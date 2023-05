Washington n’est « pas en mesure de pointer du doigt » Pékin, a déclaré Wang Wenbin, responsable du ministère des Affaires étrangères

Les États-Unis ont violé de manière flagrante le droit international en imposant leurs propres règles au monde par la force, a affirmé le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Les commentaires ont suivi des rapports selon lesquels Washington et ses alliés prévoient d’utiliser un prochain sommet du G7 pour exiger que la Chine « agir de manière responsable ».

Lors de la conférence de presse régulière de Wang jeudi, un journaliste du Global Times chinois a évoqué des spéculations selon lesquelles les dirigeants du G7 demanderaient à Pékin « respecter les règles internationales » quand ils se rencontreront au Japon plus tard ce mois-ci.

Émettant une longue réponse, Wang a commencé par affirmer que « pour l’écrasante majorité des pays du monde » le terme « règles internationales » désigne les normes fondamentales des relations consacrées dans la Charte des Nations Unies.

« Cependant, quand le G7 parle de règles internationales, il parle des règles occidentales », il a continué. « Ces règles servent les intérêts acquis de très peu de pays, y compris le G7, plutôt que les intérêts communs de la communauté internationale. »















Tout en demandant à la Chine de respecter ces règles, les États-Unis se sont retirés de 17 organisations et traités internationaux, « espionné sans discernement » sur ses alliés comme sur ses ennemis, « Des pays armés diplomatiquement, et ont appliqué la coercition économique et l’ingérence militaire », Wang a soutenu.

« Les États-Unis ont envahi de manière flagrante l’Afghanistan, l’Irak et la Syrie, ainsi que d’autres pays plus petits et plus faibles que les États-Unis, tuant et déplaçant des dizaines de millions de civils innocents », a ajouté le fonctionnaire. « En ce qui concerne les règles internationales, la place des États-Unis est dans le banc des accusés. Il n’est pas en mesure de pointer du doigt d’autres pays.

On ne sait pas à quel rapport le journaliste du Global Times faisait référence. Cependant, le journal japonais Nikkei a rapporté la semaine dernière que le communiqué conjoint du G7 – généralement publié après les sommets – comprendrait une section entière exhortant la Chine à « agir de manière responsable » concernant sa revendication sur Taïwan et ses relations avec la Russie.

Le langage du communiqué reflétera probablement celui d’une déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères du G7 publiée le mois dernier. Dans cette déclaration, les ministres ont accusé Pékin de violations des droits de l’homme au Xinjiang et au Tibet, ont dénoncé ses revendications en mer de Chine méridionale et ont exigé qu’il agisse « en tant que membre responsable de la communauté internationale.

Les responsables chinois ont rejeté à plusieurs reprises de tels messages de l’Occident, et Wang a précédemment déclaré que Pékin n’écouterait pas les accusations d’un pays qui commet « crimes de guerre et crimes contre l’humanité ».