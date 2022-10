Les États-Unis dévoilent leur nouvelle stratégie arctique

Le document politique met l’accent sur les défis de la Russie, déclarant que la coopération régionale avec Moscou est désormais “pratiquement impossible”

L’administration du président américain Joe Biden a publié vendredi sa stratégie nationale décennale pour l’Arctique, qui met fortement l’accent sur les défis que la Russie pose soi-disant à l’influence américaine dans la région.

Le document de politique, qui n’avait pas été mis à jour depuis 2013, décrit «quatre piliers qui se renforcent mutuellement» destiné à garantir que la région reste « ppacifique, stable, prospère et coopératif.” Les États-Unis ont l’intention d’y parvenir en dissuadant les menaces, en renforçant la résilience au changement climatique, en permettant un développement économique durable et en s’engageant avec leurs partenaires et alliés.

Pendant ce temps, la stratégie prétend également que «L’agression de la Russie en Ukraine» a compliqué la coopération dans l’Arctique en général, ajoutant que dans les circonstances actuelles, l’engagement régional avec Moscou est devenu «virtuellement impossible.”

Restant sur le sujet de la Russie, acteur régional majeur, le document précise que Moscou «a beaucoup investi» dans sa présence militaire dans l’Arctique en modernisant ses bases militaires, en déployant de nouveaux systèmes de défense et sous-marins, ainsi qu’en intensifiant les exercices militaires dans la région.

Il précise également que la Russie développe de nouvelles infrastructures économiques dans la région pour extraire ses abondantes ressources tout en accusant Moscou de «tenter de restreindre la liberté de navigation» le long de la route maritime du Nord.

Lire la suite La Russie teste des missiles anti-navires dans l’Arctique

À la lumière de cela, les États-Unis ont l’intention de maintenir et de faire progresser leur présence militaire dans l’Arctique “à l’appui de nos objectifs de défense de la patrie, de projection militaire et de puissance mondiale et de dissuasion.” En particulier, cela sera soutenu par une expansion de la flotte de brise-glaces de la Garde côtière américaine. Les États-Unis n’exploitent actuellement que deux navires de ce type, tandis que la Russie en possède plus de 40.

Pendant ce temps, alors que les États-Unis envisagent de renforcer leurs capacités militaires dans la région, ils cherchent également à «gérer les risques de poursuite de la militarisation ou de conflit involontaire», y compris celles résultant des tensions géopolitiques avec la Russie.

Le document poursuit en disant que la Chine «cherche à accroître son influence” dans l’Arctique en poursuivant des activités économiques, diplomatiques, scientifiques et militaires, ajoutant que Pékin a doublé ses investissements dans la région, en mettant l’accent sur l’extraction de minerais.

L’administration Biden a publié le document après que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a promis fin août que le bloc dirigé par les États-Unis augmenterait sa présence militaire dans l’Arctique, arguant que Moscou et Pékin constituaient un “défi stratégiquee » à l’alliance. Il a également déclaré qu’un «réchauffement climatique rapide” et la fonte de la calotte glaciaire ouvrirait des opportunités économiques qui peuvent être exploitées par “régimes autoritaires» comme la Russie et la Chine.

Suite à la déclaration de Stoltenberg, l’attaché de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la coopération de Moscou avec d’autres pays de l’Arctique ne représentait une menace pour personne et ne visait qu’à promouvoir le développement économique. Pendant ce temps, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a critiqué l’OTAN pour avoir toujours vécu dans la guerre froide.