste qu’ils pensent que cela ne devrait pas être la priorité pour le moment.

Au lieu de cela, disent-ils, les États-Unis devraient donner des doses aux pays où le besoin est plus grand – immédiatement.

«Par rapport aux enfants âgés de 5 à 17 ans, les personnes âgées de 75 à 84 ans sont 3 200 fois plus à risque de mourir du COVID-19», ont écrit trois experts dans un article paru dans l’Atlantique. «Pour les enfants, le risque de maladie n’est pas nul, mais le risque de mortalité est comparable à celui de la grippe saisonnière, et les hospitalisations ne se produisent que dans environ 0,008% des infections diagnostiquées.»

Vinay Prasad, l’un des auteurs de l’article, m’a dit qu’étant donné ces probabilités, il n’a pas de sens de vacciner des enfants américains avant de vacciner des adultes en Inde, où seulement 1 adulte sur 10 a reçu une dose. (L’exception concerne les enfants américains souffrant de problèmes de santé qui les mettent en danger.) «Vous économiserez certainement beaucoup plus de vies en détournant l’approvisionnement vers les personnes âgées dans le monde. »

Notre monde en données

Il est également dans le meilleur intérêt des États-Unis de vacciner le monde rapidement, car plus le Covid-19 est endémique, plus le risque que de nouvelles variantes apparaissent, dont certaines peuvent partiellement échapper à la protection vaccinale, est grand.

Comme l’ont fait valoir les pédiatres dans un éditorial du Washington Post, «les arguments éthiques mis à part, le fait demeure que la plus grande menace pour les enfants dans les pays dotés de programmes de vaccination bien avancés vient de régions où Covid reste très répandu.»

Bien qu’il y ait encore un travail important à faire pour vacciner les Américains, nous avons maintenant atteint un point où la vaccination ralentit alors que l’offre dépasse la demande. Le surplus de doses, combiné au fait que la population non vaccinée restante est moins à risque, signifie que l’envoi de doses par les États-Unis à l’étranger a tout son sens dans le monde.

Ce que l’administration Biden a fait – et doit encore faire

L’administration Biden a déjà envoyé des secours à l’étranger, notamment des envois de bouteilles d’oxygène, des tests rapides, des traitements et des équipements de protection individuelle en Inde.

Il a également fait la une des journaux récemment pour avoir accepté de renoncer aux brevets sur les vaccins. Mais même avec la recette disponible gratuitement, les vaccins Covid-19 sont incroyablement compliqués à fabriquer, nécessitant un savoir-faire technique approfondi et des matières premières rares. Ainsi, si la renonciation aux brevets peut être utile à long terme, elle n’aide pas les personnes qui tombent malades et meurent en ce moment.

Ce qui est plus utile à court terme est simplement de donner des doses.

Biden a promis de le faire. En avril, il s’est engagé à envoyer 60 millions de doses d’AstraZeneca aux pays ravagés par le virus. Mais nous sommes maintenant à la mi-mai et les doses sont toujours en stock. Bien qu’ils doivent passer un examen de sécurité fédéral avant d’être exportés, et qu’il est évidemment crucial de garantir la sécurité, les experts affirment toujours que le plan de Biden de donner ces doses au cours des prochains mois sera trop peu, trop tard.

Les États-Unis peuvent se permettre de donner beaucoup plus, beaucoup plus rapidement. Après tout, environ 73 millions de doses se trouvent déjà dans le stock américain, selon les données du CDC. D’ici juillet, les chercheurs de l’Université Duke estiment que les États-Unis auront probablement au moins 300 millions de doses excédentaires – et cette estimation suppose que les États-Unis conserveront suffisamment de doses pour vacciner la grande majorité des enfants. En d’autres termes, chaque Américain éligible ou bientôt éligible pourrait se faire vacciner, et il resterait encore 300 millions de doses – pratiquement assez pour donner une dose supplémentaire à chaque personne dans le pays.

Un surplus de cette ampleur est si stupéfiant que ne pas le partager avec le monde commence à paraître moralement injustifiable.

Notre monde en données

William Moss, professeur à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a déclaré que ce serait «une décision très évidente» pour les États-Unis de donner toutes leurs doses d’AstraZeneca puisque ce vaccin n’est même pas autorisé à être utilisé aux États-Unis. Une autre option prometteuse serait de donner les doses de Johnson & Johnson à la pelle. «L’avantage d’obtenir cela dans des pays comme l’Inde est qu’il s’agit d’une dose unique et que l’exigence de la chaîne du froid est moins stricte», a-t-il déclaré.

Moss, Prasad et Spencer ont tous fait valoir que les États-Unis devraient également envoyer des doses de Pfizer et de Moderna à des pays comme l’Inde – même si le langage contractuel stipule que les doses fabriquées aux États-Unis doivent être données aux Américains. Ils veulent que l’administration Biden ignore ce langage, étant donné l’ampleur de la crise humanitaire à laquelle nous assistons.

«Parfois, vous ne demandez pas la permission; vous demandez pardon », a déclaré Prasad, ajoutant que l’optique de Pfizer ou de Moderna poursuivre le gouvernement américain pour une telle décision serait si horrible qu’elle serait impensable. «Personne n’osera jamais remettre cela en question. Je ne pense pas que les entreprises se battront devant les tribunaux, et je ne pense pas que quiconque demandera des représailles après coup.

On peut soutenir que le plus grand défi pour Biden serait de justifier les dons de doses au peuple américain. Un récent sondage a révélé que 48% des Américains interrogés estiment que le gouvernement ne devrait pas du tout donner de vaccins. Il convient de noter que plus d’Américains d’âge moyen et plus âgés se sont opposés aux dons, par rapport aux membres de la génération Z et à la génération Y. Et plus de républicains que de démocrates pensaient que les États-Unis devraient conserver un stock au lieu de faire un don – même si la moitié des républicains interrogés ont déclaré qu’ils hésitaient à se faire vacciner ou n’envisageaient pas de l’obtenir.

La logique émotionnelle – et les limites morales – du nationalisme vaccinal

Tous les experts à qui j’ai parlé ont dit que les États-Unis sont clairement engagés dans le «nationalisme vaccinal», où chaque nation se soucie d’elle-même, donnant la priorité à ses citoyens sans égard à ce qui arrive aux citoyens d’autres pays, en particulier les pays à faible revenu qui peuvent Je n’ai pas les moyens d’acheter des doses.

«Nous nous concentrons sur l’Amérique d’abord», a déclaré Spencer. En ce qui concerne Covid-19, Biden n’a toujours pas tout à fait rompu avec cette approche Trumpienne.

Bien sûr, Biden a été élu président des États-Unis, pas du monde. Il est de sa responsabilité de s’occuper d’abord des citoyens américains. Et c’est ce qu’il fait. Mais nous avons maintenant atteint un point où les États-Unis ont obtenu des millions de doses de plus qu’il n’en faut pour vacciner les Américains.

Les experts reconnaissent que c’est une impulsion tout à fait naturelle pour les parents américains de vouloir protéger leurs propres enfants et d’alléger le bilan émotionnel que les restrictions pandémiques leur ont imposé. «Certaines personnes disent: ‘Je veux que mon enfant de 12 ans revienne à la vie.’ Et je pense: ‘Bien sûr, qui ne le ferait pas! Je pense que c’est vrai aussi! », A déclaré Prasad.

Mais il veut que les parents se souviennent que bon nombre des restrictions que nous imposons aux enfants visaient moins à les protéger – ils sont à faible risque – et davantage à protéger les personnes âgées. Avec 72% des Américains de plus de 65 ans maintenant entièrement vaccinés et le taux de cas en baisse, il pense que nous pouvons laisser les enfants reprendre la plupart des activités normales, sans être vaccinés. (Différents experts, cependant, expriment des niveaux de prudence différents à propos de diverses activités.)

En philosophie morale, il y a un dilemme classique connu sous le nom de problème du chariot: Dois-je faire le choix actif de détourner un chariot en fuite afin qu’il tue une personne si, ce faisant, je peux empêcher cinq personnes sur une voie différente de se faire tuer?

Prasad a souligné que dans cette formulation classique, on nous demande de peser une vie contre cinq vies. Tout décès dans la pandémie est tragique, mais notre situation mondiale actuelle est un problème de chariot d’un ordre de grandeur différent. Dans ce scénario, sur une piste, il y a un petit nombre d’enfants américains qui pourraient tomber malades ou mourir s’ils ne sont pas vaccinés dans les prochains mois; de l’autre sont des dizaines de milliers d’Indiens et de Brésiliens et d’autres qui sont plus à risque de maladie grave, dont beaucoup mourront certainement sans le vaccin.

Dans les mois à venir, les États-Unis chercheront à vacciner les enfants âgés de 2 à 11 ans. Les parents ont une chance de peser sur cela, et dans l’esprit de Prasad, la question qu’ils devraient se poser est la suivante: Sommes-nous vraiment prêts à nous asseoir sur des millions? de doses et donner la priorité aux Américains à un risque beaucoup plus faible plutôt que d’endiguer la vague de dévastation et de mort que nous voyons dans d’autres pays?

«Si vous êtes l’une des nombreuses personnes qui se sont opposées au nationalisme américain aveugle et à la politique de l’Amérique d’abord sous Trump, c’est le moment de mettre vos paroles en action», a-t-il déclaré. «C’est maintenant votre chance de vraiment vous opposer à la vision du monde de Trump. Tenez-vous-en à ce qu’il représentait et à ce qu’il représente.