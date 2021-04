La société Raytheon, le plus grand fournisseur de bombes, a fait pression sur l’administration Trump pour qu’elle poursuive les ventes, malgré le tollé croissant des groupes humanitaires, des membres du Congrès et de certains membres du département d’État.

Depuis lors, les responsables américains ont débattu des armes vendues sous l’administration Trump qui pourraient vraisemblablement être utilisées pour la légitime défense de l’Arabie saoudite, y compris celles des attaques de missiles et de drones par les rebelles houthis soutenus par l’Iran, que les Saoudiens combattent au Yémen. Alors même que les responsables de l’administration Biden ont critiqué l’Arabie saoudite et son prince héritier, Mohammed ben Salmane, ils se sont engagés à plusieurs reprises à aider les Saoudiens à se défendre.

«Vous ne pouvez pas tout couper pendant que votre partenaire subit les attaques quotidiennes d’un adversaire lorsque vous avez fait des déclarations publiques sur votre engagement en faveur de leur sécurité», a déclaré Kirsten Fontenrose, directrice du Conseil de l’Atlantique qui a été le Conseil national de sécurité. directeur de la région du golfe Persique à la Maison Blanche de Trump.

L’examen ne recommande pas de suspendre les ventes d’armes aux Émirats arabes unis. Ce fait est apparu lundi, après le ministère de la Justice avocats officiellement notifiés à propos de la décision, qui, selon les responsables, a été prise cette année dans le cadre d’un procès contre l’accord intenté par le New York Center for Foreign Policy Affairs à but non lucratif.

Les Emirats ont joué un rôle important dans la guerre au Yémen, mais ont reculé récemment. Dans le cadre des négociations de l’année dernière pour tenter de persuader les Emirats de normaliser leurs relations avec Israël, l’administration Trump a déclaré aux responsables émiratis qu’elle accélérerait l’approbation des ventes d’avions de combat et de drones F-35.

Des responsables américains ont déclaré mercredi que le secrétaire d’État Antony J. Blinken avait reçu le rapport cette semaine d’autres bureaux du département d’État, et qu’il devait l’approuver. Le rapport serait ensuite soumis au Conseil national de sécurité pour approbation finale.

« Moi-même et de nombreux autres membres de la Chambre restons préoccupés par la vente proposée de 23 milliards de dollars d’armes aux Émirats arabes unis », a déclaré le représentant Gregory W. Meeks, démocrate de New York et président du Comité des affaires étrangères de la Chambre. Il a déclaré qu’il avait «de nombreuses questions sur toute décision de l’administration Biden d’aller de l’avant avec les transferts proposés par l’administration Trump» des avions de combat, des drones et des munitions vers les Emirats.

Les responsables israéliens et certains membres du Congrès ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les ventes de F-35 affaibliraient ce qu’ils appelaient «l’avantage militaire qualitatif» d’Israël par rapport aux autres pays de la région, et que le Congrès exige des administrations présidentielles qu’elles le maintiennent comme une question de droit. Israël est actuellement le seul pays de la région à posséder des F-35.

D’autres responsables américains se sont inquiétés de la vente du F-35, l’un des équipements les plus avancés de l’armée, aux Émirats arabes unis alors qu’ils développaient des relations plus étroites avec la Chine, réputée pour son espionnage technologique. Les responsables américains s’inquiètent, entre autres, des capacités radar et furtives des F-35 et de certaines technologies de drones.