Les États-Unis devraient approfondir la théorie selon laquelle Covid est originaire d’un laboratoire de Wuhan, a déclaré un ancien responsable de Clinton

Les États-Unis devraient jouer un rôle plus important pour aller au fond de la théorie selon laquelle Covid-19 a été divulgué pour la première fois d’un laboratoire de virologie à Wuhan, en Chine, a déclaré lundi à CNBC Jamie Metzl, membre principal du Conseil de l’Atlantique.

« En ce moment, l’Assemblée mondiale de la Santé se réunit et les États-Unis devraient faire tout leur possible avec nos alliés pour exiger une enquête approfondie sur les origines de Covid avec un accès complet à tous les dossiers, échantillons et personnel en Chine et au-delà », a déclaré Metzl , un ancien responsable de la sécurité nationale dans l’administration Clinton, a déclaré sur « The News with Shepard Smith. »

« Si la Chine veut faire un pied de nez au reste du monde, malgré plus de 3 millions de morts, laissez-les faire cette déclaration », a-t-il dit.

Attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki a dit lundi que la détermination des origines de Covid-19 relève d’une enquête internationale menée par l’Organisation mondiale de la santé, et que les États-Unis ne peuvent pas mener seuls une enquête.

Metzl a organisé l’année dernière un groupe de scientifiques et d’universitaires pour appeler à une enquête plus approfondie sur les origines de Covid. Il a déclaré à l’animateur Shepard Smith qu’il est « extrêmement important » de trouver des réponses sur les origines de la pandémie, car si nous ne le faisons pas, cela met tout le monde « inutilement en danger ».

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Un rapport des services de renseignement américains non divulgué auparavant a révélé que des chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan ont recherché des soins hospitaliers après être tombés malades « avec des symptômes compatibles à la fois avec Covid-19 et une maladie saisonnière courante », Le Wall Street Journal a rapporté dimanche, citant le rapport.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré à plusieurs reprises que le virus passait très probablement des chauves-souris aux humains en passant par un autre animal. Il a décrit la théorie selon laquelle le virus a fui d’un laboratoire comme « extrêmement improbable », mais ne l’a pas exclue. Metzl a dit qu’il pense que la théorie est une « hypothèse probable ».

«Pourquoi auriez-vous une épidémie de coronavirus de chauve-souris à Wuhan et non dans le sud de la Chine, où se trouvent les chauves-souris en fer à cheval? Et ce que nous savons qu’elles ont à Wuhan, c’est le seul institut de virologie de niveau 4 de Chine, avec la plus grande collection de chauves-souris au monde coronavirus, qui faisait des recherches agressives visant à rendre ces agents pathogènes plus dangereux », a déclaré Metzl.