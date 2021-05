Les États-Unis devraient dépenser 4,7 milliards de dollars en gaz pendant le week-end du Memorial Day

Les prix de l’essence devraient commencer à baisser après le Memorial Day, mais De Haan prévient qu’un rebond pourrait se produire et que les prix de l’essence pourraient à nouveau augmenter vers le milieu de l’été.

« Les prix de l’essence augmentent depuis des mois en raison de la hausse continue de la demande d’essence alors qu’une myriade de destinations rouvrent avant la saison de conduite estivale. La fermeture du pipeline Colonial n’a fait que souligner à quel point les consommateurs sont devenus plus dépendants de l’essence depuis le début de la pandémie. » dit De Haan.

GasBuddy prédit que le prix moyen national de l’essence sera de 2,98 $ le gallon pendant le week-end du Memorial Day, le prix le plus élevé jamais enregistré pour le week-end férié de mai depuis 2014, lorsque le gaz a atteint 3,66 $ le gallon . ( AAA rapporte des moyennes légèrement plus élevées à 3,04 $ le gallon, à compter de jeudi.)

Cela se résume à environ 1,18 milliard de dollars dépensés en gaz chaque jour, à plus ou moins 1 million de dollars, a déclaré Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy, à CNBC Make It.

Les Américains devraient dépenser environ 4,7 milliards de dollars en gaz du vendredi au lundi du week-end du Memorial Day, selon GasBuddy, une application et un site Web axés sur la recherche des prix du carburant en temps réel.

Vous devez également savoir que les prix du carburant peuvent fluctuer selon le lieu. AAA recommande obtenir de l’essence avant d’arriver à destination, car de nombreuses plages et lieux de vacances populaires ont tendance à avoir des prix de l’essence plus élevés.

Le trajet moyen en été est de 568 milles aller-retour, selon le Bureau des statistiques des transports . En supposant que vous ayez une voiture avec un réservoir d’essence moyen de 12 gallons , vous économiseriez plus de 20 $ si vous économisez seulement 5 cents par plein.

Être un conducteur zen peut non seulement réduire votre stress, mais peut également vous aider à économiser de l’essence. C’est parce qu’une conduite agressive avec beaucoup de changements de voie, de freinage et d’accélération rapide peut augmenter la consommation de carburant de 30% sur l’autoroute.

Conduire à plus de 50 miles par heure peut également avoir un impact car cela augmente la résistance au vent du véhicule. Pour chaque tranche de cinq miles par heure que vous conduisez plus de 50, vous payez probablement 0,21 $ de plus pour l’essence.