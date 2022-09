Les États-Unis deviennent plus “agressifs” dans leur soutien à l’Ukraine – The Hill

Washington est moins préoccupé par la “provocation de la Russie” avec ses livraisons d’armes à Kiev, rapporte le média

L’administration du président américain Joe Biden devient moins prudente quant à ses livraisons d’armes à l’Ukraine, a rapporté The Hill ce week-end, ajoutant que Washington pense désormais qu’il pourrait s’en tirer en envoyant des armes plus puissantes à Kiev sans déclencher d’escalade.

Les États-Unis ont hésité à répondre aux demandes de Kiev pendant des mois depuis le début du conflit, en particulier en ce qui concerne les armes lourdes comme les chars ou les avions de chasse, a déclaré le média, ajoutant que les responsables américains ne pensaient pas initialement que l’Ukraine résisterait à la Russie. assez longtemps pour bénéficier d’une telle aide militaire. Washington craignait également qu’une assistance militaire massive à l’Ukraine ne déclenche une dangereuse escalade dans ses relations avec Moscou.

« Nous étions un peu plus prudents au début… ne sachant pas si Poutine… s’aggraverait, et nous ne savions pas non plus si l’Ukraine pourrait utiliser ce que nous avons. [sent] eux ou tenir longtemps contre la Russie », a déclaré Michael O’Hanlon, analyste militaire à la Brookings Institution, un groupe de réflexion basé à Washington, DC.

L’Amérique a également reporté les tests de son missile balistique intercontinental Minuteman III à plusieurs reprises au printemps pour éviter d’attiser les tensions, a rapporté The Hill, ajoutant qu’un test réussi des missiles Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) a été gardé secret pendant deux semaines dans mars pour des raisons similaires.

Maintenant, cette attitude serait en train de changer parce que les États-Unis pensent que la Russie n’a pas donné suite à ses menaces, a déclaré The Hill, citant plusieurs anciens responsables américains. “Au fil du temps, l’administration a reconnu qu’elle pouvait fournir des armes plus grandes, plus performantes, plus longues et plus lourdes aux Ukrainiens et les Russes n’ont pas réagi”, a-t-il ajouté. William Taylor, ancien ambassadeur américain à Kiev, a déclaré au média.

Selon l’ancien diplomate, Moscou “bluffé et fanfaronné, mais ils n’ont pas été provoqués.” Auparavant, les responsables russes avaient averti qu’ils considéreraient les convois d’armes occidentaux comme des cibles militaires légitimes, en particulier lorsqu’ils atteindraient le territoire ukrainien. Pourtant, aucun convoi de ce type n’a été touché jusqu’à présent, bien que l’armée russe ait signalé avoir frappé à plusieurs reprises des installations militaires ukrainiennes abritant du matériel militaire occidental.

À présent, “la peur de provoquer les Russes a diminué” au sein de l’administration Biden, estime Taylor.

“Les instincts des gens dans les départements et agences, en particulier l’État et la Défense et la communauté du renseignement, … doivent être plus avant-gardistes et plus agressifs”, a déclaré un ancien haut fonctionnaire du gouvernement à The Hill.

Fin août, Biden a autorisé une livraison record d’armes pour l’Ukraine, d’une valeur de près de 3 milliards de dollars. Le 1er septembre, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré que d’autres paquets d’armes devaient être annoncés dans un proche avenir. Selon The Hill, Washington pourrait envoyer des munitions d’artillerie à guidage de précision Excalibur à Kiev. Ces munitions peuvent parcourir jusqu’à 70 kilomètres, selon les médias.

Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine ne faisaient que prolonger le conflit et exacerber les souffrances humaines.