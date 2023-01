Les États-Unis devraient aider Taïwan à armer des missiles pour DÉTRUIRE Shanghai afin d’arrêter l’invasion chinoise, déclare l’ex-général

TAIWAN devrait être armé de missiles capables de détruire Shanghai pour dissuader la Chine d’envahir, a déclaré un ancien général américain.

David Deptula pense également que les États-Unis devraient indiquer clairement qu’ils sont prêts à frapper la Chine continentale avec des bombardiers furtifs pour la faire réfléchir à deux fois avant d’essayer de s’emparer de l’île.

David Deptula est un ancien général de l’US Air Force et pilote de chasse Crédit : United States Air Force

Des soldats posent pour des photos de groupe avec un drapeau taïwanais lors de jeux de guerre pour simuler une invasion chinoise Crédit : AP

Le général à la retraite de l’US Air Force s’exprimait lors du dévoilement d’un jeu de guerre qui montrait ce qui se passerait si les États-Unis et la Chine entrent en guerre pour Taiwan.

Elle a été menée par le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) et dans un scénario, les États-Unis perdraient au moins deux porte-avions américains et des centaines d’avions de guerre.

La Chine considère l’île autonome comme faisant partie de son territoire et s’est engagée à la réunifier au continent par la force si nécessaire.

Mais Deptula, un ancien pilote de chasse, a déclaré que les États-Unis devaient “faire preuve de créativité pour dissuader la Chine d’envahir Taïwan”, ajoutant “je vais donner un exemple”.

“Aider Taïwan à acquérir une abondance de missiles sol-sol avec une portée suffisante pour atteindre Shanghai et menacer sa destruction”, a-t-il déclaré.

« Le risque de perdre leur capital culturel et financier pèserait lourdement sur Xi Jinping et son équipage.

“Comme tout le monde le comprend, la dissuasion consiste à induire suffisamment d’incertitude concernant le succès et/ou les conséquences dans l’esprit de la RPC pour qu’elle choisisse de ne pas envahir.”

Il a également déclaré qu’il était “extraordinairement imprudent d’un point de vue dissuasif” de déclarer “que les attaques américaines contre la Chine continentale seraient exclues”.

“Cette option devrait rester en jeu”, a-t-il déclaré.

« Les bombardiers furtifs offrent un énorme avantage dans ce domaine.

“Ils peuvent être lancés bien au-delà de la zone d’opérations, ils transportent de grandes charges utiles et sont les seuls actifs réutilisables capables de pénétrer de manière significative en Chine continentale.”

Le dirigeant chinois Xi Jinping a refusé d’exclure la force et après être devenu dirigeant à vie, certains prédisent que Pékin est “presque assuré” d’attaquer Taiwan.

Le conflit court mais brutalement intense verrait environ un cinquième des porte-avions et avions de combat américains détruits, ainsi qu’au moins 20 autres navires de guerre, selon le scénario effrayant.

Le wargame du CSIS envisage un certain nombre de scénarios pour une tentative chinoise de prendre l’île en 2026 et les dommages infligés aux forces américaines venant à son secours.

Dans leur scénario de base, les pertes de la marine américaine “incluaient deux porte-avions américains ainsi qu’entre 7 et 20 autres grands navires de guerre de surface”.

Les pertes d’avions de combat vont d’un minimum de 90 à un maximum de 774.

Actuellement, les États-Unis ont 11 porte-avions et on estime qu’ils ont environ 3800 avions de combat.

Les attaques incluraient des frappes du missile hypersonique chinois DF-17 surnommé le “tueur de porte-avions” pour sa capacité à être guidé sur de puissants navires américains à une vitesse terrifiante.

Les pertes se traduisent par au moins 3200 morts américains à un rythme de 140 par jour, ce qui éclipse ceux subis lors des récents conflits américains et se rapproche des 300 tués par jour pendant la Seconde Guerre mondiale.

En comparaison, les États-Unis ont subi environ trois morts par jour en Afghanistan et en Irak, alors qu’au plus fort de la guerre du Vietnam en 1968, ils ont perdu 30 morts par jour.

Le wargame voit les Chinois frapper des bases américaines à Kadena au Japon et sur l’île de Guam avec un barrage de missiles et des frappes d’avions.

Pourquoi Taiwan est-il un point chaud entre les États-Unis et la Chine ? Le différend sur Taiwan remonte à la guerre civile chinoise, qui s’est terminée en 1949 avec la victoire du parti communiste Mao Zedong. Taïwan – avec une population de seulement 22 millions d’habitants – a été reconnu par le gouvernement chinois jusqu’en 1971, date à laquelle le continent a pris son siège aux Nations Unies. Le dirigeant déchu de la Chine, Chiang Kaishek, qui était soutenu par les États-Unis, a fui avec ses forces de défaite l’île de Taiwan, à environ 100 milles au large des côtes du continent. Taïwan a depuis développé une identité qui lui est propre et est devenu un pays démocratique prospère entretenant des liens étroits avec l’Occident, en particulier les États-Unis. Le parti dirigé par son actuel président Tsai Ingwen a l’indépendance comme objectif ultime. Mais la Chine continue de considérer l’île comme faisant partie de son territoire et s’est engagée à la réunifier par la force si nécessaire. Même la tenue d’un vote sur l’indépendance est largement considérée comme le déclencheur de la guerre. À cette fin, la Chine a investi des milliards dans la modernisation de son armée, notamment en construisant maintenant une flotte de porte-avions pour correspondre à la marine américaine. Cela a mis le pays sur une trajectoire de collision avec les États-Unis, son principal fournisseur d’armes. Le président Joe Biden a récemment déclaré que l’Amérique défendrait Taïwan en cas d’attaque chinoise. Ces dernières années, les tensions ont augmenté alors que les forces aériennes et navales américaines patrouillent dans la mer autour de Taïwan, au grand mécontentement de la Chine. Les avions de combat chinois bourdonnent régulièrement sur l’île alors qu’elle multiplie les répétitions d’invasion.

Une telle attaque a été comparée à celle menée par les Japonais contre les forces américaines à Pearl Harbor.

Le jeu de guerre brosse un tableau sombre de ce que les renforts arrivant à Kadena rencontreraient.

Il y aurait “des escadrons entiers” d’avions américains détruits “rasés au bulldozer sur le côté de la piste”.

Aux dégâts matériels s’ajoute le spectacle choquant de « centaines de blessés à l’hôpital de la base, et de cimetières provisoires pour accueillir les nombreux morts ».

« Les attaques de missiles et les combats aériens auront anéanti les escadrons arrivés quelques jours plus tôt.

“Le personnel nouvellement arrivé devra immédiatement mener des opérations contre les puissantes forces chinoises qui ont fait tant de victimes.”

Selon le SCRS, la dévastation porterait un coup aux États-Unis.

“En plus de choquer le public américain, l’ampleur des pertes et des pertes d’équipement stupéfierait une armée américaine qui domine les champs de bataille depuis une génération”, déclare le SCRS.

“Ces pertes seraient particulièrement difficiles pour l’armée de l’air et la marine, qui ont essentiellement opéré en sanctuaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

“De telles pertes nuiraient à la position mondiale des États-Unis pendant de nombreuses années.”

En fin de compte, la Chine ne peut prendre Taïwan que si les États-Unis ne lui viennent pas en aide “souffre fortement” si elle combat l’Amérique, prédit le wargame.

“Sa marine est en ruine, le noyau de ses forces amphibies est brisé et des dizaines de milliers de soldats sont prisonniers de guerre.”

Alors que les États-Unis gagneraient et que Taïwan survivrait en tant qu’île autonome, les pertes de tous les côtés seraient stupéfiantes, selon le SCRS.

« Les États-Unis pourraient remporter une victoire à la Pyrrhus, souffrant plus à long terme que les Chinois « vaincus ». La victoire n’est pas tout.

Alors que Pékin se prépare peut-être à une guerre éclair pour traverser le détroit de Taiwan et capturer l’île, les experts ont déclaré que la guerre pourrait être tout sauf rapide.

Avec des plages difficiles, un terrain rocheux, des défenseurs bien entraînés et des mers impitoyables, la Chine pourrait faire face à la même guerre brutale et brutale à laquelle la Russie est confrontée en Ukraine.

Prendre Taïwan pourrait même obliger Pékin à rassembler une force de deux millions de soldats, a-t-on affirmé.

Avions américains à Kadena – le jeu de guerre prédit qu’un grand nombre d’entre eux y seront détruits 1 crédit

Le missile chinois DF-17 est surnommé le “tueur de porte-avions”