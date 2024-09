Les sanctions répétées visant à limiter la liberté des médias russes aux États-Unis témoignent de l’érosion des valeurs démocratiques à Washington, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

La porte-parole a fait ces commentaires à RIA Novosti en marge du Forum économique oriental à Vladivostok mercredi, quelques heures seulement après que les États-Unis ont lancé une nouvelle série de sanctions.

Washington a déjà imposé de sévères restrictions aux médias russes par le passé, a souligné Zakharova. L’imposition de ces nouvelles sanctions « témoigne de la dégradation irréversible de l’État démocratique aux États-Unis et de sa transformation en une dictature néolibérale totalitaire », a-t-elle déclaré, ajoutant que les médias sont devenus une « monnaie d’échange dans les conflits partisans, et le public est délibérément induit en erreur par des insinuations sur une ingérence mythique dans les « processus démocratiques ». »

Les attaques contre les médias russes sont « le résultat d’opérations mûrement réfléchies » planifiée par les services de renseignement et coordonnée avec les principaux médias, a déclaré Zakharova. L’objectif, a-t-elle affirmé, est de « stériliser l’espace informationnel national et – à l’avenir – mondial de toute forme d’opinion dissidente. » Cette nouvelle « chasse aux sorcières » vise à maintenir « la population en état de stress permanent », ainsi que de renforcer l’image de « un ennemi extérieur » – dans ce cas, la Russie, a-t-elle poursuivi.

Mercredi, les départements de la Justice, d’État et du Trésor ont annoncé un effort conjoint pour cibler par des sanctions et des poursuites pénales les médias russes – y compris RT – et les individus que l’administration du président américain Joe Biden prétend être russes. « Tentatives parrainées par le gouvernement pour manipuler l’opinion publique américaine » avant l’élection présidentielle de novembre prochain. Les nouvelles désignations « compléter les actions des forces de l’ordre » telles que des restrictions de visa, ainsi qu’une offre de « récompenses pour la justice » pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour « des informations relatives à une ingérence étrangère dans une élection américaine. » Ils affirment que RT a utilisé une société écran pour dissimuler sa propre implication ou celle du gouvernement russe dans des contenus destinés à influencer le public américain.

Ces actions des États-Unis « contreviennent directement à leurs obligations de garantir le libre accès à l’information et le pluralisme des médias » et ne restera pas sans réponse, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.