Les États-Unis dévoilent un écusson sur le thème des LGBT avant la Coupe du Monde de la FIFA

L’équipe nationale américaine a fait preuve de solidarité avec la communauté LGBT avant le tournoi du Qatar

L’écusson de l’équipe nationale masculine des États-Unis a été temporairement repensé à partir de ses couleurs rouges, blanches et bleues précédentes pour incorporer à la place un design arc-en-ciel, dans un mouvement conçu pour montrer la solidarité avec les problèmes LGBT avant la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

Cependant, le nouveau blason ne sera pas affiché sur les maillots de l’équipe mais plutôt dans son centre d’entraînement au stade Al Gharrafa SC à Ar-Rayyan.

Le tournoi dans l’État du Golfe, qui doit débuter le 20 novembre, a été frappé par un torrent de critiques de la part de divers militants des droits de l’homme, dont beaucoup ont déclaré leur opposition à la discrimination perçue à l’égard des personnes LGBT dans le pays hôte, où l’homosexualité reste illégale.

Les États-Unis font une déclaration lors de la Coupe du monde au Qatar en redessinant leur crête aux couleurs de l’arc-en-ciel pour montrer leur solidarité avec la communauté LGBTQ+ Plutôt que les rayures rouges habituelles, la nouvelle crête intègre des couleurs arc-en-ciel #WorldCup2022 ⚽️ #NOUS #Qatar #MailOnline pic.twitter.com/GGfzIZoQ6w — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) 14 novembre 2022

Dans le but de montrer son soutien, les chefs d’équipe des États-Unis ont choisi de faire le pas – avec des images du design qui filtraient de la base de l’équipe lundi.

S’exprimant après le dévoilement, Neil Buethe, directeur des communications de l’équipe, a déclaré au Daily Mail que la crête arc-en-ciel joue un rôle important dans le tissu du football américain.

“Notre badge arc-en-ciel joue un rôle important et cohérent dans l’identité du football américain,” il a dit.

“Dans le cadre de notre approche pour tout match ou événement, nous incluons une marque arc-en-ciel pour soutenir et embrasser la communauté LGBTQ, ainsi que pour promouvoir un esprit d’inclusion et d’accueil pour tous les fans du monde entier.

“En conséquence, les sites que nous gérerons et exploiterons lors de la Coupe du Monde de la FIFA, tels que l’hôtel de l’équipe, les zones médiatiques et les fêtes, arboreront à la fois la marque US Soccer traditionnelle et arc-en-ciel..”

La décision de l’équipe américaine est le dernier acte de défi contre les violations perçues des droits de l’homme au Qatar, et intervient après que la FIFA a envoyé une lettre à chacune des 32 équipes du tournoi dans laquelle elle les implorait de “concentre toi sur le foot.”

Cependant, le large éventail d’activisme qui s’est manifesté avant le tournoi semble jusqu’à présent être tombé dans l’oreille d’un sourd et semble presque certain d’être soulevé à de nombreuses reprises tout au long de l’événement.

Les États-Unis affronteront le Pays de Galles dans un affrontement du groupe B le 21 novembre avant d’autres matchs avec l’Angleterre et l’Iran.