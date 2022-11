Les États-Unis dévoilent leur plan de reconstruction du réseau énergétique ukrainien après l’assaut russe

Commentez cette histoire Commentaire

BUCAREST, Roumanie – L’administration Biden consacrera 53 millions de dollars à la reconstruction du réseau électrique ukrainien, alors que les responsables se démènent pour aider les Ukrainiens à résister à un assaut russe soutenu qui a plongé des millions de personnes dans l’obscurité et le froid. Le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé le plan, destiné à aider l’Ukraine à se procurer rapidement des transformateurs, des disjoncteurs et d’autres matériels après des semaines d’attaques de missiles et de drones, lors de pourparlers à Bucarest avec des homologues du groupe des sept pays industrialisés.

Le plan d’assistance, que les responsables ont mis en place dans les semaines qui ont suivi le 10 octobre que la Russie a commencé à cibler régulièrement des sites énergétiques à Kyiv et dans d’autres régions, est un signe de l’inquiétude internationale face à la crise énergétique croissante en Ukraine, où des millions de personnes ont été privées de chaleur. , électricité et eau courante à l’arrivée de l’hiver.

Au moins un quart du réseau énergétique ukrainien est désormais endommagé, selon des responsables américains, contre moins de 5% avant que la Russie n’adopte son apparent changement de tactique le mois dernier. Mardi, l’opérateur de réseau Ukrenergo a signalé un déficit d’électricité d’un tiers en raison des fermetures de centrales électriques et d’une consommation saisonnière accrue. Dans toute l’Ukraine, les habitants sont invités à économiser l’énergie et à se préparer aux coupures de courant programmées alors que les autorités tentent d’atténuer l’impact des grèves en cours.

L’annonce américaine est intervenue en marge d’une réunion ministérielle de l’OTAN dans la capitale roumaine, où d’autres responsables de l’alliance ont condamné le ciblage par le président russe Vladimir Poutine d’infrastructures vitales, car ils ont sa guerre plus large, et ont promis un large soutien.

La Russie “est prête à user d’une brutalité extrême et à laisser l’Ukraine froide et sombre cet hiver”, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à l’ouverture de la réunion. “Nous devons donc maintenir le cap et aider l’Ukraine à s’imposer en tant que nation souveraine.”

Stoltenberg a déclaré que les alliés de l’OTAN intensifiaient la fourniture d’aide non létale à l’Ukraine, y compris du carburant et des générateurs, mais n’a pas donné de détails sur les nouvelles annonces.

Une déclaration de la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a suggéré que la conversation du G-7 sur les infrastructures critiques se poursuivrait lors d’une réunion des donateurs à Paris le 13 décembre qui se concentrera sur la “résilience civile en Ukraine”.

Mais les promesses d’une aide immédiate pour rendre le système électrique ukrainien pleinement opérationnel pourraient se heurter à des difficultés compte tenu de la pénurie mondiale de pièces essentielles telles que les autotransformateurs géants, qui peuvent peser plus de 500 livres. Certains bailleurs de fonds de l’Ukraine ont des systèmes électriques avec des éléments incompatibles avec ceux de l’Ukraine, tandis que d’autres pays ne se sépareront probablement pas de leurs propres pièces de rechange.

Dans un communiqué, le département d’État a déclaré que l’aide serait “rapidement livrée en urgence à l’Ukraine pour aider les Ukrainiens à persévérer pendant l’hiver”. Les responsables ont refusé de détailler ce qui serait initialement fourni, mais ont déclaré avoir identifié plus de 30 millions de dollars d’équipements, y compris des stocks du gouvernement américain. Les États-Unis achèteront les pièces et les fourniront à l’Ukraine, ont-ils déclaré.

C’était pas clair aussi comment le nouvel équipement, une fois installé, peut être protégé des attaques russes. Les récentes frappes, impliquant des roquettes, des missiles et des essaims de drones de fabrication iranienne, ont endommagé non seulement des centrales thermiques et hydroélectriques et des centres de production de gaz, mais aussi – dans ce que les responsables qualifient de particulièrement destructeur – des installations de transmission qui dirigent l’électricité à travers le massif étendue de l’Ukraine.

Alors que les États-Unis et d’autres pays se précipitent pour fournir à l’Ukraine des équipements de défense aérienne supplémentaires, les responsables reconnaissent l’impossibilité de protéger l’ensemble du pays des tirs russes. Les stations de transmission, souvent grandes et ouvertes, sont particulièrement vulnérables aux attaques aériennes.

Les mêmes installations ont été frappées à plusieurs reprises par la Russie, annulant l’effet des efforts de réparation frénétiques des travailleurs et, dans au moins un cas, des travailleurs en grève alors qu’ils se précipitaient pour remettre les systèmes en ligne.

Le chef d’Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, a récemment exprimé sa frustration que de nouvelles frappes russes laissent souvent “un tas de ferraille carbonisée à l’endroit où ils ont installé un nouveau transformateur”.

Anticipant un hiver difficile pour l’Ukraine avant même que le Kremlin ne lance son barrage d’attaques énergétiques, les États-Unis avaient précédemment engagé quelque 55 milliards de dollars pour fournir des générateurs et d’autres aides énergétiques. Les États-Unis ont rejeté la description par Moscou des frappes comme étant de nature militaire, affirmant qu’elles visaient à saper la volonté des Ukrainiens de se battre.

Les attaques contre le réseau électrique se sont produites alors que la Russie s’efforce d’inverser une équation du champ de bataille qui a basculé en faveur de l’Ukraine ces derniers mois. Depuis le début de l’automne, Kyiv a supervisé une contre-offensive qui a récupéré certaines zones occupées par la Russie après l’invasion du 24 février.

“Ce que la Russie essaie de faire, c’est de démanteler systématiquement le réseau énergétique national à un moment de vulnérabilité maximale”, a déclaré aux journalistes un responsable du département d’État, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter d’un plan qui n’avait pas été rendu public. Les pourparlers du G-7.

“Notre désir est de faire en sorte que les Ukrainiens disposent des outils dont ils ont besoin pour réagir le plus rapidement possible afin que Poutine ne puisse pas réaliser à travers ces objectifs humanitaires ce qu’il n’a pas réussi à réaliser sur le champ de bataille”, a déclaré le responsable.

Les autorités électriques ukrainiennes ont déclaré que l’équipement dont elles avaient besoin de toute urgence comprenait des disjoncteurs, des traversées et de l’huile de transformateur, ainsi que des autotransformateurs “de haute technologie et à coût élevé”.

Le responsable du département d’État a exprimé l’espoir que, malgré les difficultés d’approvisionnement, l’équipement nécessaire pourrait bientôt être entre les mains des Ukrainiens. Il a déclaré que les gouvernements de Lettonie et de Lituanie se préparaient à transférer de gros transformateurs en Ukraine, probablement par camion.

Entre-temps, l’Union européenne a mis en place un mécanisme pour faire correspondre les demandes liées à l’énergie de l’Ukraine avec les pays qui peuvent fournir les articles nécessaires.

Les responsables ukrainiens font pression pour obtenir un soutien supplémentaire, mais soulignent qu’ils auront également besoin de défenses aériennes plus sophistiquées pour protéger tout ce qu’ils obtiendront.

Stoltenberg a déclaré mardi que s’il est essentiel d’aider les Ukrainiens à remplacer et à réparer les transformateurs et autres infrastructures, ce dont ils ont besoin en fin de compte, c’est d’une aide “pour abattre des drones et des missiles”.

“C’est la meilleure façon de protéger les Ukrainiens de ces attaques”, a-t-il déclaré.

Rauhala a rapporté de Bruxelles.