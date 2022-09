Les États-Unis deviennent un pays moins développé – rapport

Les États-Unis reculent dans le classement des pays développés durablement, selon l’ONU

Les États-Unis sont en retard sur leurs pairs des pays développés en cochant les cases du progrès, selon un récent rapport du Bureau du développement durable des Nations Unies. Le pays qui s’est classé l’année dernière au 32e rang sur 193 États membres de l’ONU a perdu 11 places en une seule année et est maintenant même derrière l’Ukraine et Cuba sur la liste, juste devant la Bulgarie.

Les notes sont basées sur les progrès d’un pays dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, 17 mesures vaguement positives destinées à incarner le progrès sociétal. Elles comprennent des réalisations concrètes comme « eau potable et assainissement » et “faim zéro” aux côtés d’objectifs moins définis comme “éducation de qualité” et « consommation et production responsables », mais tous sont décrits sur le site Web de l’ONU comme essentiels à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable de l’organisation – quelque chose que tous les pays membres ont convenu de faire.

Les pays scandinaves sont en tête du classement de l’ONU pour 2022, la Finlande étant numéro un et le Danemark, la Suède et la Norvège complétant les quatre premiers. Le premier pays non européen à figurer sur la liste est le Japon, qui s’est classé de justesse dans le top 20 à 19 ans.

L’historienne Kathleen Frydl a blâmé le racisme et “Exceptionalisme américain” pour le prétendu déclin des États-Unis dans son article pour The Conversation vendredi, arguant que le premier a “a privé de nombreux Américains des soins de santé, de l’éducation, de la sécurité économique et de l’environnement qu’ils méritaient” tandis que ce dernier “protège le pays des évaluations franches et des corrections de cap” au milieu d’une augmentation mal définie “menaces contre la démocratie”.

Certes, une égalité économique croissante et une baisse continue de l’espérance de vie sur deux ans sembleraient mettre les États-Unis du mauvais côté de plusieurs des objectifs, notamment “bonne santé et bien-être », « pas de pauvreté », et « des inégalités réduites ». Cependant, l’ONU a classé ses performances sur deux de ces trois comme s’étant améliorées, seule la mesure de l’inégalité étant négative, et s’est plutôt concentrée sur une baisse supposée de « consommation et production responsables ».

L’ONU n’est pas la seule entité à signaler les États-Unis comme une nation en déclin. The Economist l’a classé comme un “démocratie imparfaite” plus tôt cette année dans son évaluation de la “état de la démocratie” à l’échelle mondiale. Ses mesures prennent en compte le processus électoral et le pluralisme des pays, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique démocratique et les libertés civiles.