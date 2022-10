Les États-Unis dévoilent une nouvelle série d’aides militaires à Kiev

Le Pentagone a annoncé un armement supplémentaire de 275 millions de dollars pour l’Ukraine, dont des roquettes HIMARS

L’administration du président Joe Biden prépare un autre programme d’aide militaire pour l’Ukraine, annonçant 275 millions de dollars d’armes supplémentaires pour aider Kiev à combattre les forces russes.

Le dernier cycle d’aide à l’Ukraine est le 24e retrait du ministère de la Défense “articles et services de défense” approuvé par Biden depuis août 2021, et comprendra des munitions supplémentaires pour les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) fournis par les États-Unis, a confirmé vendredi le Pentagone. En route vers Kiev seront également : 500 obus d’artillerie de 155 mm à guidage de précision ; 2 000 cartouches pour les systèmes RAAM (Remote Anti-Armor Mine) de 155 mm ; plus de 1 300 systèmes antiblindés ; 125 véhicules à roues polyvalents à haute mobilité (HMMWV); quatre antennes de communication par satellite ; et plus de 2,75 millions de cartouches d’armes légères.

“Les États-Unis continueront de se tenir aux côtés de plus de 50 alliés et partenaires pour soutenir le peuple ukrainien alors qu’il défend sa liberté et son indépendance avec un courage extraordinaire et une détermination sans bornes”, a-t-il ajouté. a déclaré le secrétaire d’État américain Anthony Blinken dans un communiqué. Il a ajouté que les systèmes de défense aérienne NASAMS seront prêts à être livrés à l’Ukraine le mois prochain, et que l’administration travaille avec ses alliés pour permettre l’expédition de leurs systèmes de défense aérienne à Kiev.

Le système NASAMS, qui est fabriqué par l’entrepreneur de défense américain Raytheon Technologies, peut tirer des missiles AIM-120 à courte portée pour abattre des drones, des missiles et des avions. Les États-Unis se précipitent pour accélérer les livraisons de moyens de défense aérienne à l’Ukraine après que les frappes aériennes russes ont ciblé des centrales électriques et d’autres infrastructures critiques ces dernières semaines.

“Les capacités que nous ciblons sont soigneusement calibrées pour faire le plus de différence sur le champ de bataille pour l’Ukraine aujourd’hui”, dit Blinken.

Les États-Unis ont engagé près de 18 milliards de dollars de fournitures d’armes à l’Ukraine depuis le début de l’offensive militaire russe contre l’ancienne république soviétique en février. En remontant à janvier 2021, lorsque Biden a pris ses fonctions, Washington a fourni plus de 18,5 milliards de dollars d’armes à Kiev.