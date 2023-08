Les États-Unis devancent à peine la Russie en termes de force militaire – rapport

L’indice mondial de puissance de feu pour 2023 est basé sur une formule secrète et des renseignements open source

La Russie est juste derrière les États-Unis en termes de force militaire, la Chine rattrapant rapidement son retard, a indiqué le site Internet Global Firepower (GFP) dans son rapport de classement 2023, publié cette semaine.

GFP produit ce rapport annuel depuis 2006, classant 145 pays à travers le monde par « une capacité potentielle de guerre sur terre, sur mer et dans les airs, combattue par des moyens conventionnels ». La formule maison prend en compte « Main d’œuvre, équipement, ressources naturelles, finances et géographie représentés par plus de 60 facteurs individuels » pour arriver à un indice, zéro étant le score théorique parfait.

Les Etats Unis « est à la tête du monde sur le plan technologique et est avancé dans les secteurs clés de la médecine, de l’aérospatiale et de l’informatique/télécommunications », selon GFP, qui a attribué à Washington un indice de 0,0712. Cela a aussi « un certain degré d’autosuffisance » tout en affichant « des chiffres imposants dans les principales catégories matérielles, financières et de ressources ».

Les calculs de GFP ont pris en compte la taille du budget du Pentagone – plus de 750 milliards de dollars, soit plus du triple de celui de la Chine –, la flotte de porte-avions de la marine américaine et la taille de l’US Air Force.

GFP affirme que le conflit en Ukraine a « a mis en évidence les principales limites des capacités militaires russes » en termes de « questions de préparation, de leadership, de formation et d’approvisionnement » admettant qu’il s’est appuyé sur des « renseignements de source ouverte » pour estimer les pertes russes au combat. Malgré cela, l’organisation a attribué à la Russie un score de 0,0714, soit juste 0,0002 de moins que les États-Unis.

La Chine arrive à la troisième place avec un score PowerIndex de 0,0722, mais « poursuit son ascension vers la deuxième place détenue depuis un certain temps par la puissance régionale russe », selon GFP.

L’Inde était quatrième avec un score de 0,1025, suivie du Royaume-Uni à la cinquième place avec un score de 0,1435. Le classement de Londres semblait être influencé en partie par les deux porte-avions de la classe Queen Elizabeth en service dans la Royal Navy.

Le classement Global Firepower montre la France (9ème) derrière le Japon (8ème), l’Italie (10ème) devant la Turquie (11ème) et l’Iran (17ème) devant Israël (18ème). La Pologne était censée être 20ème, devant l’Allemagne à la 25ème place.

L’Ukraine s’est classée 15e, contre 16e en 2022, « à la suite de sa réponse [to the conflict]le soutien financier et matériel de l’Occident. Il avait un score de 0,2516 au 31 mai, et ses numéros de blindés, d’artillerie et d’avions étaient entièrement basés sur des estimations.

L’emplacement, le financement et la propriété de Global Firepower ne sont pas tout à fait clairs. La tenue « n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude, l’exactitude, l’exhaustivité, la fiabilité et l' »actualité » des informations mises à disposition partout, » selon son propre avertissement.