Les États-Unis détruisent le dernier de leur stock d’armes chimiques

Les armes chimiques, utilisées dans des volées terrifiantes tout au long de la Première Guerre mondiale et qui ont proliféré dans le monde malgré leurs effets horrifiants, ont été détenues pendant des décennies dans des dépôts de munitions américains, totalisant 30 000 tonnes à un moment donné. Les armes dispersent des produits chimiques conçus pour brûler, étouffer et détruire le système nerveux d’une personne.

Le Congrès a ordonné leur éradication en 1986, et la Convention sur les armes chimiques de 1997, que les États-Unis ont rejointe avec 192 pays pour interdire la création et le stockage de telles armes, a exigé l’élimination des armes avant le 30 septembre.

Le processus a été long et complexe, ont déclaré des responsables. Les munitions mélangent des explosifs et des agents chimiques, et chacune peut devenir instable avec le temps. La législation exigeait que le ministère de la Défense détermine les moyens de détruire les armes et les agents sans incinération, a déclaré le Pentagone.