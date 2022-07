Les États-Unis “devraient être préoccupés” par l’influence chinoise en Amérique latine (commandant militaire)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le commandant du US Southern Command a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les États-Unis ne correspondent pas à la grande stratégie de la Chine en Amérique latine.

“En volant le long du canal de Panama et en regardant toutes les entreprises publiques de la RPC de chaque côté du canal de Panama, je m’inquiète… elles ressemblent à des entreprises civiles ou à des entreprises publiques qui pourraient être utilisées à double usage”, a déclaré le général Laura Richardson a déclaré lors de la deuxième journée du Forum sur la sécurité d’Aspen.

“[They] pourrait être rapidement transformée en capacité militaire s’ils en avaient besoin aussi, alors quand je regarde cela, l’investissement qu’ils font… Je pense que nous devrions nous inquiéter.

La stratégie mondiale de la Chine implique de vastes investissements sur les marchés étrangers, notamment au Moyen-Orient et en Amérique latine. Même si Pékin est aux prises avec des pressions économiques intérieures et une reprise à la traîne, il a maintenu ses investissements étrangers, largement guidés par son initiative “la Ceinture et la Route”.

Richardson, en tant que commandant du SOUTHCOM, supervise les opérations dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Elle a critiqué ce qu’elle appelle «l’aveuglement du Sud», où les États-Unis se préoccupent beaucoup plus de ce qui se passe à l’Est et à l’Ouest, mais pas autant de ce qui se passe dans leur propre arrière-cour.

“La zone de responsabilité de SOUTHCOM… c’est une région très, très importante”, a-t-elle expliqué. “Je le vois comme la ligne de 20 mètres. Si vous voulez parler de sport et faire une analogie sportive, nous sommes sur la ligne de 20 mètres vers la patrie et les États-Unis, et nos concurrents le savent.”

Elle a souligné des facteurs aussi vitaux que le fait que 60 % de l’approvisionnement mondial en lithium se trouve dans la région, avec du brut léger non corrosif, des métaux de terres rares et 31 % de l’eau douce mondiale.

“Il y a des adversaires qui profitent de cette région chaque jour”, a déclaré Richardson.

La Chine est l’un de ces adversaires qui a continué à intensifier son intérêt et ses investissements dans la région. Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Carlos Franca, a discuté avec Fox News Digital de la dynamique internationale de son pays, notant que la Chine se classe comme le premier partenaire commercial du Brésil.

Il a expliqué que le Brésil ne considère pas la Chine « comme une menace », mais plutôt comme une superpuissance qui a développé une « relation très mutuellement bénéfique » entre les deux nations.

“Je dois vous dire que qui a le premier aidé le Brésil avec des vaccins ? C’était la Chine à l’heure la plus sombre de la pandémie. Les premiers vaccins sont arrivés de Chine”, a-t-il déclaré, ajoutant que le débat sur les “préoccupations sécuritaires” entre nations rivales – telles que aux États-Unis et en Chine – est “beaucoup plus courante… dans ces pays que (dans) des pays comme le Brésil”.

Mais Richardson insiste sur le fait que les États-Unis doivent s’efforcer d’améliorer leurs relations de travail avec leurs partenaires régionaux afin de limiter les avantages de la Chine en Amérique latine.

“Je dis que la Chine joue aux échecs”, a-t-elle soutenu. “Ils ont une vision à long terme : ils mettent en scène le théâtre, c’est ce que nous utilisons comme terme doctrinal ou comme je peux le dire en termes simples.”

La pandémie de COVID-19 a considérablement affaibli les pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale en plongeant 22 millions de personnes dans la pauvreté et en rendant la région plus vulnérable aux ouvertures et aux investissements de la Chine : Richardson a déclaré que 21 des 25 pays de la région ont adhéré à l’initiative chinoise Belt and Road. .

“Une station de métro, une voie ferrée, une autoroute, des télécommunications, un barrage : des projets variés sous couvert d’économie”, a-t-elle déclaré. “Il semble qu’il y ait des investissements dans cette région, (et) ces pays ont faim d’investissements. Ils ont faim d’avoir et de montrer qu’ils sont à la hauteur de leur population.”

“Nous devons renforcer notre quartier, et nous devons réaliser à quel point ce quartier est riche en ressources et à quel point nos concurrents et nos adversaires sont proches dans la région”, a-t-elle déclaré.