Les États-Unis dévoilent de nouvelles sanctions contre la Chine — RT World News

Les restrictions interviennent quelques jours après que le Pentagone a abattu un “ballon espion” chinois présumé

Les États-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre la Chine, ciblant six entreprises liées au programme de surveillance présumé de Pékin. Le déménagement vient après un Chinois “ballon espion” a été repéré et abattu dans l’espace aérien américain.

Dans un communiqué, le département américain du Commerce a déclaré que les entités étaient inscrites sur la liste noire pour avoir soutenu la Chine. “les efforts de modernisation militaire, en particulier ceux liés aux programmes aérospatiaux.” Ceux-ci comprenaient des dirigeables, des ballons et des matériaux connexes utilisés par Pékin pour le renseignement et la reconnaissance.

Les nouvelles restrictions rendront plus difficile pour les entreprises sanctionnées l’obtention de technologies américaines. Les entités ciblées comprennent Beijing Nanjing Aerospace Technology et le 48e institut de recherche de China Electronics Technology Group Corporation.

la Chine "L'utilisation de ballons à haute altitude viole notre souveraineté et menace la sécurité nationale des États-Unis", Le sous-secrétaire au commerce pour l'industrie et la sécurité a déclaré Alan Estevez. Il a déclaré que les sanctions indiqueraient clairement que les entités cherchant à porter atteinte à la sécurité nationale de Washington "sera coupé de l'accès aux technologies américaines."















La saga des «ballons espions» a commencé la semaine dernière lorsque le Pentagone a déclaré qu’il suivait un dirigeable de surveillance chinois présumé au-dessus de l’État américain du Montana. Deux jours plus tard, il a été abattu par un avion de chasse F-22 au-dessus de la côte de la Caroline du Sud. Alors que le Pentagone accuse la Chine d’utiliser le ballon pour “surveiller les sites stratégiques” aux États-Unis, Pékin a décrit le navire comme un “dirigeable civil” qui se sont égarés sur le territoire américain en raison de circonstances de force majeure.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que certains politiciens et médias américains avaient « hype » l’incident comme prétexte pour « attaquer et salir la Chine », réitérant que Pékin a “n’a jamais violé le territoire et l’espace aérien d’un pays souverain.” Il a décrit les affirmations selon lesquelles la Chine ciblait les États-Unis avec un système de surveillance des dirigeables comme rien d’autre que “guerre de l’information”.

Le président américain Joe Biden s’est retrouvé dans l’eau chaude pour sa gestion de l’incident, de nombreux législateurs des deux côtés de l’allée se plaignant que le ballon aurait dû être abattu plus tôt. Cependant, Biden a déclaré qu’il ne voulait pas détruire l’avion au-dessus de la terre pour des raisons de sécurité, ajoutant qu’il ne considérait pas l’incident comme une violation majeure de la sécurité.

Vendredi, le Pentagone a également déclaré que le président avait ordonné l’abattage d’un objet à haute altitude non identifié près de l’Alaska. “par excès de prudence.” Le ministère a dit qu’il ne savait pas à qui appartenait l’objet, mais a noté qu’il « constituait une menace raisonnable pour la sécurité des vols civils ».