Les États-Unis devraient ériger un monument à Assange – candidat à la présidentielle – RT World News

Le fondateur de WikiLeaks ne devrait pas être poursuivi pour avoir dénoncé la corruption du gouvernement, a déclaré Robert F. Kennedy Jr.

Les autorités américaines devraient cesser de poursuivre en justice le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, et plutôt ériger un monument à Washington DC pour célébrer son élection. « héroïque » des actes, a déclaré le candidat indépendant à la présidentielle américaine, Robert F. Kennedy Jr.. Il a insisté sur le fait que les poursuites contre Assange allaient à l’encontre de la liberté de la presse.

Les États-Unis ont inculpé le fondateur de WikiLeaks en vertu de la loi sur l’espionnage pour avoir aidé la lanceuse d’alerte Chelsea Manning dans sa divulgation en 2010 de centaines de milliers de documents classifiés et sensibles liés aux guerres en Irak et en Afghanistan, que WikiLeaks a ensuite rendus publics. Assange lutte désormais contre les tentatives américaines visant à l’extrader de Grande-Bretagne.

S’exprimant vendredi lors de la convention du Parti libertaire de 2024 à Washington, DC, Kennedy a critiqué le bilan de l’ex-président Donald Trump au cours de son premier mandat. Il a affirmé que le républicain, également candidat, « agressé » le 1er amendement à la Constitution, qui garantit la liberté d’expression et de la presse.

Atout » a poursuivi le président [Barack] La persécution et les poursuites engagées par Obama contre Julian Assange. » Kennedy a argumenté, suscitant une ovation du public.















Selon le candidat indépendant à la présidentielle, « Assange devrait être célébré comme un héros pour avoir fait exactement ce que les journalistes sont censés faire, c’est-à-dire dénoncer la corruption du gouvernement. »

« Nous ne devrions pas le mettre en prison, nous devrions lui ériger un monument ici à Washington DC », il ajouta.

Kennedy a poursuivi en disant que le « Il en va de même pour Edward Snowden, qui a dénoncé l’espionnage illégal de la NSA. » traitant le lanceur d’alerte américain de « Un héros, pas un criminel. »

L’ancien informaticien et sous-traitant de la National Security Agency a révélé en 2013 que l’agence se livrait systématiquement à l’espionnage illégal et massif des citoyens américains. Craignant pour sa sécurité, il a fui les États-Unis et s’est retrouvé en Russie, où il a obtenu l’asile, puis la citoyenneté. Chez lui, il fait face à des accusations en vertu de la loi sur l’espionnage.

« Dès mon premier jour au pouvoir, je vais gracier Edward Snowden et j’abandonnerai les charges retenues contre Julian Assange », a-t-il ajouté. dit Kennedy.