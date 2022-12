Les États-Unis devraient annoncer la 7e hausse des taux en 2022

Après quatre hausses consécutives de taux d’intérêt de trois quarts de point, la Réserve fédérale américaine devrait annoncer mercredi une hausse plus modeste d’un demi-point de son taux directeur, un premier pas vers un ralentissement de ses efforts de lutte contre l’inflation.

Dans le même temps, la Fed devrait signaler qu’elle prévoit plus de hausses l’année prochaine qu’elle ne l’avait prévu auparavant pour tenter de vaincre le pire épisode d’inflation en quatre décennies. Et la plupart des économistes pensent que le président Jerome Powell soulignera que la Fed maintiendra probablement son taux de référence à son point haut jusqu’à l’année prochaine, même après la fin des hausses.

La décision de la Fed mercredi fera suite à un rapport du gouvernement mardi qui a fourni des signes encourageants que l’inflation diminue enfin à partir de niveaux chroniquement élevés. Les prix de l’essence ont chuté, le coût des voitures d’occasion, des meubles et des jouets a diminué et les coûts des services allant des hôtels aux billets d’avion en passant par la location de voitures ont chuté.

Les six hausses de taux que la Fed a déjà imposées cette année ont relevé son taux directeur à court terme dans une fourchette de 3,75 % à 4 %, son plus haut niveau en 15 ans. Cumulativement, les hausses ont entraîné des taux d’emprunt beaucoup plus coûteux pour les consommateurs ainsi que pour les entreprises, allant des prêts hypothécaires aux prêts automobiles et aux entreprises. Les inquiétudes ont grandi que la Fed augmente tellement ses taux dans sa volonté de freiner l’inflation qu’elle déclenchera une récession l’année prochaine.

Les économistes s’attendent à des hausses supplémentaires mais plus faibles

Pourtant, avec des hausses de prix toujours inconfortablement élevées – l’inflation était de 7,1% en novembre par rapport à un an plus tôt – Powell et d’autres responsables de la Fed ont souligné qu’ils s’attendaient à maintenir les taux à leur sommet pendant une période prolongée.

Avec l’apaisement des pressions inflationnistes, la plupart des économistes pensent que la Fed ralentira encore ses hausses et relèvera son taux directeur d’à peine un quart de point lors de sa prochaine réunion au début de l’année prochaine.

“Les données [Tuesday] correspond en quelque sorte à notre idée que la Fed rétrogradera davantage en février », a déclaré Matthew Luzzetti, économiste à Deutsche Bank et ancien analyste de recherche à la Fed. « La rétrogradation aide à maximiser leurs perspectives d’un atterrissage en douceur », dans lequel le Les hausses de taux de la Fed ralentiraient la croissance et maîtriseraient l’inflation, mais ne feraient pas basculer l’économie dans une récession.

Mercredi, les membres du comité de fixation des taux de la Fed mettront également à jour leurs projections de taux d’intérêt et d’autres baromètres économiques pour 2023 et au-delà. La plupart des analystes prévoient qu’ils atteindront une fourchette maximale d’au moins 4,75 % à 5 %, voire de 5 % à 5,25 %, en hausse par rapport à leur prévision de septembre de 4,5 % à 4,75 %.

Malgré les récentes remarques intransigeantes de Powell – il a déclaré à la fin du mois dernier que “nous n’avons pas vu de progrès clairs sur le ralentissement de l’inflation” – lui et d’autres responsables de la Fed ont clairement indiqué qu’ils étaient prêts à ralentir le rythme des hausses de taux. Ce faisant, ils auront le temps d’évaluer l’impact des augmentations qu’ils ont déjà imposées. Ces hausses ont fait chuter les ventes de maisons et commencent à réduire les loyers des nouveaux appartements, principale source d’inflation élevée.

Les responsables de la Fed ont également déclaré qu’ils souhaitaient que les taux atteignent des niveaux “restrictifs” qui ralentissent la croissance et l’embauche, et ramènent l’inflation à leur objectif annuel de 2%.

“Nous n’apprendrons quel taux directeur est suffisamment restrictif qu’au fil du temps en observant l’évolution de l’économie”, a déclaré Lisa Cook, l’une des sept membres du conseil des gouverneurs de la Fed. “Compte tenu du resserrement déjà en cours, je suis conscient que la politique monétaire fonctionne avec de longs délais.”

Les responsables de la Fed ont souligné que plus important que la rapidité avec laquelle ils augmentent les taux est la durée pendant laquelle ils les maintiennent à ou près de leur sommet. En septembre, la Fed prévoyait qu’elle le ferait jusqu’en 2023. Pourtant, les investisseurs de Wall Street parient maintenant que la Fed fera marche arrière et commencera à réduire les taux avant la fin de l’année prochaine.