Les États-Unis devraient abandonner “la mentalité dépassée de la guerre froide” selon la Chine

Washington protège toujours la paix mondiale et ne “joue pas” la concurrence avec Pékin, déplore un responsable du ministère chinois des Affaires étrangères

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a accusé jeudi l’administration du président Joe Biden de s’accrocher à une “mentalité dépassée de la guerre froide” au lieu de poursuivre une “coopération gagnant-gagnant” avec Pékin. Discutant d’une nouvelle stratégie nationale américaine lors d’un point de presse régulier, Mao a déclaré que son pays n’y voyait aucun avantage “dans toute rhétorique ou acte qui met en scène un conflit géographique ou une concurrence entre grandes puissances.”

“Nous nous opposons à la mentalité dépassée de la guerre froide et à l’état d’esprit à somme nulle”, a-t-elle souligné, faisant référence à la manière dont la Chine est décrite dans la nouvelle stratégie américaine.

Selon le document publié mercredi par la Maison Blanche, Washington considère Pékin comme “le seul concurrent ayant à la fois l’intention de remodeler l’ordre international et, de plus en plus, la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour le faire.”

En réponse à cette affirmation, Mao a noté que “Le développement de la Chine concerne fondamentalement le bonheur du peuple et le rajeunissement de la nation.” Et les États-Unis, a-t-elle soutenu, doivent suivre les principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de “coopération gagnant-gagnant”, surtout maintenant, quand “Le monde subit des changements jamais vus depuis un siècle.”

« En tant que plus grand pays en développement et développé, la Chine et les États-Unis ont la responsabilité de défendre la paix et la stabilité mondiales et de promouvoir la prospérité et le développement économiques », elle a souligné.

La confrontation ne profitera ni à Washington ni à Pékin, a déclaré la porte-parole du ministère, exhortant les États-Unis à rapprocher leurs relations avec la Chine. “de retour sur la voie d’un développement sain et régulier.”

Le responsable du ministère des Affaires étrangères a continué, le lendemain, à critiquer la stratégie américaine envers la Chine, commentant cette fois les nouveaux contrôles américains à l’exportation visant l’industrie chinoise des puces.

Mao a accusé les États-Unis de « étirer à l’excès le concept de sécurité nationale et abuser des mesures de contrôle des exportations pour entraver sans motif les entreprises chinoises ».

Les derniers mois ont vu une escalade significative des tensions entre Washington et Pékin, principalement sur la question de Taiwan. En représailles à la visite controversée de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan, que Pékin considérait comme une violation de la politique d’une seule Chine, Pékin a rompu la communication avec Washington dans un certain nombre de domaines militaires et civils. La visite de Pelosi a également incité l’armée chinoise à mener des exercices militaires à grande échelle près de l’île.