Les États-Unis dévoilent les charges pénales contre le magnat russe

Le milliardaire russe Oleg Deripaska risque jusqu’à 20 ans de prison aux États-Unis pour “évasion des sanctions”

Le ministère américain de la Justice a annoncé jeudi des accusations contre le milliardaire russe Oleg Deripaska, pour avoir violé les sanctions imposées par Washington contre Moscou pour ses actions en Ukraine. L’acte d’accusation nomme trois autres accusés, dont le prétendu magnat “petite amie.”

Deripaska a été accusé de “un chef d’accusation de complot en vue de violer et d’échapper aux sanctions américaines”, le communiqué du DOJ a déclaré, ajoutant que le magnat pourrait faire face “une peine maximale de 20 ans de prison.”

Le propriétaire de Basic Element Ltd – l’un des plus grands groupes industriels diversifiés de Russie – a été inscrit sur une liste noire des sanctions américaines pour avoir agi au nom de responsables du gouvernement russe et “opérant dans le secteur de l’énergie de l’économie de la Fédération de Russie.” Le DOJ affirme qu’il a employé deux personnes, dont un résident américain, pour échapper à ces restrictions.

“Comme le révèlent les accusations d’aujourd’hui… Oleg Deripaska a cherché à contourner les sanctions américaines par des mensonges et des tromperies pour tirer profit du mode de vie américain et en tirer profit”, a-t-il ajouté. a déclaré le sous-procureur général Lisa Monaco.

Les autorités américaines ont affirmé que Deripaska “a illégalement utilisé le système financier américain pour entretenir et conserver trois propriétés de luxe aux États-Unis”, en utilisant une série de sociétés fictives et les services d’un résident américain identifié comme Olga Shriki et d’une Russe nommée Natalya Bardakova.

Shriki et Bardakova ont également été accusées d’avoir obtenu des « Biens et technologie américains » pour le magnat, et aurait aidé un citoyen russe identifié par le DOJ comme étant le “petite amie” Ekaterina Voronina se rendra aux États-Unis en 2020, pour soi-disant donner naissance à leur enfant.

Bardakova et Shriki ont été accusés de “conspirer pour violer et échapper aux sanctions américaines”. Shriki est en outre accusée d’un chef de destruction de dossiers, car elle aurait supprimé toutes les preuves électroniques de sa participation aux stratagèmes de Deripaska après avoir reçu une assignation à comparaître devant un grand jury. Bardakova et Voronina ont également été accusées d’avoir fait de fausses déclarations à des agents fédéraux.

Les États-Unis envisagent également de saisir à Deripaska le “produit de son délit”, y compris ses propriétés américaines et les bénéfices de la vente d’un studio de musique de 3 millions de dollars en Californie.

Deripaska lui-même n’a pas commenté les accusations jusqu’à présent. La nouvelle de son inculpation intervient au milieu de tensions sans précédent entre Washington et Moscou à propos du conflit en Ukraine. Les États-Unis soutiennent Kiev depuis le coup d’État de 2014 et ont doublé après le début de l’opération militaire russe en Ukraine en février, imposant des sanctions encore plus strictes à de nombreux responsables et hommes d’affaires russes.